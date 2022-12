Weniger Besucher beim „Eismärchen“ - was Schlittschuhläufer zur Kunststoffbahn sagen

Von: Franziska Seliger

Bahn frei für Schüler: Vor den Ferien besuchten zahlreiche Schulklassen das Penzberger „Eismärchen“. Gerade für Anfänger scheint die Kunststoff-Eisbahn zum Lernen besser geeignet zu sein, als Natureis. © Wolfgang Schörner

Seit Anfang Dezember läuft „Hannis Eismärchen“ auf dem Penzberger Stadtplatz – und das erstmals auf einer Kunststoffbahn und nur mit wenigen großen Veranstaltungen, um die Anwohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Wie finden das die Schlittschuhläufer? Und was sagt die Stadt? Eine Halbzeitbilanz kurz vor den Ferien.

Penzberg – Rund 600 Quadratmeter groß ist die Kunststoffbahn, auf der große und kleine Schlittschuhläufer seit dem 3. Dezember täglich ihre Bahnen ziehen können. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause nehmen viele dieses Angebot an – trotzdem sind es bisher weniger Läufer als beim letzten Eismärchen 2019/2020. Wie Monika Engel von der Stadt auf Nachfrage mitteilt, waren es zum Stichtag Montag, 19. Dezember, 4479 Läufer. 2019/2020 seien es im gleichen Zeitraum bereits 5707 gewesen, so Engel. Insgesamt hätten 2019/2020 17.366 Läufer das „Eismärchen“ besucht.

Halbzeitbilanz: Weniger Schlittschuhläufer als 2019

Dass bisher weniger Schlittschuhläufer auf der Kunststoffbahn fuhren als vor drei Jahren auf Natureis: Darüber sei man im Rathaus nicht verwundert, sagt Engel. „Von den Besucherzahlen haben wir damit gerechnet, dass es weniger ankommt.“ Denn schon vor Beginn des „Eismärchens“ seien zahlreiche kritische Stimmen zu der neuen Kunststoffbahn laut geworden. Etwas Neues auszuprobieren, sei eben nie einfach, so die Rathaus-Mitarbeiterin.

Kritik an Kunststoffbahn: „Man braucht mehr Kraft“

Hört man sich bei den Eisläufern rund um die Bahn ein wenig um, so scheint die Kunststoffbahn bei den Nutzern tatsächlich nicht allzu gut anzukommen. „Eine normale Eisbahn ist viel besser. Da rutscht man nicht so zur Seite weg“, findet etwa der 14-jährige Emre. Außerdem könne man auf einer Natureisbahn schneller fahren, hat der junge Penzberger festgestellt. Er wünscht sich zum nächsten „Eismärchen“ darum wieder natürliches Eis.

Auch Daniel findet Natureis besser. „Das ist einfach ein anderes Feeling“, so der 21-jährige Penzberger. Positiv sei ihm jedoch aufgefallen, dass es bei der Kunststoffbahn weniger Löcher in der Fläche gebe als bei Natureis.

„Es ist ein bisschen anders und man braucht mehr Kraft“, bilanziert Franziska nach den ersten Runden auf der Kunststoffbahn. Habe man sich aber daran gewöhnt, lasse sich darauf durchaus gut fahren. Zudem sei der von den Fahrern ausgehende Geräuschpegel geringer, findet sie.

„Eismärchen“ in den Weihnachtsferien Öffnungszeiten der Eisfläche in den Ferien: Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag von 10 bis 21.30 Uhr; Sonntag von 10 bis 21 Uhr.

Heiligabend von 10 bis 14 Uhr.

Weihnachtsfeiertage: 25. Dezember von 14 bis 21 Uhr; am 26. Dezember voraussichtlich von 14 bis 18 Uhr.

Silvester von 10 bis 16 Uhr sowie Silvesterlauf von 21 bis 1 Uhr.

Neujahr von 14 bis 21 Uhr.

Sonntag, 8. Januar (letzter Tag) von 10 bis 18.30 Uhr.

Auftritt der Penzberger Beaschdn zum Ausklang der Raunächte am Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr.

Finalshow mit der Solidarität Penzberg am Sonntag, 8. Januar, ab 18 Uhr.

Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen findet man im Internet unter www.hannis-eismaerchen.de. Täglich geöffnet ist der Schmankerlmarkt am Stadtplatz. fn

Dass das „Eismärchen“ heuer weniger laut ist als in früheren Jahren, liegt aber nicht nur an der neuen Kunststoffbahn, die nach Ansicht von Rathaus-Mitarbeiterin Engel tatsächlich leiser zu sein scheint als Natureis. Sondern auch daran, dass man aufgrund der Anwohner-Proteste (wir haben berichtet) bis auf einen DJ-Abend auf laute Veranstaltungen verzichte. Stattdessen wurden so genannte Silent-Discos (leise Discos) mit Kopfhörern veranstaltet.

Bande aus Kunststoff statt Holz - das macht weniger Lärm

Dabei würden die Besucher beim „Eismärchen“ schon lieber lautere Musik haben wollen, sagt Engel. Das zeigten Gespräche mit Schlittschuhläufern. Was die Anwohner sagen, dazu möchte sich Engel nicht äußern. Dazu habe man rathausintern Stillschweigen vereinbart; man mache also keine Aussagen. Nur so viel: Mit dem Anwalt der Anwohner sei man im Gespräch. Dank der neuen Kunststoff-Bande könne zusätzlich Lärm vermieden werden, so Engel. Prallen die Läufer dagegen, verursachten sie weniger Lärm als bei der früheren Holz-Bande.

„So schlecht ist die Kunststoffbahn nicht“

„Eis ist besser, aber so schlecht ist die Kunststoffbahn auch nicht“. Oder: „Langsamer und anstrengender“: Das, sagt Engel, seien die Rückmeldungen, die sie von den Schlittschuhläufern oft zu hören bekomme, wenn sie sie nach ihrem Lauferlebnis auf der neuen Kunststoffbahn frage. Manch einen mag das „Langsamer“ stören. Doch für die Kinder der Schlittschuhkurse biete die Bahn dadurch bessere Anfänger-Bedingungen als Natureis. Diese Rückmeldung habe ihr der zuständige Trainer, der ehemaligen Eishockey-Profi Christian Curth, gegeben, so Engel.

Gut angenommen werde der neu angebotene Schleif-Service für die Kufen, erzählt sie. Ob das daran liegt, dass der Kunststoff die Kufen schneller stumpf werden lässt, oder daran, dass viele Schlittschuhe nach zwei Jahren Corona schlichtweg Rost angesetzt haben, der erst beseitigt werden muss, könne sie nicht sagen. Noch keine Entscheidung ist gefallen, ob es beim nächsten „Eismärchen“ eine Natureisbahn oder wieder eine Kunststoffbahn geben wird. Darüber, so Engel, werde erst nach der Veranstaltung beraten.