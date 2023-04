Betonmischer bis Schwimmflügel: Garagenflohmarkt-Premiere mit über 175 Verkäufern - Fortsetzung folgt

Von: Franziska Seliger

Fanden die Idee für einen Garagenflohmarkt in Penzberg „super“: Nadine Aigner (l.), die an ihrem Stand viele Kindersachen anbot, und Besucherin Teresa Rabeler (r.). © Franziska Seliger

Der erste Penzberger Garagenflohmarkt war laut den Organisatoren ein voller Erfolg. Über 175 Verkäufer beteiligten sich in den Ortsteilen Heinz, Wölfl und Steigenberg und boten ein vielseitiges Angebot an Waren an. Vereinzelt wurde aber auch Kritik laut. Für Herbst ist der nächste Markt geplant.

Penzberg – Nachdem sich der Regen vom frühen Morgen rechtzeitig zum Beginn des Marktes um 10 Uhr verzogen hatte, waren ab dem späteren Vormittag viele Schnäppchenjäger in Steigenberg, Heinz und Wölfl unterwegs, wo laut Sandy Schantz vom Orga-Team insgesamt über 175 private Verkäufer in ihren Garagen und Vorgärten ein breites Angebot an Waren verkauften; etwa Bekleidung, Bücher, Elektroartikel oder Geschirr. Eine genaue Verkäuferzahl könne sie noch nicht nennen, so Schantz. Denn spontan hätte noch am Vormittag der eine oder andere Penzberger beschlossen, sich doch noch mit einem Stand zu beteiligen. Und am Fußballplatz des ESV hatten zusätzlich all diejenigen Verkaufswilligen ihre Tische aufgebaut, die zuhause nicht über ausreichend Platz verfügten.

Vielfältiges Angebot: Auch am ESV-Platz wurde verkauft

Nadine Aigner aus Steigenberg hatte vor ihrer Einfahrt einen langen Tisch aufgestellt, auf dem sich die Flohmarkt-Artikel nur so türmten. „Ich mache mit, weil ich die Idee total toll finde und sie auf jeden Fall unterstützen wollte“, erklärte die Penzbergerin, die nicht nur ausrangierte Spiele und Bücher ihrer Kinder feilbot, sondern unter anderem auch einen großen roten Spielzeug-Betonmischer. „Vom Betonmischer bis zu Schwimmflügeln ist alles dabei“, kommentierte sie ihr Warenangebot lachend. Und da sich die Wolken gegen 11 Uhr verzogen hatten und sogar die Sonne herauskam, war sie „ganz guter Dinge“, viele ihrer ausgemisteten Sachen an den Mann oder die Frau bringen zu können.

Luftballons wiesen den Weg zu Ständen in Vorgärten

Auch Teresa Rabeler fand die Idee, in Penzberg erstmals einen Garagenflohmarkt abzuhalten „super“. Und das Angebot sei sehr vielfältig. „Man findet hier viele Sachen, die man theoretisch brauchen kann“, stellte die junge Mutter bei einem Bummel durch Steigenberg fest, wo bunte Luftballons und manchmal sogar riesige aufgeblasene Plastikfiguren in den Vorgärten auf Verkaufsstände hinwiesen. Sie habe zwar keinen eigenen Stand, bedauerte Rabeler. „Aber wir hoffen, dass der Markt nächstes Jahr wieder stattfindet.“ Dann wolle sie unbedingt als Verkäuferin dabei sein.

Vielen Besuchern fehlten Pläne zur Orientierung

Ein paar Straßen weiter hatten sich drei Freundinnen in der Garage von Brigitte Probst zu einer Verkaufs-Gemeinschaft zusammengeschlossen. Mit der vorbeiflanierenden Besucherzahl waren sie zwar zufrieden. „Aber Pläne wären zur Orientierung schon gut gewesen“, kritisiert Probst. Immer wieder seien Besucher zu ihr gekommen und hätten wissen wollen, wo weitere Garagen zu finden seien, denn mitunter lagen die Häuser von einem bis zum nächsten Teilnehmer weiter auseinander. Dass es keine ausgedruckten Faltpläne mit den Standorten der Garagen gab, kritisierte auch Besucherin Sandra Krompas. „Ohne ist es ein bischen schwierig“, fand sie. Verkäufer Armin Kauker konnte dem nur zustimmen. Die Idee fände er zwar super. Aber auch er sei schon von einigen Besuchern nach Lageplänen gefragt worden.

Fortsetzung soll im Herbst folgen - mit Verbesserungen

Mit dieser Kritik konfrontiert erklärte Sandy Schantz, es hätten schon an einigen Ständen solche Pläne ausgelegen. Um Kosten zu sparen, seien das aber nur wenige Standorte gewesen. Außerdem hätte man sich einen Straßenplan online herunterladen können. Für den nächsten Markt, der am Sonntag, 8. Oktober, im Penzberger Süden stattfinden soll, seien aber Verbesserungen geplant, versicherte sie.

Schantz ist mit der Premiere „auf jeden Fall“ zufrieden. Sie habe ausschließlich positive Rückmeldungen von Verkäufern und Besuchern gehört. „Jeder hat sich gefreut, dass mal was los ist in Penzberg.“ Zudem habe der Markt eine „super Spendensumme“ für das Jugendhaus Don Bosco in Penzberg erbracht. Eine konkrete Summe könne sie aber noch nicht nennen, da einige Verkäufer spontan Kuchen gebacken, verkauft und angekündigt hätten, den Erlös spenden zu wollen. „Es waren aber auf jeden Fall über 1000 Euro.“