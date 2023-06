Hochwasserschutz: Säubach wird doch nicht verlegt - das spart viel Geld

Von: Wolfgang Schörner

Der Weg bleibt auf dieser Säubach-Seite. Er führt von der Birkenstraße zur Seeshaupter Straße; rechts die gesperrte Brücke zur Grundschule. © Wolfgang Schörner

Die Pläne für den Hochwasserschutz im Bereich des Säubachs haben sich geändert. Der Bach wird auf Höhe der Montessorischule und der Grundschule nun doch nicht verlegt. Der Fußweg bleibt auf der Südseite. Allerdings wird es wohl keine Brücken geben. Die Stadt spart sich damit viel Geld.

Penzberg – Noch im vergangenen Jahr sah der Planentwurf vor, den Säubach südlich der Montessorischule und der Grundschule ein Stück nach Süden zu verlegen und die nördliche Böschung des alten Bachbetts als Damm aufzuschütten. Auf diesem Damm, so der Vorschlag, sollte künftig der Fußweg verlaufen. Dieses Vorhaben, das damals allein auf rund 650.000 Euro brutto taxiert wurde, ist Teil einer größeren Planung für ein neues Hochwasserrückhaltebecken entlang des Säubachs im Müllerholz. Die Überflutungsflächen sollen im Ernstfall 69.000 Kubikmeter Wasser fassen können.

Säubach-Verlegung: Alte Pläne sind Makulatur

Die Pläne für den Säubach auf Höhe der beiden Schulen sind nun Makulatur. Nach einer Ortsbesichtigung entschied der Penzberger Bauausschuss, weder den Säubach noch den Gehweg zwischen Seeshaupter Straße und Birkenstraße zu verlegen. Der Weg soll auf der Südseite des Bachs bleiben. Allerdings werden auch die geplanten Brücken nicht gebaut. Die vorhandene, gesperrte Holzbrücke soll zudem nicht erneuert werden. Auf der Schulseite des Säubachs ist eine Geländeauffüllung geplant, für die jedoch die Bäume und Sträucher weichen müssen. Ein Damm ist laut Stadtbauamt bei dieser Variante nicht nötig.

Deutlich kostengünstigere Variante

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte, dass eine Planänderung nötig war, weil das Landesamt für Umwelt die Stadt über eine neu kartierte Biotopfläche im Bereich der bestehenden, gesperrten Gehwegbrücke informiert hat. Bei einer Ortsbesichtigung habe sich daraufhin die neue Lösung ergeben. Laut Korpan handelt es sich um eine deutlich kostengünstigere Variante. Eine Ersparnis in Höhe von 300.000 Euro bringt es ihm zufolge, die beiden Brücken zu streichen. Außerdem würde man sich seinen Worten nach weitere 70.000 Euro sparen, wenn der Weg nicht verlegt wird. Eine Kostenschätzung für die neue Variante wurde in der Sitzung nicht genannt.

Neue Planung sieht aber keine Brücken mehr vor

Die Konsequenz aus der neuen Planung sei allerdings, so Korpan, dass vom Fußweg keine Brücke über den Säubach zur Schulseite vorhanden wäre, was Jens Weißflog vom Stadtbauamt in der Ausschusssitzung betätigte. Grundschüler, die aus Richtung Steigenberg kommen, müssten auf dem Fußweg laut Korpan „einen Schlenker“ bis zur Birkenstraße machen, um zur Schule zu kommen. Vor diesem Hintergrund beauftrage der Ausschuss die Stadtverwaltung, mit den Schulen abzuklären, inwieweit die Zuwegung sichergestellt werden kann.

Befürchtung, dass Schüler über Parkplatz gehen

John-Christian Eilert (Grüne) warnte, dass viele Schüler aus der Steigenberger Richtung womöglich den kürzesten Weg nehmen und über den Parkplatz der Montessorischule laufen, weswegen er Brückenbauwerke nicht von vorneherein ausschließen wollte. Als eine Möglichkeit nannte Weißflog, einen Fußweg auf der Bach-Nordseite von der Seeshaupter Straße zur Montessorischule zu schaffen, quasi einen Bypass neben dem Parkplatz – eine Anbindung, die sich die Montessorischule seit längerem wünscht. Dies, so Weißflog, müsse aber mit den Stadtwerken abgeklärt werden, die dort im Untergrund ein Rückhaltebecken mit technischen Einrichtungen haben.

Überflutungsflächen sollen Stadtgebiet vor Hochwasser schützen

Mit den geplanten Überflutungsflächen soll das Stadtgebiet gegen Hochwasser gewappnet werden. Sie sollen sich in dem Wäldchen südlich von Montessori- und Grundschule sowie nördlich und östlich des weiteren Säubach-Verlaufs zwischen Familienbad und Sportstadion befinden. Das Wasser soll sich dort im Ernstfall in der Landschaft stauen. Kernstück wird ein Drosselbauwerk beim alten Bahndamm am Schlossbichl, das das Wasser staut und nur gedrosselt durchlässt. Die Kosten für das gesamte Vorhaben wurden vor einem Jahr auf rund sieben Millionen Euro geschätzt.