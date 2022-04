In Penzberg erwacht Baseball zum Leben - wie ein Ex-“Red Sox“-Spieler für Begeisterung sorgt

Von: Paul Hopp

Teilen

Der Nachwuchs ist mit Eifer bei der Sache: Zum Training mit Ball, Schläger und Fanghandschuh kommen in Penzberg neben Erwachsenen regelmäßig auch zahlreiche Mädchen und Buben. Das Team nennt sich „Penzberg Panthers“. © privat

Andreas Büchner bringt in Penzberg den Baseball-Sport voran. Binnen kurzer Zeit hat er viele Interessierte um sich geschart. Der Nachwuchsarbeit gilt sein besonderes Augenmerk.

Penzberg – Auf so etwas muss einer auch erst mal kommen – seinen Verein ausgerechnet nach der Mannschaft zu benennen, die gerade spektakulär die Meisterschaft versemmelt hat. Andreas Büchner und seine Mitstreiter taten es, und deswegen empfängt der Penzberger den Besuch in seinem Haus auch in einem Trikot der „Ansbach Red Sox“.

1986 hatten die „Boston Red Sox“ nach Jahrzehnten in der US-amerikanischen Major League Baseball mal wieder die Chance auf den Titel. Sie führten auch in der Final-Serie gegen die New York Mets. Im zehnten Inning des sechsten Spiels unterlief Bill Buckner ein folgenschwerer Fauxpas: Ein regelrechter Kullerball flutschte ihm unter dem Handschuh durch. Ein siebtes Spiel wurde notwendig – die „Red Sox“ verloren. Die Szene nahmen Büchner und seine Kameraden zum Anlass, ihren 1987 gegründeten Ansbacher Baseball-Verein „Red Sox“ zu taufen. Den unglücklich agierenden Firstbase-Spieler Buckner traf Büchner Jahre später bei einem Baseball-Workshop in Amsterdam.

Engagiert in Sachen „Baseball“: Andreas Büchner. © privat

Es sind solche und andere Anekdoten, mit denen der 55-Jährige seinem Gegenüber die Begeisterung fürs Baseball nahe bringt. Und das kann Büchner mit einer offenen und direkten Art. Den Sport vermittelt er seit einiger Zeit auch in Penzberg. Der TSV unterstützt das Projekt, eine eigene Vereinssparte gibt es allerdings noch nicht. Ohne viel Werbung zu machen, sind mittlerweile rund 40 Interessierte zusammengekommen, die regelmäßig im Stadion an der Karl-Wald-Straße und in der Halle trainieren.

Baseball in Deutschland und in der Region Baseball gilt – neben American Football und Basketball – als „ur-amerikanischer“ Sport. Das Spiel funktioniert grob gesagt so: Die Verteidiger bringen einen Ball ins Spiel, den die Angreifer mit einem Schläger treffen müssen. Wurde der Ball getroffen, können die Angreifer durch das Ablaufen von vier Laufmalen Punkte erzielen. Die Verteidiger versuchen dies zu verhindern, indem sie Ball vorher zum Laufmal werfen.

In Deutschland gab es im Zuge der US-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren hunderte Baseball-Mannschaften. Danach ebbte das Interesse ab. Ein Revival erlebte der Sport in den 1980er Jahren. Seit 1984 wird der deutsche Meister innerhalb der Bundesliga ausgespielt. Rekordsieger sind die „Mannheim Tornados“ (11), aktueller Titelträger sind die „Heidenheim Heideköpfe“. Aus Bayern spielen in der Bundesliga derzeit die „Guggenberger Legionäre Regensburg“ und die „München-Haar Disciples“.

Im Landkreis gab es ab den 1990er Jahren mehrere Baseball-Klubs, dazu zählen Peißenberg Dukes (später Peißenberg Phoenix), Weilheim Cannibals und Schongau Simpsons. Sie alle stehen aber seit Jahren nicht mehr im offiziellen Spielbetrieb.

Den Fokus legt Büchner, der beruflich in der Dienstleistungsbranche tätig ist und seit 2013 in Penzberg lebt, dabei auf die Kinder und Jugendlichen. Seine eigenen Buben, die Zwillinge sind sechs Jahre alt, waren auch der Grund, warum er nach einer Pause überhaupt wieder anfing, sich in Sachen „Baseball“ zu engagieren. Früher war er dafür als Spieler, Trainer (jeweils bis in die 1. Liga) und Zuschauer praktisch täglich in Aktion. „Wichtig ist, dass Kinder Sport machen“, so lautete Büchners Devise.

In Penzberg gibt es aktuell drei Baseball-Trainingsgruppen

In Penzberg gibt es aktuell drei Trainingsgruppen. Da sind zunächst die Kinder von vier bis acht Jahren. Darüber hinaus gibt es ein Jugendteam für Mädchen und Buben im Alter zwischen neun und 15 Jahren. Die Erwachsenen spielen in einer Freizeit-Mannschaft. In allen Altersschichten sind neue Spieler jederzeit willkommen. Da es sich bei Baseball vor allem um eine technische Disziplin handelt, können Mädchen/Buben sowie Frauen/Männer problemlos gemeinsam spielen.

Ganz allein etwas auf die Beine zu stellen, ist schwierig: „Du musst die Eltern mit ins Boot holen“, betont Büchner. Sein Traum sei, so viele Kinder-Teams zusammenzubekommen, um eine eigene Kinder-Liga austragen zu können. Ziel ist auch, am offiziellen Ligenbetrieb teilzunehmen.

In Penzberg wird eine Variante des Baseball gespielt

Genau genommen wird in Penzberg Softball praktiziert, das ist eine Variante des Baseball. Der Ball ist größer, er fliegt dadurch auch langsamer, die Regeln sind etwas anders. Softball eignet sich, grob gesagt, besser für Anfänger. Der Sport insgesamt „ist vielseitig“, sagt Büchner. „Du machst dabei alles.“ Fähigkeiten im Werfen, Fangen und Schlagen sind ebenso gefragt wie Schnelligkeit und Ausdauer. Hinzu kommt die Taktik. „Es gibt nix Besserers“, ist der Penzberger überzeugt.

Über „Die Bären sind los“ kam Andreas Büchner zum Baseball

Der aus Ansbach stammende Büchner wurde über den Film „Die Bären sind los“ von 1976 auf Baseball aufmerksam. „Das Spiel fand ich super.“ Mit Freunden aus der Nachbarschaft versuchte er sich darin – „nach wilden Regeln“. In einem „McDonalds“ in Ansbach fand er einige Zeit später einen Zettel, auf dem für Baseball geworben wurde. Gedacht war der Flyer eher für die dortigen US-Soldaten, in Ansbach war seinerzeit ein großer Army-Stützpunkt. Büchner durfte schließlich mitmachen. „Die haben gar nicht damit gerechnet, dass das ein Deutscher machen will.“

Von dem Sport kam er nicht wieder los, Büchner engagierte sich als Spieler, Trainer und Funktionär im Bayerischen Verband, dem er eine Zeitlang als Präsident vorstand. Schon als er in Ansbach 1. Liga spielte, „habe ich parallel mit Kindern gearbeitet“. Der Nachwuchs soll vor allem eines – „seinen Spaß haben“.

Weitere Informationen zur Baseball/Softball-Gruppe im TSV Penzberg erteilt Andreas Büchner (0160-9050 1271). Ausrüstung ist vorhanden.