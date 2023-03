Islamische Gemeinde: „Große Fußstapfen“ für die nächste Generation - „Es würde etwas fehlen in Penzberg“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Abendgebet in der Penzberger Moschee zum Ramadan: Der Fastenmonat hat für die Muslime begonnen. Er dauert heuer 29 Tage und endet am 21. April. © Wolfgang Schörner

Die islamische Gemeinde in Penzberg hat einen Generationswechsel vollzogen. Der 35-jährige Muhamed Dugonjic wurde zum Nachfolger von Bayram Yerli (52) gewählt. Dessen Vater Murat Dugonjic hatte einst Imam Benjamin Idriz in München entdeckt und ihn vor knapp 30 Jahren nach Penzberg geholt.

Penzberg – „Du schaust gar nicht so aus.“ Den Satz bekommt Muhamed Dugonjic immer wieder zu hören, wenn er seinen Vornamen nennt. Die Anekdote erzählte er schmunzelnd am Freitagabend in der Penzberger Moschee. Die islamische Gemeinde hatte Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft in Penzberg eingeladen, um bei einem Fastenbrechen-Empfang den neuen Vorstand vorzustellen.

Muhamed Dugonjic stammt aus Bosnien-Herzegowina. Seine Familie lebt aber bereits seit 1992 in Penzberg. Als die islamische Gemeinde vor 30 Jahren einen Imam suchte, war es sein Vater Murat Dugonjic, der in München auf Benjamin Idriz stieß und ihn nach Penzberg holte. Muhamed Dugonjic ist Hotelfachangestellter in München, ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Neu im Vorstand sind auch Driton Saiti, Mümüm Ismail, Melek Yogun und Veli Alimi.

„Dann kriagn ma des scho wieda hi“

„Die Verantwortung ist gewaltig, aber zusammen werden wir es schaffen“, sagte der neue Vorsitzende am Freitag. Den Kurs werde man fortsetzen. Und sollte etwas sein: „Sogt’s bscheid, dann kriagn ma des scho wieda hi“, fügte er auf Bairisch an. Eine Herausforderung stellt ihm zufolge die wachsende Gemeinde dar – aktuell zählt sie 326 Mitglieder, was mit Familien über 1000 Personen aus mehr als 15 Herkunftsnationen sind, darunter über 150 Jugendliche. Man wolle für Kinder und Jugendliche attraktiver werden, gleichzeitig den Älteren Ruhe für die Seele und Wohlbefinden bieten. Dafür habe der Vorstand auch einige Referate geschaffen, zum Beispiel für Bildung, Jugend, Frauen, Umwelt und Soziales. Von den Gästen erhielt der Vorsitzende viele Glückwünsche mit auf den Weg. „Es sind große Fußstapfen, du bist aber auch nicht der Kleinste“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) zu dem 1,98-Meter-Mann.

Neuer Vorstand der islamischen Gemeinde: (v.l.) Driton Saiti (Event- und Gebäudemanagement), stellvertretender Vorsitzender Kazim Ayvaz, Schriftführer Mümüm Ismail, Ayten Verep (Buchhaltung), Vorsitzender Muhamed Dugonjic, Imam Benjamin Idriz, Melek Yogun (Jugend), Schatzmeister Nihad Djulic und Veli Alimi (Gebäudemanagement). © Wolfgang Schörner

Der Abend, durch den Gönül Yerli, Vizedirektorin des Islamischen Forums führte, stand aber auch im Zeichen des Ramadan und des Rückblicks auf die vergangenen Jahrzehnte. Imam Idriz sagte, dass er in dieser Zeit vier evangelische und drei katholische Pfarrer erlebt habe und in Penzberg eine „geschwisterliche Atmosphäre“ herrsche, um die Penzberg viele Gemeinden beneideten. „Wir sind ein Modell für andere, das hat auch der Bundespräsident gesagt.“ In den 27 Jahren habe er in Bayram Yerli einen Freund an seiner Seite gehabt, „einen Vordenker und Nachdenker, der die Gemeinde hervorragend geführt hat“ und „ein gewaltiges Erbe“ hinterlasse.

Respekt und Wertschätzung: Penzberg als Vorbild

Altbürgermeister Hans Mummert (SPD) sagte, dass Penzberg ein Vorbild darin sei, wie man miteinander umgehe, sich respektiere und wertschätze. Als einst Vertreter der islamischen Gemeinde zu ihm kamen, mit dem Antrag, eine Moschee bauen zu wollen, habe er tatsächlich gedacht, wie es in einem Buch der islamischen Gemeinde steht: „Das hat mir gerade noch gefehlt.“ Er habe damals die Pfarrer gefragt, die damit kein Problem hatten. Wichtig sei gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Bevölkerung mitzunehmen. Im Stadtrat habe es keine einzig Gegenstimme gegeben. „Das freut mich heute noch.“

„Es würde etwas fehlen, wenn wir diese islamische Gemeinde nicht hätten“

Bürgermeister Korpan erzählte, dass er schon aus seiner Jugend beim Fußball die Yerlis und Ayvaz’ kenne. Es habe nie die Frage gegeben, welchen Glauben man habe. Der katholische Pfarrer Bernhard Holz sagte, „es würde etwas fehlen, wenn wir diese islamische Gemeinde in Penzberg nicht hätten“. Anneke Kemeter vom evangelischen Kirchenvorstand erzählte, wie sie mit Schülern einst die Moschee besuchte. Sie erinnere sich gerne an die Offenheit und Herzlichkeit.

Bayram Yerli selbst sagte, dass in Penzberg gegenseitiger Respekt und Wertschätzung herrsche, eine Tradition, die aus der Bergwerkszeit komme. Er wolle dafür allen danken. Der 52-Jährige, der früher bei MAN und HAP in Penzberg arbeitete, hat sich mittlerweile selbstständig gemacht und 2022 mit einer Geschäftspartnerin das Restaurant und Café „Maida“ neben der Moschee eröffnet. Dorthin ging es auch, als nach Reden und Abendgebet die Sonne untergegangen war: zum Fastenbrechen-Essen mit Rote-Linsen-Suppe, gefüllten Auberginen und Baklava.