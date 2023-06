Von Minderjährigen Nacktbilder verlangt - Jugendstrafrecht bewahrt Mann vor Haftstrafe

Ein 22-Jähriger aus Penzberg hatte unter anderem von minderjährigen Mädchen Nacktbilder angefordert. Das Jugendstrafrecht bewahrte den jungen Mann vor einer Haftstrafe, doch straffrei kam er nicht davon.

Penzberg – „Ich räume alle Vorwürfe ein“, sagte der 22-jährige Beschuldigte nach der Verlesung der Anklageschrift. Bereits bei der Polizei habe er keine Anstalten gemacht, die Taten zu leugnen, sagte ein Polizeibeamter. In dieser Hinsicht sei der Umgang mit dem Angeklagten und die Aufarbeitung des Falles „sehr angenehm“ gewesen.

Der junge Mann hatte sich im Zeitraum von 2017 bis 2020 zahlreicher Straftaten schuldig gemacht. In mehreren Fällen soll er in sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Instagram oder Skype unter 14 Jahre alte Mädchen nach Nacktbildern oder Fotos in Unterwäsche gefragt haben oder solche Bilder als Gegenleistung zu den von ihm hergestellten Aufnahmen seines Gliedes sowie Videos, die ihn bei der Masturbation zeigen, verlangt haben. Außerdem habe er ihnen mehrmals seine sexuellen Fantasien mitgeteilt, die Geschädigten nach sexuellen Vorlieben gefragt oder von diesen gefordert, ihn zu erregen.

„Mädchen unterschiedlichen Alters“

Einige seien den Forderungen nach Bildern tatsächlich nachgekommen. In einem Fall soll der Angeklagte sogar eigenhändig Aufnahmen von einem Mädchens angefertigt haben. Wie die Auswertung seiner Datenträger ergeben hatte, hatte es in einigen Gruppen- und Privatchats einen Austausch des strafrechtlich relevanten Materials gegeben, erklärte ein weiterer Polizeibeamter.

Die Auswertung habe neben den Chatverläufen „mit Mädchen unterschiedlichen Alters“ auch über 2700 Bild- und Videodateien zum Vorschein gebracht, die verschiedenste sexuelle Handlungen unter Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern zeigen. Die Aufnahmen, die er nicht selbst angefertigt oder von den minderjährigen Mädchen erhalten hatte, stammten „alle aus dem Internet“, erklärte der 22-Jährige.

„Überschießendes Geständnis“

Der Staatsanwalt rechnete es dem Angeklagten positiv an, dem Gericht durch seine Entschuldigung und das „überschießende Geständnis“ eine langwierige Beweisaufnahme erspart zu haben. Auch die Geschädigten hätten somit nicht bei der Polizei vernommen werden müssen, fügte sein Verteidiger hinzu.

Dass der Penzberger seit etwa sieben Jahren an Depressionen leidet, „hemmt die Entwicklung der Persönlichkeit“, so der Staatsanwalt. Genau wie die Jugendgerichtshilfe und der Verteidiger kam er daher zu dem Schluss, dass das Jugendstrafrecht zum Einsatz kommen sollte.

Schöffengericht verhängt Bewährungsstrafe

Das Schöffengericht um Richterin Franziska Braun verhängte anschließend eine, zur Bewährung ausgesetzte, einjährige Jugendstrafe, sowie eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro, die der „Tabaluga Kinderstiftung“ zugute kommen soll. Neben sexuellem Missbrauch sowie der Verbreitung, dem Erwerb und dem Besitz kinderpornografischer Dateien wurde auch die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in das Urteil miteinbezogen. Die bisherigen Bemühungen des Angeklagten um eine Sexualtherapie empfand das Gericht allerdings als nicht ausreichend, weshalb ihm diese ebenfalls zur Auflage gemacht wurde.

Nur der Einsatz des Jugendstrafrechts habe den 22-Jährigen vor einer Vollstreckung der Freiheitsstrafe bewahrt, so Richterin Franziska Braun. „Das war nicht nur ein Bild“, sagte sie, es seien über 2700 gewesen, sagte sie, und diese „zeigen Menschen, die sehr gelitten haben“.

Text: Florian Zerhoch