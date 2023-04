Hitziger Streit im Straßenverkehr: Radfahrer wird in Penzberg handgreiflich

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Auto und Fahrrad: Radler und Beifahrer gerieten in Penzberg einander (Symbolfoto). © Britta Pedersen/dpa

Ein Radler und der Beifahrer einer Autofahrerin sind in Penzberg aneinandergeraten. Der Radler wurde dabei handgreiflich. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Penzberg - Eine Penzberger Autofahrerin fuhr am Freitag, 14. April, gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr am Schloßbichl in Penzberg ein.. Zugleich bog ein unbekannter Mann mit seinem Fahrrad aus Richtung Edeka in den Kreisverkehr ein. Dabei, so die Polizei, habe sich der Radfahrer offenbar gefährdet gefühlt. Jedenfalls folgte er danach mit dem Rad den Pkw stadteinwärts. Auf Höhe von Philippstraße und Karlstraße. hielten die Pkw-Fahrerin und der Radler an. Der Unbekannte riss laut Polizei die Fahrertüre des Pkw auf und schrie die Fahrerin an.

Beifahrer fühlte sich bedroht

Daraufhin, so die Polizei weiter, stieg der Beifahrer, ein 49-jähriger Penzberger, aus dem Auto aus. Es kam zum verbalen Streit. Als der Beifahrer mit dem Handy die Polizei rufen wollte, habe der unbekannte Radfahrer mit der Hand von unten gegen die Hand und das Handy des Beifahrers geschlagen, so dass der 49-Jährige im Gesicht getroffen wurde. Dieser verspürte dabei leichte Schmerzen, heißt es im Polizeibericht. Das Handy, ein iPhone, fiel zu Boden und wurde vom Radfahrer noch mit dem Fuß unter den Pkw getreten. Dabei wurde zumindest die Schutzhülle zerkratzt. Ob auch das Handy Schaden nahm, wird sich noch zeigen. Der Beifahrer, so die Polizei, habe sich durch die lautstarken Beschimpfungen beleidigt und durch das rabiate Auftreten bedroht gefühlt.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Der Radfahrer fuhr schließlich mit dem Rad wieder in Richtung Christkönigskirche davon. Die Polizei Penzberg hat zu dem Unbekannten folgende Beschreibung veröffentlicht: männlich, circa 30 bis 50 Jahre alt, Brillenträger, circa, 180 Meter groß, normale Statur, schwarze Hose und schwarze Softshelljacke mit schwarzer Kapuze, schwarzes Fahrrad unbekannter Marke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08856/92570 entgegen.