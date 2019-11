Wie im Film: VW Golf hebt bei Unfall ab und fliegt über die Straße 

Ein filmreifer Unfall hat sich am Montagmittag auf der Staatsstraße 2063 zwischen Penzberg und Seeshaupt ereignet. Ein 91-Jähriger hob mit seinem VW Golf ab und flog über die Straße, nachdem er einen Rollerfahrer gerammt hatte.

Iffeldorf – Ein 91-jähriger Seeshaupter flog mit seinem VW Golf filmreif über die Straße, nachdem er einen 77-jährigen Rollerfahrer, der ebenfalls aus Seeshaupt stammt, mit dem rechten Außenspiegel streifte. Laut Polizeiinspektion Penzberg überholte der Autofahrer das Kleinkraftrad am Montagmittag auf der Staatsstraße 2063 von Penzberg kommend in Richtung Seeshaupt.

Er hielt dabei nicht genügend Sicherheitsabstand und berührte den 77-jährigen Rollerfahrer am Arm. Ohne zu stürzen konnte dieser sein Fahrzeug anhalten. Der Fahrer des Autos hingegen kam im Anschluss des kurzen Zusammenstoßes nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Feld, das laut einem Sprecher der Polizei Penzberg „circa eineinhalb Meter tiefer“ lag und parallel zur Straße verlief.

Iffeldorf: 91-jähriger Autofahrer hebt ab und fliegt über die Straße ins nächste Feld

In diesem setzte er seine rasante Fahrt mit Vollgas fort, nachdem er ein Gedenkkreuz überfahren hat. Um wieder auf die Straße zu kommen gab er erneut Gas und fuhr die Böschung so schnell nach oben, dass er mit seinem Auto abhob und filmreif über die Straße flog.

Anschließend landete er in einem anderen Feld, in dem das Fahrzeug mit „erheblichen Schäden“ zum stehen kam, heißt es im Polizeibericht. Beim Aufprall wurden die beiden Frontairbags ausgelöst. Der 91-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Penzberg verbracht.

Laut Informationen der Polizei habe der Seeshaupter keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Auch der Rollerfahrer kam mit einem Schrecken und leichten Verletzungen am Oberarm davon. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

