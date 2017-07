Hallenbad-Pläne in Penzberg: Stadt bewilligt vier Millionen

Die Stadt Penzberg wird den Stadtwerken mindestens vier Millionen Euro für den Bau des geplanten neuen Hallenbads mit Spaßrutsche und Sauna überweisen.

Penzberg - Den Beschluss für den Zuschuss zu den Hallenbad-Investitionen hat der Stadtrat diese Woche einstimmig beschlossen. Der Beschluss beinhaltet außerdem, dass der jährliche Zuschuss für Betriebskosten, Zins und Tilgung auf maximal 1,3 Millionen Euro nach oben geschraubt wird.

Die Entscheidung ist die Voraussetzung dafür, dass die Stadtwerke ihre ursprünglichen Pläne für ein neues Sportbad tatsächlich um Rutsche, Sauna-Anlage und Gastronomie erweitern können. Der Beschluss im Stadtrat fiel ohne viel Aufhebens. Eine Diskussion gab es nicht. Nach weniger als zehn Minuten war alles vorüber.

Sehr viel intensiver hatte in den vergangenen Monaten der Verwaltungsrat der Stadtwerke – er besteht aus Stadtratsmitgliedern – über das zusätzlich nötige Geld diskutiert. Dieses Gremium stand vor dem Problem, dass ein neues Hallenbad mit Rutsche und Sauna laut einer Schätzung mehr als 17 Millionen Euro kosten würde. Müsste dieser Betrag komplett über einen Kredit finanziert werden, wären jährlich über 1,5 Millionen Euro für Betriebskosten, Zins und Tilgung fällig. Diesen Betrag wollten die Verwaltungsräte drücken, weil die Stadt ihn so kaum übernommen hätte. Die Verwaltungsräte Wolfgang Sacher (BfP), Markus Kleinen (SPD) und Jack Eberl (CSU) hatten deshalb im Mai vorgeschlagen, dass die Stadt in die Rücklagen greift und einige Millionen für die Investition an die Stadtwerke überweist – was letztlich die jährliche Belastung durch Zins und Tilgung senkt.

Wie Stadtkämmerer Hans Blank auf Nachfrage bestätigte, laufen auch Gespräche mit dem Landkreis. Dabei geht es um die Frage, ob der Landkreis sich ebenfalls beteiligt. Blank hofft auf einen Betrag in Höhe von zwei Millionen Euro. Außerdem erklärte Blank, dass von der Bezirksregierung zusätzlich 600 000 bis 800 000 Euro für die Hallenbad-Investition kommen könnten.