Penzberger schreibt Comics für Erwachsene - und ist damit sehr erfolgreich

Max Baitinger schreibt Comics für Erwachsene. Seine Graphic Novel „Sibylla“ wurde ausgezeichnet. © Privat

Der aus Penzberg stammende Max Baitinger hat sich auf das Verfassen von „Graphic Novels“ spezialisiert und wurde für sein jüngstes Buch „Sibylla“ mehrfach ausgezeichnet.

Penzberg/Leipzig – Geboren 1982 in Penzberg zog es Max Baitinger nach einer Ausbildung zum Schreiner 2006 nach Leipzig an die dortige Hochschule für Grafik und Buchkunst, um Illustration zu studieren. „Comics und Graphic Novels habe ich in dieser Zeit neu für mich entdeckt“, erzählt der Zeichner und Autor. „Ich habe Skizzen und Notizbücher geführt, teils tagebuchähnlich. Für mich lag es nahe, gezeichnete Geschichten in Buchform zu erzählen.“

Graphic Novel: Ein Import aus den USA

Besonders reizvoll fand es Baitinger, in diesem „Nischen-Genre alle Freiheiten zu haben“. So konnte er die Ideen, die ihm zuflogen, so umsetzen, wie es ihm vorschwebte. Und schon bald zeigte sich, dass diese Geschichten nicht nur ihm, sondern auch anderen gefielen. Seine Abschlussarbeit an der Hochschule, die Graphic Novel „Heimdall“, wurde zugleich seine erste Buchveröffentlichung. Sie erschien 2013. Zwei weitere Werke folgten rasch: 2016 „Röhner“, 2017 „Birgit“. Baitinger blieb seiner Devise treu, „nur Ideen umzusetzen, die mir gefallen“. Bestimmte Adressaten hat er dabei nicht im Auge. „Meine Mutter würde sagen: ‚Das liest dann immer mal einer’“, erklärt er lakonisch.

Wer sich mit dem Genre der Graphic Novel bisher nicht befasst hat: Es handelt sich um eine Novität, die aus den USA nach Europa herüber geschwappt ist und die man als Comics für Erwachsene in Buchformat bezeichnen könnte. Anders als die längst bekannten Comics, die sich eher an Kinder oder Jugendliche richten, behandeln Graphic Novels gerne auch recht komplexe Themen. So hat sich Baitinger in seinem jüngst erschienenen Buch mit einer Barockdichterin befasst, deren Werk lange Zeit in Vergessenheit geraten war.

Graphic Novel „Sibylla“: Ausgezeichnet noch vor Veröffentlichung

Sibylla Schwarz wurde 1621 in Greifswald geboren, also mitten hinein in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Schon als Kind begann sie, Gedichte zu verfassen. Und als sie mit gerade einmal 17 Jahren an der Ruhr verstarb, hinterließ sie ein Werk, das sie zu einer bedeutenden Dichterin des 17. Jahrhunderts machte. Der Verleger Bertram Reinecke, der das Gesamtwerk anlässlich ihres 400. Geburtstages im vergangenen Jahr neu herausbrachte, schlug Max Baitinger vor, eine Graphic Novel über sie zu machen. Doch der war zunächst skeptisch, weil er zum einen keinen Zugang zur barocken Lyrik hatte und sich zum anderen seine Themen grundsätzlich lieber selber aussucht. „Aber ihre Lebensumstände haben mich dann doch fasziniert“, räumt er ein.

Ein Blick in die von Max Baitinger verfasste Graphic Novel „Sibylla“. © Sabine Näher

So fand er seinen ganz eigenen Zugang zu der früh verstorbenen Dichterin: „Ich versuche nicht, eine historische Begebenheit illusionistisch nachzuempfinden, sondern konzentriere mich auf die Aspekte, welche mir in Sibyllas Leben aus meiner Perspektive wichtig erscheinen, wie die Gefahr der marodierenden Soldaten, der Mangel an künstlerischem Selbstverständnis und ihre familiäre Situation.“

Diese ungewöhnliche Herangehensweise vermag es, die Brücken über die Jahrhunderte hinweg zu schlagen: Sibylla rückt dem heutigen Leser unmittelbar nahe. Und der Entstehungsprozess des Buches wird dabei zu seinem Bestandteil: „Gerade diese Vorstellung, mit der Graphic Novel einer bestimmten Erwartung zu entsprechen, habe ich in ‚Sibylla’ zum Thema gemacht“, erklärt Baitinger. Das Buch wurde bereits vor der Veröffentlichung 2020 mit dem Comicbuchpreis der „Berthold Leibinger Stiftung“ ausgezeichnet und vom „Rundfunk Berlin Brandenburg“ im Oktober 2021 zum „Kultur-Comic des Monats“ gekürt.

Penzberger Graphic-Novel-Autor lebt mittlerweilse in Leipzig

Der Autor lebt nach wie vor in Leipzig, obwohl er seiner bayerischen Heimat verbunden ist: „Ich hatte eine wundervolle Kindheit, ich liebe das bayerische Oberland und meine Freunde dort.“ Einen Nachteil hat die Region aber: „Für meine Tätigkeit ist es dort zu intakt und schön. Ich könnte dort wohnen – aber nicht arbeiten.“ Denn an solch idyllischen Orten wie dem Eibsee möchte er einfach „nur still sitzen und nichts tun“.

Max Baitinger: Sibylla Reproduct Berlin 2021, 24 Euro

SABINE NÄHER

