Glasfaser-Konkurrenzkampf: Kommunen geben Neutralität auf - fünf Mal für Telekom

Von: Wolfgang Schörner

Reihum unterschrieben alle Bürgermeister den „Letter of Intent“ zugunsten der Telekom: sitzend rechts Klaus Kostalek (Antdorf); stehend von rechts Andreas Obermaier (Sindelsdorf), Hans Lang (Iffeldorf), Fritz Egold (Seeshaupt) und Michael Strobl (Habach); im Bild mit Josef Scherl (sitzend l.) und Holger Betz (l.) von der Telekom. © Wolfgang Schörner

Im Konkurrenzkampf um den Glasfaserausbau in Iffeldorf, Seeshaupt, Antdorf, Sindelsdorf und Habach haben sich die Bürgermeister und Gemeinderäte nun für die Telekom ausgesprochen – und damit die Neutralität aufgegeben. Ob Konkurrent Avacomm in den fünf Dörfern trotzdem Anschlüsse verlegt, ist noch offen.

Iffeldorf/Seeshaupt/Antdorf/Habach/Sindelsdorf – Seit einigen Monaten liefern sich die Unternehmen Telekom und Avacomm einen Wettbewerb um Kunden in den fünf Dörfern. Sie wollen auf eigene Rechnung die letzte Etappe beim Glasfaserausbau übernehmen. Dabei geht es um die Verlegung von Glasfaserkabeln in die Häuser. Die Befürchtung besteht, dass zweimal an den Straßen gegraben wird, wenn die beide Unternehmen – wie etwa in Iffeldorf angekündigt – keine gemeinsamen Bautrupps bilden. Lange Zeit hatten die Kommunen Neutralität gewahrt und sich für keines der zwei Unternehmen ausgesprochen. Das ist seit Donnerstag anders: Die Bürgermeister Hans Lang (Iffeldorf), Fritz Egold (Seeshaupt), Klaus Kostalek (Antdorf), Andreas Obermaier (Sindelsdorf) und Michael Strobl (Habach) unterschrieben im Iffeldorfer Bürgersaal jeweils einen „Letter of Intent“ zugunsten der Telekom. Im Prinzip ist dies eine Absichtserklärung zusammenzuarbeiten. Die Telekom geht ihrerseits die Verpflichtung ein, die Glasfaserkabel zu verlegen. Dies soll laut Josef Scherl, Konzernbevollmächtigter für Bayern, in der Zeit von 2023 bis 2025 geschehen. Es würden circa 9 Millionen Euro investiert.

Noch offen ist, wie der Konkurrent Avacomm reagiert

Noch offen ist, wie Konkurrent Avacomm reagiert: ob er dennoch ausbaut, was er natürlich darf, oder sich zurückzieht, was möglich ist, weil die fünf Dörfer ein eher kleiner Markt für zwei Unternehmen sind. Die Bürgermeister erhoffen sich darüber möglichst schnellst Klarheit, und zwar noch dieses Jahr. Das Unternehmen Avacomm, so Iffeldorfs Rathaus-Chef Lang, habe mitgeteilt, seine Interessenten rechtzeitig zu informieren, wenn Avacomm nicht ausbaut – damit diese Interessenten dann zu Telekom wechseln können.

Kostenlos Angebot: Telekom verlängert - bis der Bautrupp da ist

Die Eile hat einen Grund: Denn eigentlich endet am 31. Dezember das Angebot, die Glasfaserkabel kostenlos zu verlegen. Für Eigentümer, die danach einen Vertrag bei der Telekom für die Verlegung unterzeichnet, kostet es knapp 800 Euro – so hieß es zumindest bisher. Davon waren auch die Bürgermeister ausgegangen. Bei dem Treffen am Donnerstag ergab sich aber eine überraschende Änderung. Telekom-Vertreter Scherl kündigte an, dass das kostenlose Angebot gelten werde, bis der Bautrupp in der jeweiligen Straße mit den Arbeiten beginnt.

Bei Kriterienkatalog schnitt Telekom besser ab

Am Abend vor der Unterzeichnung hatte der Iffeldorfer Gemeinderat geschlossen zugestimmt, die Neutralität aufzugeben. Zu Rate gezogen wurde laut Lang ein Kriterienkatalog des Bayerischen Gemeindetags, bei dem die Telekom deutlich besser abgeschnitten habe. Dort wurde zum Beispiel nach flächendeckender Erschließung, minimaler Störung des öffentlichen Lebens, vorhandenen Leerrohren und attraktivem Angebot gefragt. In Seeshaupt war der einstimmige Gemeinderatsbeschluss für die Telekom am Dienstag gefallen. Bürgermeister Fritz Egold sagte, dass Avacomm trotz Anfragen schon lange nichts mehr habe hören lassen. Er glaube, in der Bevölkerung herrsche größeres Vertrauen in die Telekom. Was auch sein Amtskollege Klaus Kostalek für Antdorf vermutet. Aus Habach hatte es, wie berichtet, bereits zuvor eine Aussage von Bürgermeister Michael Strobl und dem Gemeinderat für die Telekom gegeben. In Sindelsdorf, berichtete zudem Bürgermeister Andreas Obermaier, sei Avacomm relativ schnell wieder abgesprungen.

Von 5000 Haushalten ohne Glasfaser können 4700 angeschlossen werden

Laut Telekom haben die fünf Dörfer circa 5600 Haushalte, von denen aktuell etwa 600 Haushalte mit Glasfaser erschlossen sind. Die Telekom könne auf eigene Rechnung circa 4700 Haushalte anschließen. Der restlichen 300 müssten mit Hilfe staatlicher Förderung angeschlossen werden. Konzernbevollmächtigter Scherl geht davon aus, dass grob geschätzt bei 80 Prozent der 4700 Haushalte Interesse bestehe. Er sagte, dass der Anschluss kostenlos sei und kein Produkt gebucht werden müsse. Die Option bestehe zudem, statt Telekom einen von drei anderen Anbietern zu buchen.