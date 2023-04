„Grube“ in Penzberg: Auto bleibt an Böschung liegen, Fahrer flüchtet

Von: Wolfgang Schörner

An der Böschung der Straße „Grube“ landete das Fahrzeug. © Wolfgang Schörner

Mitten im Berufsverkehr kam es in Penzberg zu einem Unfall, bei dem ein Auto auf der Böschung an der Straße „Grube“ landete. Dessen Fahrer flüchtete.

Penzberg – Am Montagabend gegen 17.50 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Pkw in Penzberg vom Kreisverkehr in Richtung Grube. In einer Linkskurve kam er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen ein Verkehrsschild und kam an einer Böschung nach Kollision mit einem Baum zum Stehen. Der Fahrer, so die Polizei weiter, stieg anschließend unverletzt aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei konnte er von mehreren Zeugen beobachtet werden.

Unfallursache und Grund für Flucht bislang unklar

Polizeibeamte konnte später den Mann an seiner Wohnanschrift in Penzberg ausfindig gemacht werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen, wozu auch die Feststellung der Fahrtüchtigkeit zählte, wurde der 30-jährige Penzberger wieder nach Hause entlassen. Warum der Penzberger den Unfall verursachte und anschließend flüchtete, ist laut Polizei bislang unklar.

Am Pkw sowie an der Beschilderung und am Baum entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 13.000 EUR. Die Polizei Penzberg ermittelt nun gegen den Mann wegen Unfallflucht.