Iffeldorf will „energieautark“ werden - Energiegenossenschaft könnte Solarpark errichten

Von: Wolfgang Schörner

In Iffeldorf gibt es Überlegungen für eine Energiegenossenschaft, die einen Solarpark errichten könnte. © Marijan Murat/dpa

Iffeldorf will zum „energieautarken Dorf“ werden, also die benötigte Wärme und den benötigten Strom selbst produzieren. Gedacht wird an die Gründung einer Energiegenossenschaft, an der sich die Bevölkerung beteiligt und die zum Beispiel gemeinsam einen Solarpark betreibt. Ein Vorbild könnte Irschenhausen sein.

Iffeldorf – In Iffeldorf kann seit einem Jahr in Echtzeit verfolgt werden, wie viel selbst verbrauchter Strom gerade aus erneuerbaren Energiequellen stammt. An einem wolkenbedeckten Tag Mitte Oktober sind es zum Beispiel 37 Prozent des Iffeldorfer Verbrauchs. Er wird von 195 Photovoltaikanlagen auf Dächern und zwei kleinen Anlagen, darunter ein Blockheizkraftwerk der Gemeinde, erzeugt. Die immer wieder aktualisierten Werte sind dem „Energiemonitor“ zu entnehmen, der auf der Internetseite der Gemeinde zu finden ist. Im Jahresschnitt sind 20,5 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Iffeldorf will sich auf den Weg zu einem „energieautarken Dorf“ machen

Nun will sich Iffeldorf auf dem Weg zu einem „energieautarken Dorf“ machen. Dazu hat sich ein „Energiekreis“ gebildet, der das Vorhaben vorantreiben will. Es sei eine „sehr gute Truppe, die viel Knowhow mitbringt“, sagt Bürgermeister Hans Lang (SPD). „Da kommt einiges in Bewegung.“ Die Energiewende soll auch im Fokus der Bürgerversammlung am 18. November (19 Uhr, Gemeindezentrum) stehen. Die Gemeinde und der „Energiekreis“ haben eigens ein Faltblatt in Iffeldorf verteilt. Darin heißt es, dass 85 Prozent der Energie, die in Iffeldorf verbraucht wird, für Heizungen und Warmwasser ist, überwiegend erzeugt durch Erdgas und Erdöl. Wobei 86 Prozent des Energieverbrauchs für Wärme auf private Haushalte entfalle. Diese seien damit die „strategisch entscheidende Zielgruppe“, so der „Energiekreis“. Iffeldorf, heißt es zudem, liege beim Anteil regenerativer Energien 30 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt und 35 Prozent unter dem Landesdurchschnitt.

Zum einen soll in der Bürgerversammlung für die Energiewende geworben werden, zum Beispiel für mehr Photovoltaik auf den Dächern und fürs Energiesparen. Die Gemeinde selbst, so Bürgermeister Lang auf Nachfrage, werde sich mit einer weiteren Förderung von erneuerbaren Energien beschäftigen. Wie berichtet, hatte sie im Sommer 2021 ein erstes Förderprogramm für private Solaranlagen und Hausspeicher gestartet.

Energiegenossenschaft, an der sich die Bevölkerung beteiligen kann

Es gibt aber auch Überlegungen für eine Iffeldorfer Energiegenossenschaft, an der sich die Bevölkerung beteiligen kann. Der „Energiekreis“ besuchte vor diesem Hintergrund das „Wasserstoff-Haus“ in Irschenhausen bei Icking. Andreas Seebach arbeitet dort an einem ausschließlich durch Wasserstoff mit Energie belieferten Haushalt. Seebach hat dieses Jahr zudem mit 21 anderen Interessenten die „Energiegenossenschaft Icking-Isartal“ ins Leben gerufen. Als Fernziel nennen sie die „Dekarbonisierung“ der Isartalgemeinde binnen fünf bis zehn Jahren. Dies könnte, so die Idee, durch weitere Solarparks, durch große Batteriespeicher und mit Hackschnitzel betriebene Quartierskraftwerke geschehen. Auch an Beteiligungen an Windkraftanlagen wird gedacht. Einwohner können sich mit einer Einlage von 500 Euro in die Genossenschaft einkaufen. Sie berät aber auch zum Beispiel in Sachen Photovoltaik und Solarthermie. Mitte September waren es bereits 35 Genossenschaftsmitglieder.

Energiekreis sieht sich bei Besuch in Irschenhausen bestätigt

„Das hat uns in unserem Vorhaben voll bestätigt“, so Iffeldorfs Bürgermeister Lang. Eine Option für eine örtliche Energiegenossenschaft wäre es ihm zufolge, eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen – in Iffeldorf gibt es bislang keinen derartigen Solarpark. Man stehe da aber noch am Anfang, so Lang. Es habe erste Gespräch mit Grundstückseigentümern gegeben, mehr aber noch nicht.

Dezentrale Energiespeicher und Windkraft-Beteiligung

Ein weiteres Feld für eine Energiegenossenschaft könnte es sein, wirtschaftliche Lösungen für Ortsteil-Energiespeicher zu erarbeiten. Für sie wäre, wie in Irschenhausen, auch Windkraft interessant, zwar eher nicht in Iffeldorf selbst. „Laut Windatlas ist bei uns Flaute“, so Lang. Eine Genossenschaft könnte sich ihm zufolge aber an einer Anlage in einer anderen Region beteiligen, deren Kontingente anteilig für Iffeldorf gutgeschrieben werden. Wobei Strom, „der wirklich bei uns vor Ort erzeugt wird“, so der Bürgermeister, „mehr Wert hätte“.