„Grüne Oase“ mit bunten Möbeln in der Innenstadt? CSU-Vorschlag fürs „Zörnerhaus“ - als Übergangslösung

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das „Zörnerhaus“ an der Bahnhofstraße gehört seit drei Jahren der Stadt Penzberg. Die CSU-Fraktion schlägt vor, es abzureißen und übergangsweise eine „grüne Oase“ zu schaffen, bis sich die Stadt eine Bebauung leisten kann. © wos

Die CSU-Stadtratsfraktion schlägt vor, das alte „Zörnerhaus“ in der Penzberger Innenstadt abzureißen und dort für eine Übergangszeit eine „grüne Oase“ mit bunten Möbeln, Liegen und Sitzgarnituren zu schaffen. Einen Verkauf des städtischen Grundstücks, der zuletzt im Gespräch war, lehnt die Fraktion dagegen ab.

Penzberg – Vor knapp drei Jahren hat die Stadt Penzberg das zweistöckige Gebäude an der Bahnhofstraße 30 schräg gegenüber der Christkönigskirche gekauft, in dem sich früher die Metzgerei Zörner befand. Seither wird gerätselt, was die Stadt damit anstellt. Die Rede war seither davon, das leer stehende Gebäude als „Haus der Vereine“ oder als Mehrgenerationenhaus zu nutzen, was mittlerweile keine Option mehr ist, es abzureißen und ein Wohnhaus zu bauen oder – als wahrscheinlichste Variante – das Grundstück zu verkaufen, damit Geld in die Stadtkasse kommt.

CSU: „Zörnerhaus“ zeitnah abreißen und temporäre Grünfläche schaffen

Nun schlägt die Penzberger CSU-Fraktion vor, das Haus „zeitnah abzureißen und auf dem gesamten Grundstück eine temporäre Grünfläche zu errichten. Laut CSU sollten möglichst „Aufenthaltsflächen mit Sitzgelegenheiten geschaffen werden und Baum- sowie Strauchpflanzungen erfolgen“. In einem entsprechenden Antrag für den Stadtrat schlägt sie vor, die Stadtverwaltung damit zu beauftragen, ein Nutzungskonzept zu erarbeiten. Einen Verkauf des Grundstücks lehnt die CSU-Fraktion dagegen ab. Dies, heißt es in dem Antrag, „kommt für uns als Fraktion nicht in Frage“.

Neubau wegen Haushaltslage mittelfristig nicht umsetzbar

Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Zörner stehe seit Jahren leer, erklärt Fraktionsvorsitzende Maria Probst in dem Antrag. Es seien zahlreiche Bebauungsvarianten skizziert worden, sie könnten aber „aufgrund der aktuellen Haushaltslage mittelfristig nicht umgesetzt werden“. Sie argumentiert, dass für eine neue Nutzung des Grundstücks das alte Gebäude in jedem Fall abgebrochen werde. Je weiter dieser Abbruch aber in der Zukunft liege, „desto mehr Unterhaltskosten fallen an und desto höher werden die tatsächlichen Abbruchkosten sein“. Da die Bau- und Energiepreise weiter steigen werden, sollte der Abbruch ihr zufolge „zeitnah“ erfolgen.

„Grüne Oase inmitten der Innenstadt“

Für die Übergangszeit, bis sich die Stadt eine neue Bebauung leisten kann, schlägt die CSU-Fraktion vor, die freie Fläche „in eine grüne Oase inmitten der Innenstadt“ umzuwandeln. Dies, so heißt es weiter, könnte vielleicht mithilfe einer Bürgerinitiative oder eines Vereins geschehen. Ihr schwebt dabei ein „Treffpunkt für Jung und Alt“ vor, eine „pflegeleichte Grünfläche“, die „mit bunten, unkonventionellen Möbeln, Liegen, Sitzgarnituren oder ähnlichem“ bestückt ist. Auch eine „kleine Spielmöglichkeit für Kinder“ ist demnach denkbar.

„Das grüne Fleckchen“, so die CSU-Fraktion, könnte eine Bereicherung für die Bevölkerung darstellen, ein kleiner Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und „auch optisch ein Gewinn“. Wichtig sei, schreibt sie in ihrem Antrag, dass es nur eine Übergangslösung sei, dass es wenig Geld kosten und keine Konkurrenz zum Stadtplatz sein soll. Ihrer Ansicht nach würde die Fläche auf diese Weise für die nächsten Jahre sinnvoll genutzt, bis die Stadt Penzberg die finanziellen Mittel hat, das Gelände langfristig zu bebauen.

CSU gegen einen Verkauf des Grundstücks

Eine Kehrtwende wäre es, wenn die Stadt das Grundstück an der Bahnhofstraße behalten würde. Zuletzt schien es darauf hinauszulaufen, dass die Stadt es verkauft. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hatte Anfang des Jahres erklärt, dass das „Zörnerhaus“ im Haushaltsplan „als Einnahmequelle“ steht. Die Stadt Penzberg rechnet laut Haushaltsplan offenbar mit einem Erlös von rund 2,5 Millionen Euro. Damals hieß es, dass es offiziell noch keinen Interessenten gebe, aber inoffizielle Anfragen. In dem Zusammenhang gab es auch den Vorschlag des dritten Bürgermeisters Hardi Lenk (SPD), solange sich nichts tut, die Fassade des Hauses mit ihrem bröckelnden Putz wenigstens hinter einem Sichtschutz, einem Art Banner, zu verstecken. Sein Kommentar: „Es schaut verheerend aus.“