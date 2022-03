Gymnasium Penzberg platzt aus allen Nähten: Jetzt sollen die Tölzer mitbezahlen

Von: Sebastian Tauchnitz

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahrzehnten an- und umgebaut, dennoch reicht der Platz am verschachtelten Gymnasium in Penzberg vorn und hinten nicht. © Andreas Mayr

Im Penzberger Gymnasium wird es langsam eng. Grund ist die Wiedereinführung von G9, also dem 13. Schuljahr, die 2025 abgeschlossen sein soll. Bis zu zehn weitere Klassenzimmer werden benötigt, weswegen sich harte Verhandlungen mit dem Nachbarlandkreis abzeichnen.

Landkreis – „Wir haben in absehbarer Zeit ein echtes Platzproblem in Penzberg“, sagte Kreiskämmerer Norbert Merk im Kreis- und Finanzausschuss.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung präzisierte er seine Angaben: Etwa zehn zusätzliche Klassenzimmer würden benötigt, um den gestiegenen Bedarf zu decken. Offen sei allerdings noch, wie und vor allem wo die zusätzlichen Klassenzimmer errichtet werden sollen.

Prinzipiell gebe es verschiedene Optionen. „Die Realschule in Penzberg, die sich in direkter Nachbarschaft zum Gymnasium befindet, muss ohnehin saniert werden“, so Merk. Daher könnte man darüber nachdenken, ob man auf der grünen Wiese einfach einen Neubau für die Realschule hinsetzt. Und deren heutiges Gebäude dem Gymnasium zuschlägt, das dann „äußerst großzügige“ Platzverhältnisse hätte, so Merk. Allerdings wäre diese Lösung die mit Abstand teuerste. „Über den Daumen würde der Neubau zwischen 25 und 30 Millionen Euro kosten, dazu kämen noch einmal 15 Millionen Euro für die Sanierung des Gebäudes der heutigen Realschule“, rechnet der Kämmerer vor. Das sei „angesichts der Finanzlage des Landkreises nicht darstellbar“.

Erweiterungsbau auf dem Molkereigelände wäre deutlich realistischer

Wesentlich realistischer sei da schon, auf dem Molkereigelände in der Nähe des Gymnasiums die benötigten zehn Klassenzimmer zu bauen. Das würde – grob geschätzt – rund zehn Millionen Euro kosten.

Merk hat sich vorsorglich auch schon mal auf die Suche nach Einnahmen begeben. Prinzipiell könnte man beim Freistaat Fördermittel beantragen, weil der zusätzliche Platzbedarf dadurch entstanden ist, dass München beschlossen hat, dass Gymnasiasten wieder länger zur Schule gehen sollen. Allerdings sind an die Fördermittel konkrete Bedingungen geknüpft.

Zum einen müsse ein Zuwachs bei den Schülerzahlen nachgewiesen werden, was im Fall des Penzberger Gymnasiums kein Problem sei. „Durch Roche hat sich Penzberg zu einem Akademikerort mit einer hohen Übertrittsquote ans Gymnasium entwickelt“, so Merk. Desweiteren mache der Freistaat zur Bedingung, dass in den Schulen keine Räumlichkeiten von Vereinen genutzt würden. Das sei aber im Penzberger Gymnasium bislang noch der Fall, so Merk.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen soll 20 Prozent der Kosten übernehmen

Doch nicht nur vom Freistaat, auch aus dem Nachbarlandkreis will sich der Kämmerer Geld holen. „Rund 25 Prozent der Schüler des Penzberger Gymnasiums kommen nicht aus dem Landkreis Weilheim-Schongau“, so Merk. Die Nachbarlandkreise würden zwar einen Gastschulbeitrag von knapp 1000 Euro pro Schüler und Jahr an den Landkreis überweisen, der reiche aber nicht einmal, um den normalen Sachaufwand zu decken, der bei rund 2300 Euro pro Schüler und Jahr liege.

Werde also eine Erweiterung notwendig, dann sollte sich vor allem der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, aus dem rund 20 Prozent der Schüler kommen, die das Penzberger Gymnasium besuchen, an den Kosten beteiligen. Mit 20 Prozent. Ein erstes Gespräch mit dem Kämmerer des Nachbarlandkreises, Ralf Zimmermann, habe es bereits gegeben.

Merk machte auch deutlich, dass da kaum Verhandlungsspielraum besteht, und zeigte vorsichtig die Folterinstrumente: „Wenn der Platzbedarf an einer Schule nicht ausreicht, hat der Schuldirektor in Absprache mit der Ministerialbeauftragten auch die Möglichkeit, Schüler aus anderen Landkreisen abzuweisen“, so Merk. Das wolle aber niemand.

Tölzer haben in der Vergangenheit auch schon Nachbarkreise abkassiert

Sein Kollege Ralf Zimmermann vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen bestätigt, dass es erste Vorgespräche mit Merk gegeben habe. Die Tölzer seien bei großen Vorhaben am Gymnasium in Icking ähnlich verfahren und hätten die Landkreise Starnberg und München auch zur Kasse gebeten, so Zimmermann. „Allerdings haben wir dann auch auf den Gastschulbeitrag verzichtet.“

Damit ist die Stoßrichtung des Tölzer Landratsamtes klar: Zuschuss unter Umständen ja, dann gibt es aber keinen jährlichen Gastschulbeitrag mehr. Sinnvoller wäre, so Zimmermann weiter, wenn man jetzt nicht das durchaus aufwändige Verfahren zur Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Verfahrens starte, sondern sich stattdessen gemeinsam dafür stark mache, dass das Land die Regelungen für die Gastschulbeiträge ändere.

Transparente Abrechnung der Gastschüler-Beiträge bisher nur bei Berufsschulen

Denn bei den Berufsschulen läuft das bereits sehr transparent: Der gastgebende Landkreis stellt dem Landkreis, der den Schüler entsendet, die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung. Bei Gymnasien und Realschulen gebe es statt dessen diese Pauschalen, deren Bemessung völlig veraltet sei und die die tatsächlichen Kosten nicht mal ansatzweise abdecken.

Sollten die Weilheimer mit ihrer Drohung Ernst machen und die Schüler aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am Penzberger Gymnasium abweisen, könnte es durchaus auch juristische Probleme geben, warnt Zimmermann. Denn nach wie vor werden den Schülern nur die Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schule ersetzt. Und das sei für diejenigen aus Bichl und Benediktbeuern nun mal Penzberg. Zimmermann will nun abwarten, bis das erste konkrete Angebot der Weilheimer auf dem Tisch liegt.

