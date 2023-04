„Das gibt Anlass zur Sorge“ - Denkmalverein befürchtet Abriss des Menagehauses

Das Menagehaus an der Bahnhofstraße 21 in Penzberg.

Innenstadt in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Der Penzberger Denkmalverein sammelt Unterschriften für den Erhalt des Menagehaus. Er fürchtet, dass der neue Besitzer, das Immobilienunternehmen „Bayernwohnen“, das Gebäude abreißen könnte. Der Verein hat zugleich bei der Denkmalbehörde beantragt, das geschichtsträchtige Haus unter Denkmalschutz zu stellen.

Penzberg – Der „Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte“ sorgt sich um das alte Menagehaus an der Bahnhofstraße 21 in Penzberg. Er sieht es „vom Abriss bedroht“. Die Befürchtung speist sich aus den baulichen Veränderungen, die voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Innenstadt anstehen. Der Verein verweist darauf, dass das Immobilienunternehmen „Bayernwohnen“ aus Stephanskirchen das Haus und die Nachbargebäude gekauft hat. „Dies gibt Anlass zur Sorge, dass das Haus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden könnte, sodass die gesamte Penzberger Innenstadt ihr Gesicht für die Zukunft verliert“, so der Verein.

Denkmalverein startet Unterschriftenaktion für Erhalt

Er hat vor wenigen Tagen eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Hauses gestartet. Sie soll für Stadtrat und Bürgermeister die Stimmung in der Bevölkerung abbilden, ist also kein Bürgerbegehren. Die Listen liegen in einigen Geschäften und Praxen aus. Außerdem sammelt der Verein am Donnerstag bei einem Stand in der Innenstadt.

Antrag an Landesamt für Denkmalpflege

Zugleich haben die Penzberger Denkmalschützer im März beim Landesamt für Denkmalpflege beantragt, das Haus in die Baudenkmalliste aufzunehmen, wie Vorsitzender Max Kapfer am Dienstag mitteilte. Bisher gibt es ihm zufolge noch keine inhaltliche Reaktion, lediglich eine Eingangsbestätigung für den Antrag und die Aussage, dass das Menagehaus bei der nächsten „Bereisung“ auf der Tagesordnung steht.

+ Alte Ansicht des Menagehauses in Penzberg. © Stadtarchiv Penzberg

In dem Antrag beschreibt der Verein die geschichtliche Bedeutung des Hauses. „Menage“ kommt aus dem Französischen und steht für ein Gebäude zur Unterkunft und Verpflegung lediger Arbeiter. Als ein solches „Ledigenheim“ oder „Arbeiterschlafhaus“ war das Haus einst entstanden und genutzt worden. Wann es genau gebaut wurde, ist laut Verein nicht bekannt. Vieles weist allerdings auf die Zeit um 1875 hin. Damals entstand der Stadtkern Penzbergs. Der italienische Maurermeister Pietro Manini errichtete innerhalb weniger Monate mit 25 Mann 30 Werkswohnhäuser. Es müsse davon ausgegangen werden, so der Verein, dass diese Arbeiter im Menagehaus untergebracht waren. Im vorderen Teil mit „einem luxuriösen Treppenhaus“ wohnten womöglich höhere Angestellte des Bergwerks.

Zwei Opfer der Mordnacht wohnten im Menagehaus

Soziale Bedeutung erlangte das Menagehaus laut Verein nach dem Ersten Weltkrieg, weil im Hinterhaus die Quäkerspeisung für arme Schulkinder zubereitet wurde. „Traurige, aber besondere historische Bedeutung“ bekam es durch die „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945. Laut Verein, der sich auf Gerichtsprotokolle beruft, spähten Nazis in drei Besuchen im Menagehaus aus, ob dort „indifferente Leute“ wohnten. Tatsächlich wurden Franz Biersack und Johann Summerdinger von NS-Fanatikern aus ihren Wohnungen geschleppt und erhängt. Seit 2022 erinnern vor dem Haus „Stolpersteine“ an die zwei Männer.

Stand mit Unterschriftenlisten

Einen Stand des Denkmalvereins steht am Donnerstag, 20. April, von 9 bis 13 Uhr am Stadtplatz (neben der Bushaltestelle) und von 14 bis 17 Uhr an der Bahnhofstraße gegenüber dem Menagehaus. Listen liegen zudem aus bei Optik Kantwerk, Spielwaren Purzmurzel, Augenarztpraxis Dr. Schäfer, HNO-Praxis Dr. Hack und Keuzapotheke.