Bekommt Penzberg sein eigenes „Mini-Winter-Tollwood“ mit Riesen-Eisfläche?

Von: Wolfgang Schörner

Das große Vorbild: Das Tollwood Winterfestival in München. © Anton Brandl

Ein doppelt so großer Eisplatz - 1200 statt 600 Quadratmeter. Dazu ein Rahmenprogramm mit Shows, Live-Bands, Eishockey-Turnier, Disco und gastronomischem Angebot. Diese Punkte gehören zu einem Konzept für ein „Eismärchen“auf dem Volksfestplatz der Penzberger Berghalde.

Penzberg - Zusammengestellt wurde das Konzept für die Zukunft des „Eismärchens“ von den Stadt-Mitarbeitern Monika Engel und Alexander Bergel, die das Penzberger „Eismärchen“ in den vergangenen Jahren organisiert haben. In der Ausschusssitzung des Stadtrats erhielten sie dafür viel Lob. In dem Konzept schreiben sie, dass es vermutlich nicht funktionieren würde, das „Eismärchen“ 1 zu 1 auf die Berghalde zu verlegen.

Allein die Eisfläche reicht ihrer Ansicht nach als Anreiz nicht aus, auf die Berghalde zu kommen. Für ein Rahmenprogramm haben sie deshalb eine Menge Ideen gesammelt. Das Wort „Mini-Tollwood“ benutzten sie dabei nicht – es fiel in der Diskussion im Ausschuss. Neben einer doppelt so großen Eisfläche schlagen sie zum Beispiel eine Bühne für Live-Bands, eine Showfläche für Auftritte, eine Silvestershow mit Feuerwerk, ein Krippenspiel und einen großen Markt mit gastronomischem Angebot, mit Feuerstellen, Tischen und Bänken vor.

Almhütte, beschneiter Skihang und Karussellbar?

Denkbar sind ihnen zufolge ebenso ein Weihnachtsmarkt, Pferdeschlittenfahrten an den Wochenenden, ein Weihnachtskonzert, ein Sonntagsfrühschoppen mit Blasmusik sowie ein Shuttle-Service von der Innenstadt zur Berghalde. Als Programm-Ideen nennen sie: Eishockey- und Eisstock-Turniere, ein Motto-Tag „Eiskönigin“, ein bayerischer Abend namens „Hannis Eis-Wiesn“, eine Roche-Eis-Disco, eine Apres-Eis-Party, Themenabende rund um Weihnachten, ein Wintersporttag mit dem Skilift, Jazzfrühstück und „Dinner-on-Ice“. „Ein Stück weiter gedacht“, schreiben sie, könnten auch eine Almhütte und eine Karussellbar aufgebaut werden, der Skihang beschneit und abends beleuchtet werden („Hannis Winterzauber“).

Für den Stadtplatz schlägt das Konzept einen Markt mit fünf bis sechs Ständen und mit Feuerstellen vor. Ebenso heißt es, dass die Innenstadt-Geschäfte eingebunden werden sollten, indem zum Beispiel beim „Eismärchen“ Gutscheine für Geschäfte verlost werden.