Bald werden 5562 Module auf Gut Hub installiert: Penzbergs größter Solarpark nimmt Formen an

Von: Wolfgang Schörner

Neues Solarfeld: Derzeit werden die Trägerschienen für die Module auf die Unterkonstruktion montiert. Das Bild entstand am vergangenen Freitag. © Stadtwerke Penzberg

Die Arbeiten am neuen Solarpark auf Gut Hub in Penzberg schreiten voran. Ende August oder Anfang September sollen laut Penzberger Stadtwerken die Solarmodule installiert werden.

Penzberg - Der Abschluss der baulichen Arbeiten ist für die Zeit zwischen Ende Oktober und Anfang November geplant. Wann der Solarpark auf Gut Hub in Betrieb geht, ist aber noch offen. Die Anlage müsse nach der Fertigstellung noch zertifiziert werden, „was durchaus ein längerer Prozess sein kann“, teilte Stadtwerke-Vorstand André Behre auf Nachfrage mit. Er vermutet, dass sie im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen kann.

Solarpark: Arbeiten haben Ende Mai begonnen

Begonnen hatten die Arbeiten Ende Mai. Damals war das Gelände auf Gut Hub nordwestlich der Vordermeier-Gebäude nahe der Bahnlinie zunächst eingezäunt worden. Danach wurden die Pfosten für die Unterkonstruktion in den Boden gerammt. Momentan werden die Wechselstrom-Kabel im Solarfeld zu den vorgesehenen Trafostationen verlegt, außerdem die Trägerschienen montiert, auf denen in den nächsten Wochen dann 5562 Solarmodule installiert werden.

Jedes einzelne Modul wird laut Stadtwerken eine Leistung von 545 Watt haben, was eine Gesamtleistung des neuen Solarparks von knapp über drei Megawattpeak bedeutet. Bereits verlegt ist ein Teil der Leitung in Richtung Seeshaupter Straße, um den Strom später in das Netz zu speisen. Weitere Kabel würden im Frühjahr 2024 verlegt, so die Stadtwerke.

Größer als die Solarparks an der Straße Penzberg-Bichl

Der neue Solarpark der Penzberger Stadtwerke wird größer sein als die beiden seit dem Jahr 2018 bestehenden Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der Staatsstraße Penzberg-Bichl. Dort nehmen die Module eine Fläche von 2,4 Hektar ein, auf Gut Hub etwas über 2,7 Hektar. Deutlicher ist der Abstand bei der Leistung. Bei den zwei Solarfeldern beidseits der Straße nach Bichl sind es zusammen 1,5 Megawattpeak. Auf Gut Hub wird es das Doppelte sein.