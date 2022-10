Stadt schiebt und streicht Millionen-Projekte - betroffen sind Prandl-Schule und Sigmundstraße

Von: Wolfgang Schörner

Die Bürgermeister-Prandl-Schule in Penzberg. © Ralf Ruder

Die Stadt Penzberg streicht und verschiebt wegen der schwierigen Finanzlage mehrere Millionenprojekte, darunter Neubau oder Erweiterung der Bürgermeister-Prandl-Schule sowie die Aufstockung von Wohnhäusern an der Sigmundstraße. Sie will damit mehr als 40 Millionen Euro über die nächsten Jahre einsparen. Das ist ein Ergebnis der derzeit laufenden Haushaltsberatung.

Penzberg – In den nächsten vier Jahren wird es wohl weder eine Generalsanierung noch einen Neubau der Bürgermeister-Prandl-Schule in Penzberg geben. Das ist ein Ergebnis der laufenden Haushaltsberatungen. Das Großprojekt war in der Vergangenheit wegen der alten Bausubstanz, der steigenden Schülerzahlen und der enorm hohen Energiekosten in den Fokus gerückt. Eine Machbarkeitsstudie im vergangenen Jahr hatte ergeben, dass eine Generalsanierung 47,8 Millionen Euro und ein teilweiser Neubau sogar 60,7 Millionen Euro kosten würde. Nun wurde bei der Haushaltsberatung ein bisher im Finanzplan vorgesehener erster Investitionsbetrag komplett gestrichen: Zwölf Millionen Euro standen dort, ein „teurer Platzhalter“ , wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sagte. Im Etat enthalten ist jetzt nur noch ein kleiner Teil der Planungskosten in Höhe von 150 000 Euro. Allerdings hatte der Stadtrat bisher ohnehin noch keine Entscheidung getroffen, ob er eine Generalsanierung oder einen teilweisen Neubau bevorzugt. Korpan sagte, erst wenn man wisse, was man plane, schreibe man wieder Investitionskosten in den Etat.

Sigmundstraße: Aufstockung von Wohnhäusern komplett gestrichen

Komplett gestrichen wurde dagegen die geplante Aufstockung der drei städtischen Wohnhäuser an der Sigmundstraße 7, 7a und 9. Ursprünglich wollte die Stadt zusätzliche Stockwerke auf die Häuser setzen, um 15 neue Wohnungen zu schaffen, ein Projekt mit einer Investitionssumme von rund elf Millionen Euro. „Das lässt sich momentan nicht darstellen“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) diese Woche in der Sitzung des Finanzausschusses. Nun sollen lediglich die maroden Dächer auf den Häusern saniert sowie die bestehenden Wohnungen so hergerichtet werden, damit „sie bewohnbar sind“. Eine Sanierung ist nicht mehr vorgesehen.

Aus der Finanzplanung flog laut Bürgermeister auch der geplante Bau von Mehrfamilienhäusern am Daserweg nahe der „Spatzennest“-Tagesstätte. Insgesamt bezifferte er die Einsparung im Haushaltsentwurf 2023 und in der Finanzplanung bis 2026 auf über 40 Millionen Euro.

Finanzlage der Kommunen - wie ein klappriger Esel

Zum Beginn der ersten Haushaltsberatung im Finanzausschuss hatte Stadtkämmerer Hans Blank die Finanzlage der Kommunen mit einer Karikatur veranschaulicht. Sie zeigt einen klapprigen Esel, auf dem unter anderem die Energiepreise, steigende Baukosten, höhere Sozialausgaben und Corona-Folgen lasten, während ein vielstimmiger Chor Forderungen aufstellt. Blank verwies zudem darauf, dass Inflation und Rezession weitere Probleme bereiten könnten. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem es mehrere Ausschusssitzungen gab, hatte die Finanzabteilung diesmal einen Haushaltsentwurf vorgelegt, bei dem die Stadtverwaltung kein weiteres Kürzungspotenzial sieht. In zwei Wochen soll es eine weitere Sitzung geben, in der schon ein Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat erwartet wird.

Zinszahlung an Roche schlägt 2023 zu Buche: 7,6 Millionen Euro

Insgesamt hat der Haushalt 2023 laut Entwurf ein Volumen von über 100 Millionen Euro. Weiterhin enthalten ist zum Beispiel die Landesgartenschau, die aber erst ab 2026 mit Millionenbeträgen zu Buche schlägt. An Gewerbesteuer rechnet die Stadt heuer mit 28,6 Millionen Euro. Sie muss aber 24,5 Millionen Euro an den Landkreis überwiesen – in den nächsten drei Jahren wird mit jeweils rund 19 Millionen Euro Kreisumlage gerechnet.

Was die Haushaltslage ebenso erschwert, ist eine Zinszahlung an Roche. Wie berichtet, hatten die Finanzbehörden dieses Jahr entschieden, dass Penzberg 15 Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen muss. Das ist heuer auch geschehen. Was noch fehlt, sind die fälligen Zinsen, die Penzberg an Roche überweisen muss. Dabei handelt es sich um 7,6 Millionen Euro. Sie schlagen im Haushalt 2023 zu Buche.