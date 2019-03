HAP in Penzberg: Das zähes Ringen geht weiter

Die nächste Verhandlung: Für die Beschäftigten von HAP in Penzberg geht das Bangen um ihre Arbeitsplätze weiter.

Penzberg – Für die Beschäftigten von HAP geht das Bangen um ihre Arbeitsplätze weiter. Auch beim Verhandlungstermin am Dienstag zwischen der Penzberger Geschäftsleitung, der Hörmann Holding, der IG-Metall und dem Betriebsrat konnte keine Einigung erzielt werden. Das teilte Daniela Fischer von der IG-Metall Weilheim am Donnerstag auf Nachfrage mit. Nach wie vor habe Hörmann keine Finanzierungszusage über das von der HAP-Geschäftsführung vorgelegte Zukunftskonzept gemacht. Auch ein Alternativkonzept sei nicht vorgelegt worden. Zudem habe Hörmann keine Zusagen für Abfindungen oder einen Sozialplan gegeben. Hörmann habe lediglich über eine beabsichtigte Verlagerung von Teilen und Anlagen aus Penzberg in die Slowakei verhandeln wollen. „Dazu ist keine Einigung erfolgt“, bilanzierte Fischer. Eine Entscheidung sei bis zum 10. Mai vertagt worden. „Bis dahin werden keine Teile oder Anlagen verlagert“, so Fischer.

Bereits Mitte Februar eine Verhandlungsrunde gegeben, in deren Folge der Betriebsrat das Schlimmste befürchtete.

Hörmann selbst hatte in der Vergangenheit erklärt, durch die beabsichtigte Verlagerung seien keine Arbeitsplätze der HAP-Stammbelegschaft gefährdet. IG-Metall und Betriebsrat möchten indes nur über ein Gesamtkonzept verhandeln, also über Zukunftskonzept und geplante Verlagerung, denn: „Wir können nicht einer Verlagerung zustimmen, wenn wir nicht wissen, wie es weiter gehen soll“, so Fischer. Bis zum 20. April müsse der Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung vorlegen, in der „er erklärt, was er alles vorhat und über was er verhandeln will“. Bis 5. Mai könne der Betriebsrat dann einen Gegenvorschlag unterbreiten.

Der Konzern bestätige am Donnerstag auf Nachfrage, dass die Einigungsstelle die Entscheidung vertagt hat und ein weiterer Verhandlungstermin für Mai vereinbart wurde. Der Konzern wollte sich darüber hinaus aber nicht ausführlicher äußern.

Im Dezember hatte es wegen der Unternehmenspläne eine Demo von HAP-Mitarbeitern auf dem Penzberger Rathausplatz gegeben.

Text: Franziska Seliger