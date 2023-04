Höher hinaus als die Nachbargebäude: Hotel-Entwurf für „K33“ gebilligt

Von: Wolfgang Schörner

Für das „K33 Hotel & Lodge“ liegt nun ein erster Planentwurf für eine Aufstockung vor. Das Gebäude an der Hauptkreuzung in der Innenstadt soll um zwei Etagen höher werden. Es wäre dann größer als das benachbarte Gebäude der VR Bank. Der Bauausschuss billigte den Entwurf einstimmig.

Penzberg – Eigentlich soll in diesem Jahr ein Architekten-Wettbewerb für die zentrale Bahnhofstraße in der Innenstadt starten. Der Grund sind mehrere private Investitionen, die womöglich in nächster Zeit getätigt werden, zum Beispiel in den Quartieren mit dem Menagehaus und dem ehemaligen Bayerischen Hof. Dies soll mit dem Wettbewerb in „geordnete Bahnen“ gelenkt werden, wie es beim Beschluss für den Wettbewerb im vergangenen Dezember hieß.

Nicht auf den Wettbewerb gewartet wird beim „K33 Hotel & Lodge“ an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Karlstraße. Anfang des Jahres hatte der Bauausschuss beschlossen, für das Grundstück den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren zu ändern. Nun lag dem Ausschuss der Planentwurf vor. Erstellt worden war er vom Architekturbüro des Stadtplaners Eberhard von Angerer, der die Stadt im Vorfeld des Wettbewerbs beraten hat.

Entwurf sieht zwei zusätzliche Vollgeschosse vor

Der Entwurf sieht, wie erwartet, zwei zusätzliche Vollgeschosse vor, von denen die oberste Etage als zurückgesetztes Staffelgeschoss geplant ist. Das Hotel hätte dann sechs Geschosse und würde mit einer Höhe von knapp 22 Metern die Nachbarhäuser überragen. Das Gebäude der VR Bank auf der anderen Seite der Karlstraße ist circa 17 Meter hoch. Momentan misst das Hotel-Gebäude, rechnet man das flach geneigte Dach hinzu, ebenfalls rund 17 Meter. Das Haus wird künftig ein Flachdach haben, das mit Photovoltaik ausgestattet oder begrünt werden kann. Auch eine Kombination von Solarmodulen und Grün ist möglich.

Laut Entwurf ist im Erdgeschoss weiterhin eine Nutzung als Einzelhandelsfläche vorgesehen. Ansonsten sind nach dem Bebauungsplan Hotelzimmer genauso zugelassen wie Wohnungen und Büros. Zugunsten einer Erweiterung des Gebäudes wird zudem der Parkplatz im hinteren Bereich des Hotels wegfallen. Vorgesehen ist dort noch eine Anlieferzone.

Nicht alle erforderlichen Parkplätze können untergebracht werden

Auf eine Frage von Jack Eberl (FLP) zu den Stellplätzen erklärte der stellvertretende Bauamtsleiter Günter Fuchs, dass für den Einzelhandel im Erdgeschoss keine Parkplätze nachgewiesen werden müssen, für die übrige Nutzung aber schon. Diese Stellplätze können ihm zufolge auch auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe nachgewiesen werden, in diesem Fall an der Karlstraße. Laut Fuchs können allerdings auch dort nicht alle erforderlichen Stellplätze untergebracht werden. Ein Alternative wären Mobilitätsangebote oder eine Parkplatz-Ablöse, was im Rahmen des Bauantrags zu regeln sei.

Innenstadt-Wettbewerb wird nicht abgewartet

Sebastian Fügener (Grüne) stellte die Frage, wieso der Innenstadt-Wettbewerb nicht abgewartet wird. Er warnte, dass es „nachher von Architekten im Wettbewerb heißt: Wieso habt ihr nicht ein paar Monate gewartet?“. Stadtbaumeister Justus Klement sagte, dass man sich doch bereits geeinigt habe, dass man dort ein höheres Bauvolumen akzeptiere. „Es wäre überraschend, wenn man das noch einmal grundlegend überdenkt.“ Am Ende billigte der Ausschuss den Entwurf einstimmig, mit dem Zusatz, dass Nisthilfen für Gebäudebrüter vorgesehen werden sowie PV und Gründach kombinierbar sind. Er wird nun öffentlich ausgelegt.

Der Wunsch der Eigentümer, das Gebäude aufzustocken, besteht, wie berichtet, schon seit einigen Jahren. Nachdem sie 2017 das damalige „Hotel Olympia“ übernommen und das Gebäude in Folge saniert und umgebaut hatten, machten sie klar, dass sie dies nur als „Zwischenziel“ sehen. Bereits 2018 beantragten die Eigentümer, das Gebäude um zwei Geschosse aufzustocken. Damals konnte sich der Ausschuss aber nur mit einem zusätzlichen Stockwerk anfreunden. Ungeklärt war auch noch die Stellplatzfrage.