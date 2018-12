Kein Geld für Fernsehstar

Der Verein „Penzberg hilft“ ist mit seiner Idee, den RTL2-Darsteller Carsten Stahl für ein Anti-Mobbing-Training zu verpflichten, auf wenig Begeisterung gestoßen. Der Verein bat die Stadt Penzberg, den Großteil der Kosten in Höhe von 15 000 bis 20 000 Euro zu übernehmen.

Penzberg – Wie es in der jüngsten Stadtratssitzung hieß, setzt das Rathaus aber lieber auf die bestehende Schulsozialarbeit. Ablehnend äußerte sich in einem Schriftwechsel mit „Penzberg hilft“ auch der Penzberger Gymnasiumsdirektor Bernhard Kerscher. „Pädagogische Arbeit lebt von Kontinuität und nicht von sensationellen One-Man-Shows, die vielleicht in Massenmedien was hermachen, aber schnell verpuffen“, erklärte Kerscher.

Der Verein „Penzberg hilft“ hatte im November seine Idee in einem Schreiben an Rathaus und Schulen vorgestellt. Mobbing, heißt es darin, werde immer schlimmer und sei weit mehr als Hänselei. Städte und Gemeinden würden vor diesem Thema die Augen verschließen und seien zum Großteil machtlos, so der Verein. Er schlug deshalb ein „gemeinsames Projekt aller Parteien und der Stadt“ vor: Carsten Stahl sollte engagiert werden. Als Kosten eines ganztägigen Anti-Mobbing-Trainings für alle Schüler in Penzberg, zum Beispiel in der Wellenbadturnhalle, nannte „Penzberg hilft“ zirka 15 000 bis 20 000 Euro. Den Großteil könnte die Stadt tragen und den Rest Sponsoren, schlug der Verein vor. Bekannt geworden ist Carsten Stahl durch die RTL-2-Serie „Privatdetektive im Einsatz“. Der muskelbepackte Darsteller, aufgewachsen in einem „Brennpunkt von Berlin“, bietet Schulen seit einigen Jahren Seminare zum Thema „Mobbing“ an.

In einer Antwort an „Penzberg hilft“ erklärte Gymnasiumsleiter Kerscher, Mobbing sei ein ernstes Problem, er glaube aber, es mithilfe der Schulsozialarbeit und der Lehrer pädagogisch im Griff zu haben. Man könne es nicht mit publikumswirksamen Großveranstaltungen lösen, so Kerscher. „Penzberg hilft“-Vorsitzender Steve Klein warf Kerscher in seiner Antwort vor, die Dunkelziffer nicht zu kennen. Stahl, erklärte Klein zudem, sei medienwirksam, verschaffe aber einem Thema Gehör, das meist verharmlost werde.

In der jüngsten Stadtratssitzung äußerte sich auch Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis skeptisch. Man habe sich in der Verwaltung Gedanken gemacht bezüglich der Grundschulen und der Mittelschule, für die die Stadt zuständig ist. Als nachhaltiger sieht man ihm zufolge die Schulsozialarbeit an. Die Stadt lasse sich Schulsozialarbeit und Streetwork rund 100 000 Euro kosten, so Reis. „Damit versuchen wir, das Problemfeld bei unseren Schulen abzudecken.“ wos