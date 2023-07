Alberto Giacomettis spindeldürre Figuren - Museum Penzberg widmet bedeutendem Bildhauer neue Ausstellung

Von: Wolfgang Schörner

Spindeldürre Figur im Käfig: Museumsleiterin Annette Vogel zeigt ein Hauptwerk von Alberto Giacometti, das in Penzberg zu sehen ist. © Wolfgang Schörner

Das Penzberger Museum widmet seine neue Ausstellung einem der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts: dem Schweizer Alberto Giacometti, der vor allem in Paris lebte und arbeitete. Bekannt sind seine dünnen, fast wie Strichmännchen wirkenden Figuren. Erstmals sind im Münchner Umland rund 100 Exponate aus seinem Werk zu sehen.

Penzberg – Das Männchen ist spindeldürr. Es steht auf einem massiven Sockel, streckt seine übernatürlich langen Arme aus und umfasst die Streben eines Gestells. Es scheint, als ob sich die Figur in einem Käfig befindet, einem leeren Raum, in das sie eingesperrt ist. „La Cage“, „Der Käfig“, heißt die Bronzeskulptur. Es ist ein Hauptwerk von Alberto Giacometti, das mit vielen anderen Arbeiten des Künstlers ab Samstag im „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ unter dem Titel „Mensch und Raum“ zu sehen ist.

Einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts

Giacometti (1901 bis 1966) gehört zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhundert. Der Schweizer, Spross einer Künstlerfamilie, zog 1922 nach Paris, wo er in einem gerade mal 20 Quadratmeter großen Atelier in Montparnasse arbeitete, das selbst eine Berühmtheit wurde. Giacometti schloss Bekanntschaften mit Künstlern wie Joan Miró und Salvador Dali, lernte den Schriftsteller Samuel Beckett, den Philosophen Jean-Paul-Sartre und dessen Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen. Von ihr ist in Penzberg eine pflaumengroße, schwarze, fein gearbeitete Kopfskulptur zu sehen, die Giacometti um 1946 gefertigt hat.

100 Exponate aus Sammlung von Helmut Klewan

Der Schweizer hatte sich zunächst an den Surrealisten orientiert, hatte dann aber einen anderen Weg eingeschlagen. Seine Werke seien „figurativ“, während andere abstrakt wurden. So beschreibt es Museumsleiterin Annette Vogel. Giacometti sei Avantgarde, lasse sich aber nicht einordnen. Für Annette Vogel, die seit September 2022 das Penzberger Museum leitet, ist es dort die erste Ausstellung als Kuratorin. Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, eine Giacometti-Ausstellung zu realisieren. Sein Werk kenne sie seit über 30 Jahren, noch aus ihrer Zeit in New York, als sie dort für die Serge-Sabarsky-Galerie arbeitete. Damals lernte sie den heute 80-jährigen Helmut Klewan kennen, dessen Giacometti-Bestand zu einem der umfangreichsten Konvolute im deutschsprachigen Privatbesitz zählt. Der Kunstsammler und ehemalige Galerist hat rund 100 Exponate aus seiner in München ansässigen Sammlung zur Verfügung gestellt, die nun in Penzberg – und laut Vogel damit erstmals im Münchner Umland – zu sehen sind. In Deutschland, erklärt sie, sei Giacometti in Museen weniger präsent als in Frankreich, England oder der Schweiz.

Ein unermüdlicher, manischer Arbeiter

Die Ausstellung umfasst sechs Bronzeskulpturen und sieben Gemälde. Der Rest sind Zeichnungen, Lithografien und Radierungen, darunter Akte, Porträts und Szenen aus dem Pariser Leben, was die letzten Werke des Künstlers waren. Auch Fotografien berühmter Fotografen, die Giacometti und sein Atelier ablichteten, sind ausgestellt.

Giacometti, erklärt Vogel, sei ein unermüdlicher, manischer Arbeiter gewesen, auf der Suche nach Wahrheit und dem Kern des Menschen. Er zeige in seinen Figuren das Zerbrechliche, Verletzliche des Menschen und stelle die Frage, wie er mit seinem Gegenüber und seiner Umgebung umgehe.

„Es ist außergewöhnlich, sie zeigen zu dürfen“

Während Giacomettis Atelier sehr klein war, atmen seine Werke Luft. Sie zeigen viel Raum. In seinen Zeichnungen setzte der Künstler auch nicht auf den einen gezielten Strich, er suchte mit vielen übereinandergesetzten Strichen nach Ausdruck. Im Museum sind Zeichnungen ausgestellt, die Giacometti zum Beispiel von sich selbst und seinem Biografen James Lord fertigte. Diese Zeichnungen, so Vogel, seien selten zu sehen. Die Museen verwahren sie wegen ihrer Empfindlichkeit normalerweise im Lager. „Es ist außergewöhnlich, sie zeigen zu dürfen.“

Die Ausstellung „Mensch und Raum“ im „Museum Penzberg – Sammlung“ (Am Museum 1) von Samstag, 8. Juli, bis Sonntag, 8. Oktober. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr. Begleitprogramm und Führungen: „www.museum-penzberg.de“.