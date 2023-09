Jetzt gibt ein Franke in Penzberg den Takt an

Von: Franziska Seliger

Der neue Dirigent: Kilian Stein aus Nürnberg wird künftig Chor und Orchester der stätischen Musikschule Penzberg leiten. Erste Aufführung Anfang 2024 © privat

Die Musikschule der Stadt Penzberg bekommt einen neuen Chor- und Orchesterleiter. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Kilian Stein seine Arbeit aufnehmen. Unter anderem soll der 25-jährige einen Jugendchor aufbauen.

Penzberg – „Ohne Musik hätte ich nicht viel Spaß am Leben.“ Dieser Satz sagt eigentlich alles über Kilian Stein und sein Verhältnis zur Musik. Von Kindesbeinen an – und beginnend mit der klassischen Blockflöte – sei sie Teil seines Lebens gewesen. Doch dass er die Musik zu seinem Hauptberuf machen will, das habe er erst im Laufe seines Studium festgestellt, erinnert sich der gebürtige Nürnberger.

Stein studierte zunächst Lehramt für Musik und Physik und sattelte auf diesen Abschluss noch einen Master in Chordirigieren an der Musikhochschule Nürnberg oben drauf, weil ihm die Musik im Pädagogikstudium schlichtweg zu kurz gekommen war. „Meine Passion liegt hauptsächlich in der Musik“, hat Stein während seines Lehramtsstudiums und seiner ersten beruflichen Tätigkeit als Musiklehrer an einem Gymnasium festgestellt.

Die richtige Mischung aus künstlerischem und pädagogischem Arbeiten

Im Juli hat Stein, der sich selbst als sehr „technikbegeistert“ beschreibt, sein Masterstudium erfolgreich beendet. Doch bereits Wochen zuvor habe er sich bei der Penzberger Musikschule beworben. Warum ausgerechnet hier? Weil ihm die Musikschule genau die richtige Mischung aus künstlerischem und pädagogischem Arbeiten ermögliche, die ihm vorschwebe, erklärt Stein. Und weil er den künstlerische Anspruch, den er persönlich habe, an der Schule auch beruflich ausleben könne.

Am Mittwoch, 13. September, wird Stein seinen ersten Arbeitstag an der Musikschule haben. Zweimal pro Woche werde er dann von Nürnberg nach Penzberg fahren, um mit dem Erwachsenen- Chor sowie dem großen Orchester zu arbeiten. Außerdem solle er Ellen Hennen bei ihrer Arbeit mit dem Kinderchor unterstützen. Wie die stellvertretende Musikschulleiterin Pia Janner-Horn sagt, soll Stein außerdem einen Jugendchor an der Musikschule aufbauen.

Viel Arbeit also für den jungen Musiker und Dirigenten. Doch aus dem Fränkischen ins Oberland umziehen werde er vorerst nicht, sagt Stein. Dabei böte die Region um Penzberg dem passionierten Wanderer und Kletterer durchaus einen hohen Freizeitwert, wie er sehr wohl wisse. Aber: „Ein Umzug ist für mich derzeit nicht sinnvoll“, erklärt er. Unter anderem deshalb nicht, weil er einen Lehrauftrag an der Friedrich-Alexander Universität für Musiktheorie und Gehörbildung Erlangen-Nürnberg habe und außerdem auf selbstständiger Basis im fränkischen Sängerbund als Bundesjugendchor-Leiter tätig sei. Sein Vertrag in Penzberg sei aber unbefristet.

Gutes Miteinander ist wichtig

Zunächst gehe es ihm darum, alle Penzberger Chor- und Orchestermitglieder kennenzulernen. Dabei sei ihm ein gutes Miteinander wichtig, betont Stein, dessen persönliche Haupt-Instrumente als Musiker Saxofon und Klavier sind, der aber auch andere Instrumente spielen könne, wie er sagt. Ein weiterer Schwerpunkt seines musikalischen Könnens sei der Gesang. „Musik machen ist eine wahnsinnig tolle Chance, als Gruppe etwas zu entwickeln“, betont Stein. Und das wolle er in Penzberg tun. Als erstes großes Projekt werde er Anfang nächsten Jahres mit Chor und Orchester der Musikschule eine Messe des amerikanischen Komponisten Steve Dobrogosz aufführen – ein sehr modernes und klangliches Werk, das laut Janner-Horn durch seine spannende Mischung aus Jazz und klassischer Musik besticht.

Günter Pfannkuch, der in seiner Funktion als Lehrer der städtischen Musikschule über 30 Jahre lang Chor und Orchester geleitet hat, wird laut Janner-Horn weiterhin das Vocalensemble Penzberg und das Kammerorchester Penzberg dirigieren.

Probenbeginn

Das Orchester der Musikschule beginnt am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr mit seinen Proben. Der Chor startet am Donnerstag, 14. September, ebenfalls um 20 Uhr. Ort ist jeweils der große Saal im Metropol. Interessierte neue Sänger und Musiker sind willkommen.