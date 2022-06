Vereine und Schwimmschulen hoffen auf ein Ende der „Trocken-Zeit“

Müssen ohne Schwimmbad in Penzberg viel Aufwand betreiben: (v.l.) Angelika Kottmann (Babyschwimmen), Ingo Krüger (Schwimmverein), Karin Sonnenstuhl (TSV-Wassergymnastik) und Andrea Brandl (Schwimmschule). Vereine und Schwimmschulen müssen seit drei Jahren in andere Bäder ausweichen

Umbau des Wellenbades sorgt für Probleme

Von Wolfgang Schörner schließen

Ende Juni 2019 wurde das Penzberger Wellenbad geschlossen. Noch mindestens bis zum Frühjahr 2023 dauert es, bis das neue Familienbad eröffnet. Darauf fiebern Vereine, Schwimmschule und Babyschwimmen hin. Seit drei Jahren versuchen sie, die lange „Trocken-Zeit“ in Penzberg zu überbrücken, was aber schwierig ist.

Penzberg – Andrea Brandl brachte früher im Penzberger Wellenbad Kindern das Schwimmen bei. Über 1000 Buben und Mädchen dürften es innerhalb von fünf Jahren gewesen sein, schätzt sie. Das ist seither in diesem Umfang nicht mehr möglich. Sie ist mit ihrer Schwimmschule „Schwimmen wie ein Fisch“ nach Kochel ausgewichen. Der Aufwand ist wegen der Entfernung größer. Und die Zeiten sind begrenzt. Andrea Brandl kann nur an einem Nachmittag in der Woche Kurse anbieten. Sie schätzt, dass sie 80 Prozent weniger Schwimmschüler hat. Dabei sei es wichtig, dass Kinder das sichere Schwimmen lernen, sagt sie. Eltern würden händeringend Kurse suchen.

Bestätigen kann das Marc Lehmann, Leiter der Wasserwacht Penzberg-Iffeldorf. Auch die Wasserwacht nutzte das Wellenbad fürs Training. Momentan trainiert sie in Bad Tölz. Bisher funktioniere es ganz gut, sagt Lehmann. Leider habe man aber viel weniger Kinder und Jugendliche. Das führt er vor allem auf die Corona-Pandemie zurück, aber auch die weiten Fahrten hätten ihren Einfluss. Früher seien es 30 bis 40 Kinder und Jugendliche gewesen, jetzt gerade noch zehn. Ein Schwimmbad vor Ort wäre da natürlich günstiger, sagt er. Bis Frühjahr könne man es noch überbrücken, danach werde es aber schwieriger. Froh ist Lehmann, dass die Stadt die Wasserwacht unterstützt. Sie erhält einen Zuschuss für Fahrten und Eintrittsgelder.

Zuschüsse von der Stadt bekommt auch die Schwimmgemeinschaft Oberland. „Ohne die Förderung wären der Verein eingegangen“, so Ingo Krüger, zweiter Vorsitzender und Trainer. Der Verein trainiert derzeit in Weilheim und Kochel. Der Aufwand sei groß, es seien auch weniger Kinder beim Training in Kochel als früher in Penzberg, erzählt er. Dem Verein fehlt ebenso der Nachwuchs aus den Grundschulen, die das Schulschwimmen gestrichen haben. Andererseits habe man eine Warteliste, könne die Nachfrage aber in Kochel nicht bedienen. Krüger erzählt, dass es Ängste gab, es könnten sehr viele abspringen. Zum Glück sei es nicht so schlimm gekommen, auch weil man einen Bus habe. Die Wettkampfgruppe kann aber nur zwei statt vier Mal pro Woche trainieren. Das alte Leistungsniveau, sagt er, lasse sich deshalb nicht halten.

Nicht alle glauben an eine pünktliche Wiedereröffnung

Mit der Penzberger „Trocken-Zeit“ zu kämpfen hat auch Karin Sonnenstuhl. Sie leitet die Wassergymnastik des TSV Penzberg. Sie habe früher überlegt, eine zweite Gruppe wegen der immensen Nachfrage zu eröffnen. Das ist erst einmal passé. Die Wassergymnastik findet derzeit in Kochel statt. Für viele ältere Leute sei der Aufwand wegen des weiten Weges zu groß, so Sonnenstuhl. Froh sei sie, dass sie ins Kocheler „Trimini“ durfte. Bei den Zeiten habe sie keine große Auswahl gehabt. Ein großes Manko sei auch, dass sie zur Hauptferienzeit, wenn viele Touristen kommen, nicht ins „Trimini“ darf. Und der Eintrittspreis sei „nicht ganz so günstig“ – wobei das Bad ihr preislich entgegengekommen sei. Die Stadt Penzberg zahlt auch dem TSV einen Zuschuss. 15 bis 20 Teilnehmer hat Sonnenstuhl momentan, weniger als früher in Penzberg. Neuanfragen müsse sie leider ablehnen.

Seit über 20 Jahren bietet Angelika Kottmann, privat organisiert, ein Babyschwimmen an. Wie Brandls Schwimmschule erhält sie keinen Überbrückungszuschuss von der Stadt. Im Wellenbad gab es noch 15 bis 17 Gruppen pro Woche, jeweils mit acht Babys und Kleinkindern. Momentan sind es jeweils vier Gruppen in Kochel und Lenggries. Sie habe höchstens noch die Hälfte an Teilnehmern, auch sie müsse viele Anfragen ablehnen, erzählt Kottmann. Die Folgen spürt Brandl beim Kinderschwimmen. Viele Kinder seien nicht an Wasser gewohnt.

Wichtig war das Wellenbad auch für den Penzberger Rehasportverein. Fünf Stunden in der Woche bot er Wassergymnastik an, zum Beispiel für Menschen nach einer Bandscheiben-OP oder mit einer künstlichen Hüfte. Die Stadt, speziell Ulrike Franz, habe extrem geholfen, ein anderes Bad zu finden, erzählt Vorsitzender Josef Christ. Zwei Stunden in der Woche ist der Verein nun in Kochel. Was aber auch hier weite Fahrtstrecken und höhere Eintrittspreise bedeutet. Mittlerweile ist Christ allerdings stark verärgert über die Stadt. Anfangs habe es noch einen Zuschuss für den Mehraufwand gegeben, unter dem neuen Bürgermeister klappe es aber nicht mehr. „Für einen kleinen Verein, der ums Überleben kämpft, ist das schwierig“, sagt er.

Alle hoffen darauf, dass das neue Familienbad, wie angekündigt, im Frühjahr 2023 eröffnet und sie dann auch ausreichend Zeiten erhalten. Sie wünsche sich auch, so Andrea Brandl, dass die Kinder im Wasser nicht frieren und alle stehen können. Und die Eintrittspreise sollten moderat sein. „Dass diese sich alle, vom Rentner bis zur Familie, leisten können“, fügt Karin Sonnenstuhl an. „Ich freue mich, wenn es so weit ist.“

Skeptisch ist dagegen Josef Christ. Bei der Turnhalle am Josef-Boos-Platz habe die Stadt auch gesagt, dass man bald wieder reinkönne. Das war vor sieben Jahren, Sport wird dort bis heute nicht betrieben. Christ glaubt nicht daran, dass das Bad im Frühjahr 2023 aufmacht.