Stadt Penzberg muss Roche offenbar 22,6 Millionen Euro zahlen - ein Drittel davon sind Zinsen

Von: Wolfgang Schörner

Penzberg muss Steuern an das Unternehmen Roche zurückzahlen (Symbolfoto) © dpa

Die Stadt Penzberg muss offenbar um die 15 Millionen Euro Gewerbesteuer an das Unternehmen Roche zurückzahlen und zusätzlich 7,6 Millionen Euro an Zinsen oben drauf legen. Das geht aus dem aktuellen Haushaltsplan hervor. Folgen hat das auch für den Landkreis.

Penzberg – Stark verdichtet hatten sich zuletzt die Hinweise, dass nach jahrelangem Warten in einem internationalen Steuerverfahren eine Entscheidung gefallen ist. In dem Verfahren ging es um frühere Gewerbesteuerzahlungen von Roche an die Stadt Penzberg, gegen die das Unternehmen bei den Finanzbehörden Einspruch eingelegt hatte.

Aktueller Haushaltsplan gibt Hinweise auf Höhe der Zahlung

Dass die Entscheidung tatsächlich gefallen ist, lässt sich aus dem aktuellen Haushaltsplan der Stadt Penzberg ableiten, der am Dienstagabend im Stadtrat beschlossen wurde. Ebenso gibt es darin Hinweise auf die Höhe der Rückerstattung. Sie dürfte bei einem Betrag um die 15 Millionen Euro liegen. Im Finanzplan wird für die nächsten drei Jahre jeweils mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 25 Millionen Euro gerechnet. Nur heuer sind es zehn Millionen Euro. Die Differenz von 15 Millionen ist offenbar die Höhe der Steuerrückerstattung, die mit den Einnahmen verrechnet wird. Oben drauf legen muss die Stadt Penzberg zusätzlich noch Zinsen, die über die vergangenen Jahre aufgelaufen sind. Dazu macht der Haushaltsplan eine deutliche Aussage: Im Verwaltungshaushalt steht unter „Verzinsung von Steuernachforderungen“ ein Betrag in Höhe von 7,6 Millionen Euro. In den Jahren davor und danach stehen dort nur kleine Tausender-Beträge. Die Zinsen sind deshalb so hoch, weil der gesetzliche Zinssatz bis 2018 bei sechs Prozent lag.

Zweiter Teil eines Steuerverfahrens - erster Teil wurde vor drei Jahren entschieden

Bei der Steuerrückerstattung an Roche handelt es sich um den zweiten Teil des Verfahrens. Über den ersten Teil war vor drei Jahren entschieden worden. Damals musste Penzberg dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro zurückzahlen. Die Gesamthöhe des Streitwerts beider Verfahren soll mehr als 53 Millionen Euro betragen haben.

Erst vergangenes Jahr flossen 16,7 Millionen Euro in Sonderrücklage

In der Haushaltsdebatte am Dienstag wurde die Steuerrückzahlung weder von Stadtkämmerer Hans Blank und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) noch von den Stadtratsfraktionen thematisiert. Nur indirekt war davon die Rede. CSU-Fraktionschefin Maria Probst sagte, dass glücklicherweise vergangenes Jahr eine überplanmäßige Gewerbesteuerzahlung in eine Sonderrücklage gesteckt wurde. Wie berichtet, handelte es sich um 16,7 Millionen Euro. Sie warnte, die Stadt könne jederzeit wieder in diese Lage geraten und müsse daher eine „unantastbare Reserve in den Rücklagen“ bilden Auch Korpan mahnte an, Rücklagen aufzubauen, „falls ein neues Damoklesschwert kommt“.

Steuerrückzahlung hat auch Folgen für den Landkreis

Folgen hat die Steuerrückzahlung der Stadt Penzberg an Roche auch für den Landkreis – und zwar in zwei Jahren. Dann schlägt sie sich in der Kreisumlage nieder. Penzberg wird laut Haushaltsplan 2024 nur 7,1 Millionen Euro an den Landkreis überweisen. Im Jahr davor sind es noch 22 Millionen Euro. Beim Landkreis ist man sich dessen bewusst. Kreiskämmerer Norbert Merk hatte, wie berichtet, bei den Haushaltsberatungen des Kreises von einem „Sondereffekt Penzberg“ gesprochen, der 2024 zu Buche schlägt.

Roche wollte auf Nachfrage den konkreten Fall nicht kommentieren. Das Unternehmen erklärte, ihm sei aber bewusst, dass „eine Rückzahlung der Gewerbesteuer eine große Herausforderung für den Haushalt der Stadt Penzberg“ sei. Auf absehbare Entwicklungen habe man die Stadt immer wieder frühzeitig hinweisen können, so dass diese in den vergangenen Jahren für etwaige Steuerrückzahlungen Vorsorge habe treffen können.