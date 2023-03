15-Jähriger muss nach Gruppenschlägerei sitzen

Das als entspannter Grillabend gedachte Treffen von Jugendlichen aus Penzberg nahm im Juni 2021 ein jähes Ende. Wie mehrere Zeugen berichteten, kam es am Huberer Weiher nach Einbruch der Dunkelheit zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Parteien. Eifersucht war vermutlich der Auslöser.

Penzberg – Der Streit zwischen zwei 19-Jährigen entbrannte zuerst auf verbaler, später auf körperlicher Ebene. Durch die teilweise unterschiedlichen oder nur schwammigen Schilderungen der Zeugen konnte der genaue Tathergang nur bedingt rekonstruiert werden.

Nach der ersten kurzen Rangelei zwischen den beiden jungen Männern, noch in der Nähe des Parkplatzes am Huberer Weiher, habe sich die Situation bald hangabwärts verlagert, wo weiter beidseitig provoziert wurde, was bereits eine größere Schar Jugendlicher anlockte, die die Situation teilweise zu schlichten versuchten.

Kurzzeitig außer Gefecht

„Es war ein richtiges Chaos“, sagte der Jüngste der drei Angeklagten. Einer der Beschuldigten kam ebenfalls herbeigeeilt und nahm einen der beiden Streithähne, der ebenfalls auf der Anklagebank saß, für einige Zeit in den Schwitzkasten. Dies führte bei dem 19-Jährigen zu Atemnot und setzte ihn kurzzeitig außer Gefecht. Er wurde einige Sekunden ohnmächtig. Im weiteren Verlauf des unübersichtlichen Handgemenges sei dann plötzlich der damals 14-Jährige Angeklagte aus einer beobachtenden Gruppe dazugestoßen, um, wie einige Zeugen unabhängig voneinander berichteten, auf den am Boden liegenden jungen Mann einzutreten, wobei er mindestens einmal das Gesicht traf.

Obwohl er mehrfach beteuerte, er würde seinem Freund, die Jugendlichen kannten sich untereinander alle, „niemals so etwas antun“, schenkte ihm das Gericht auch aufgrund seines Auftretens keinen Glauben. Der 19-Jährige erlitt in der Schlägerei einige „nicht unerhebliche Verletzungen“.

1000 Euro locker im Gericht gezahlt

Durch das beidseitige Provozieren entbrannte der Streit immer wieder aufs Neue, was andere Besucher des Weihers schließlich dazu veranlasste, die Polizei zu kontaktieren.

Eine Beamtin schilderte vor Gericht, dass die Situation vor Ort nicht wirklich unter Kontrolle zu bringen war. Noch immer herrschte eine aggressive Stimmung unter den Anwesenden, die sich erst mit der Zeit legte.

Das Verfahren sowohl gegen den 19-Jährigen als auch gegen den jungen Mann, der ihn in den Schwitzkasten genommen hatte, wurde gegen eine Schmerzensgeldzahlung eingestellt. Letzterer sorgte bei allen Anwesenden für große Augen, als er die stolze Summe von 1000 Euro noch im Gerichtssaal beglich. Er hatte während der gesamten fünfstündigen Verhandlung tatsächlich ein ganzes Bündel 50-Euro-Scheine in der Hosentasche.

Täter sah sich als Opfer seines sozialen Umfeldes

Schließlich blieb nur der 15-Jährige auf der Anklagebank zurück. „Vielleicht werden wir mal intensiver sprechen müssen“, meinte Richterin Claudia von Hirschfeld ihm gegenüber. Dass er in seinem jungen Leben schon mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung vorzuweisen hat, bereite ihr große Sorge. Auch wenn er die Tritte noch immer leugnete und sich selbst als Opfer seines sozialen Umfeldes darstellte, waren sich Staatsanwältin, Richterin und Jugendgerichtshilfe bezüglich der Strafe einig. Der Jugendliche muss nun aufgrund von gefährlicher Körperverletzung einen zweiwöchigen Arrest absitzen und sich 60 Stunden an einem gemeinnützigen Projekt engagieren.

Sein Handeln sei „völlig sinnfrei“ gewesen, so die Staatsanwältin. Er habe wohl „einfach mal Bock gehabt“, bei so einer Schlägerei mitzumachen. „Du hast dir hier selbst eine Rolle gegeben, die sich auf Basis der Zeugenaussagen einfach nicht finden lässt“, entgegnete auch Richterin von Hirschfeld auf die Stellungnahme des Buben.

Florian Zerhoch