Hotel-Standortsuche geht weiter

Die Hotel-Standortsuche in Penzberg wird fortgesetzt. Am Tollhub-Festival gibt es einen Infostand. Und am Montag geht es um die verbliebenen Standorte.

Penzberg – Die Stadt Penzberg setzt den Bürgerdialog zur Suche eines Hotel-Standorts fort – mit einem Infopavillon beim Tollhub-Festival sowie dem nächsten Bürgerworkshop, bei dem es um die 16 verbliebenen möglichen Standorte geht. Zugleich teilte das Rathaus mit, dass an alle Haushalte Schreiben versandt werden, in denen sie über die bisherigen Ergebnisse des Dialogs informiert werden. In einem weiteren Brief an Vereinsvorsitzende warb die Stadt zudem für eine Teilnahme am Dialog. Darin heißt es, dass das Hotel-Vorhaben ein „Zukunftsprojekt für Penzberg“ sei, zugleich wird betont, dass das Verfahren „standort-neutral“ sei.

Beim Tollhub-Festival auf Gut Hub ist das Moderatoren-Team am Samstag, 16. Juni, von 13 bis 18 Uhr mit einem „Dialog- und Info-Pavillon“ vertreten, um mit Interessenten über Fragen rund um die Hotelentwicklung zu diskutieren.

Am Montag, 18. Juni, folgt der nächste Bürgerworkshop. Er findet ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Penzberger Rathauses statt. Dort werden laut Stadt die Kriterien diskutiert und auf die verbliebenen Standorte angewandt. Bei Bedarf werde der Workshop am Mittwoch, 27. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal fortgesetzt. Wie berichtet, sind nach einer Vorprüfung 16 von 50 vorgeschlagenen Standorten übrig gebliebenen: auf Gut Hub an der Seeshaupter Straße und auf der Kapellenwiese, an der Westtangente, im Industriepark Nonnenwald, in Reindl, an der Straße des 28. April 1945, am Bahnhofsparkplatz, am Ortsausgang nach Sindelsdorf und am ESV-Platz.