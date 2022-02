Penzberger Genossenschaft will am Daserweg günstigen Wohnraum schaffen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Viel neuer Wohnraum soll auf den städtischen Grundstücken am Daserweg entstehen. Die neue Stichstraße dafür ist bereits gebaut. Auch einige der neuen Doppelhäuser stehen bereits (im Bild re.). Auf dieser Seite der neuen Straße würde auch das Wohnbauprojekt der WWP realisiert werden. © Seliger

Statt den sechs Reihenhäuser, die eigentlich am Daserweg entstehen sollten, will die WWP-Genossenschaft aus Penzberg auf dem städtischen Areal nun zwei Gebäude mit Mietwohnungen errichten. Dadurch würde deutlich mehr und günstigerer Wohnraum entstehen.

Penzberg – WWP. Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich die vor rund eineinhalb Jahren gegründete „Wir wohnen in Penzberg“-Genossenschaft. Ihr Ziel: „Gemeinsam in Penzberg bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, wie der Genossenschaftsvorsitzende Florian Müller in der Stadtratssitzung am Dienstag erläuterte, in der er zusammen mit Planer Marc Boschmann und Mitglied Renate Janker die Pläne der Genossenschaft zu einem alternativen Bauvorhaben am Daserweg erstmals öffentlich präsentierte.

Erstes Projekt der Penzberger Genossenschaft

Wie Müller sagte, wäre es das erste Projekt der Genossenschaft, mit dem man hoffe, sich bei der Stadt als solider Partner für künftige Wohnbau-Vorhaben zu profilieren.

Im Rathaus hatte man ursprünglich geplant, auf dem Areal entlang der neu gebauten Stichstraße abzweigend vom Daserweg im Ortsteil Reindl zwei Dreispänner mit je einer Wohneinheit pro Einzelhaus zu bauen. So ist es auch im Bebauungsplan festgeschrieben.

Alternativ dazu möchte die WWP laut Planer Boschmann auf dem Grundstück „zwei kleinere Mehrfamilienhäuser“ samt Tiefgarage errichten. Diese Idee habe sich „im Gespräch mit der Stadt ergeben.“ Je nach Größe der Wohnungen könnten so insgesamt bis zu 18 barrierefreie Mietwohnungen entstehen. Außerdem Gemeinschaftsräume, denn die WWP wolle nicht nur gemeinschaftliches Wohnen, sondern „gemeinschaftliches Leben“ in den Gebäuden ermöglichen.

Als „Ziel-Kaltmiete“, so Müller, strebe die WWP einen Preis von zehn Euro pro Quadratmeter an. Die Gebäude sollen in Holzbauweise errichtet werden. Energetisch sollen sie bereits dem KfW-40-Standard entsprechen, den die Bundesregierung eigentlich erst ab 2025 als Standard für Neubauten vorsieht. „Und wir wollen mit lokalen Partnern zusammenarbeiten“, betonte Müller; etwa bei den einzelnen Gewerken oder der Finanzierung.

Die geschätzte Investitionssumme für das Bauvorhaben bezifferte Müller in der Sitzung auf rund 3 650 000 Euro. Davon solle die Genossenschaft 650 000 Euro an Eigenkapital aufbringen. Drei Millionen Euro sollen an Bankkrediten aufgenommen werden. Außerdem sollen Förderprogramme miteinbezogen werden.

Grundsätzlich kam das Projekt bei den Stadträten gut an. „Gute Ansätze“ bescheinigte ihm etwa John-Christian Eilert (Grüne). Er regte aber an, in den Neubauten auch Wohnungen für größere Familien mit mehreren Kindern einzuplanen, da sie es bei der Wohnungssuche besonders schwer hätten.

„Uns gefällt das Projekt sehr gut“, fasste Jack Eberl den Tenor seiner FLP-Fraktion zusammen. Allerdings frage er sich, wie die WWP angesichts der Kostensteigerung im Baugewerbe einen Mietpreis von zehn Euro pro Quadratmeter garantieren wolle. „Zehn Euro ist ein guter Preis, aber ihn zu halten wird schwierig sein“, so Eberl.

Stadtrat spricht sich mehrheitlich für das Vorhaben aus

Den Mietpreis auf diesen Betrag fixieren, wollte Müller nicht. Er sehe aber einen gewissen Puffer in der Ausnutzung der Fördergelder. Wie Planer Boschmann erläuterte, könne deren Höhe sehr unterschiedlich ausfallen und richte sich etwa nach der Größe und der Anzahl der Wohnungen. Hier „das ideale Modell“ zu finden sei eine der nächsten Aufgaben bei dem Projekt. Und wer soll in die neuen Mietwohnungen einziehen können? Grundsätzlich, so Müller, müsse die Genossenschaft alle Interessenten gleich behandeln. Auf Nachfrage räumte Boschmann aber ein, dass bei der Auswahl soziale Faktoren einbezogen würden. Auf jeden Fall müssten Mieter Mitglieder der WWP sein. Der Mitgliedsbeitrag betrage einmalig 1500 Euro.

In seiner Sitzung sprach sich der Stadtrat mehrheitlich dafür aus, das Projekt weiterzuverfolgen. Die Stadt räumte sich zudem das Belegungsrecht für mindestens vier Wohnungen ein. Lediglich Ute Frohwein-Sendl (PM) stimmte dagegen. „Warum machen wir es nicht selber?“ regte sie an. Doch dass die Stadt selber baue, dafür fehlten ihr die Kapazitäten, meinte Armin Jabs (BFP).

Als nächstes, so Boschmann nach der Sitzung, müssten WWP und Stadt nun einen Erbpachtvertrag für das Grundstück schließen. Dann müsse der Bebauungsplan geändert und die Detailplanung vorangetrieben werden. „Idealerweise im Frühjahr 2023“ könnte dann Baubeginn sein.

Ebenfalls am Daserweg wollte die Stadt drei Mehrfamilienhäuser mit 35 Mietwohnungen errichten. Jetzt wird bei dem Vorhaben auf die Bremse gedrückt.