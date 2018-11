IG Metall: HAP-Werk in Penzberg „massiv gefährdet“

Das HAP-Werk an der Seeshaupter Straße in Penzberg.

von Wolfgang Schörner schließen

IG Metall und Betriebsrat fürchten um das HAP-Werk in Penzberg mit seinen über 600 Mitarbeitern. Sie schlugen am Donnerstag Alarm: Der Standort des Automobilzulieferers sei „massiv gefährdet“. Geplant sind Protestkundgebungen vor der Konzernzentrale in Kirchseeon und in Penzberg. Der Konzern teilte auf Anfrage mit, dass das Penzberger Werk Verluste macht, das Management aber an einem Zukunftskonzept arbeite.