Gisela Geiger und das Museum Penzberg: „Es war für mich eine Lebenschance“

Vier Kinder hat Gisela Geiger großgezogen. Ihr Fünftes war das Museum in Penzberg. Seit 1999 arbeitete die Campendonk-Expertin für das städtische Museum, auch wenn sie am Ende nur noch in zweiter Reihe stand. Gisela Geiger ist nun endgültig in Ruhestand gegangen. Leise, ohne Abschiedsfeier.

Penzberg – Gisela Geiger spricht ruhig, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Das kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass sie hartnäckig sein kann, auch streitbar, gerade wenn es um das Museum geht. Mit dem Museum hat sie spannende Zeiten erlebt, Höhen und Tiefen. In Erinnerung bleibt zum Beispiel das Ringen um die Campendonk-Sammlung, das deutschlandweit Beachtung fand. Als Gisela Geiger vor 19 Jahren Museumsbeauftragte der Stadt wurde, war es für sie aber erst einmal eine Chance. „Es war für mich eine Lebenschance, nachdem ich 20 Jahre mit meinen Kindern zu Hause war.“ Vier Kinder hat Gisela Geiger. „Das Museum war das Fünfte.“

1999 stand der Künstler Heinrich Campendonk noch nicht im Fokus. „Anfangs wusste ich nichts über ihn“, sagt Gisela Geiger, heute eine anerkannte Expertin. Aber auch ohne Campendonk gab es interessante Ausstellungen, vor allem zeitgenössischer Kunst. Die lag Geiger, die vor 20 Jahren auch den Kunstzeche-Verein gründete, immer am Herzen.

2002 dann die erste Ausstellung über Campendonk: „Oberbayern – Station Penzberg“, hieß sie. Acht weitere folgten bis heute. In diesen Jahren verschafften sich Gisela Geiger und das Museum immer mehr Expertise in Sachen Campendonk, der einst in Sindelsdorf zur Gruppe „Blauer Reiter“ gehörte und Penzberger Motive für seine Bilder verwendete.

Doch dann kam der große Knall. Das war 2010. Gisela Geiger, seit 2007 Leiterin des Stadtmuseums, hatte von der Stadt den Auftrag erhalten, den Kauf von 89 Bildern aus dem Campendonk-Nachlass in die Wege zu leiten. „Es war alles professionell vorbereitet, wir hatten viel Fördergelder“, erzählt sie. Was noch fehlte, war ein Ja des Stadtrats. Am Tag vor der entscheidenden Sitzung habe Bürgermeister Hans Mummert im Fernsehen noch gesagt, dass das so jetzt gemacht wird. Doch dann klingelte bei ihr am Tag der Sitzung – es war der 16. März 2010 – das Telefon. Hans Mummert am Apparat: Er könne den Kauf nun doch nicht unterstützen. „Ich war von den Socken“, erzählt Geiger. So nahm die Sitzung ihren Verlauf. Die Abstimmung endete 11 zu 11. Mummerts Stimme entschied das Ganze: Nein zum Kauf.

Heute kann sie lächelnd darüber reden. „Im Nachhinein denke ich mir, dass die Stadt damals noch nicht so weit war, es hätte mehr Ärger als Nutzen gebracht.“ So locker sagen kann sie das auch, weil Rettung nahte. Aufgeschreckt durch das deutschlandweite Echo – „ein Skandal“, hieß es – gründete sich um Richard Kreuzer ein Campendonk-Freundeskreis in Penzberg. Sie habe auch viel Rückmeldung aus der Kunst- und Sammlerszene erhalten, sagt Geiger. Die Nachricht drang ebenso bis zur Unternehmerfamilie Mast („Jägermeister“). Das Überraschende geschah: Die Familie kaufte den Nachlass und bot ihn der Stadt Penzberg als Dauerleihgabe an. „Diese Wendung war schwindelerregend. Danach kannte jeder Penzberg.“

Heute befindet sich in Penzberg die weltweit größte Campendonk-Sammlung, angereichert durch Zukäufe und Leihgaben – ein Verdienst von Gisela Geiger. „Wir können breit dokumentieren, wie der Mann gearbeitet hat“, sagt sie. Ein Werkverzeichnis und viele Kataloge entstanden. Es folgten Forschungs- und Restaurierungsprojekte, finanziert von der Siemens- und der Volkswagen-Stiftung.

Ein zweiter Einschnitt für Gisela Geiger, die damals bereits Diana Oesterle („Mit ihr zusammen kann man sich alles zutrauen“) an ihrer Seite hatte, war die Erweiterung des Museums. Es musste 2014 aus Brandschutzgründen geschlossen werden. Die Lösung war ein Anbau – was es auch ermöglichte, Bilder heute bedeutend besser präsentieren zu können.

Die Museumsleiterin initiierte in ihren 19 Jahren aber ebenso große historische Ausstellungen: die erste im Jahr 2000 über den „Lebensraum Penzberg“. Es folgten Ausstellungen zur Mordnacht vom 28. April 1945, zur Erinnerung an die Bergwerksschließung und zum Strukturwandel Penzbergs. „Ich glaube, ich habe jeden Weiglmeier-Film gesehen und protokolliert“, sagt Gisela Geiger schmunzelnd. Penzberg habe sie fasziniert. Anhand der Stadt lasse sich die Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhundert „wie in einem Brennglas beobachten.“ Ja, sie habe hier Wurzeln geschlagen, sagt die 67-Jährige, geboren in Nordrhein-Westfalen.

Was sie zuletzt schmerzte, war das Hickhack um ihre Pensionierung. Rathaus und Stadtrat wollten sie in Rente schicken, Gisela Geiger fürchtete um das Museum. Was herauskam, war ein halber Kompromiss: Freia Oliv wurde Leiterin und Gisela Geiger wechselte in die zweite Reihe. Eine „verkorkste Situation“, sagt sie. So verkorkst wie nun das Ende ohne Abschiedsfeier durch die Stadt. Irgendwie wollte Gisela Geiger dann selbst auch nicht mehr feiern. Dem Museum bleibt sie über die Kunstzeche verbunden. Ansonsten will sie sich aber zurückhalten. Für die letzten 19 Jahre kann sie jedenfalls sagen: „Ich habe mich dem Museum immer intensiv und mit großem Vergnügen gewidmet.“

