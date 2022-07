15-Jähriger ist ein Ass in Naturwissenschaften und nimmt an internationalem Wettbewerb teil — „Mache aus Spaß weiter“

Internationale Junior-Science-Olympiade

Der Penzberger Gymnasiast Sebastian Loth ist kein ganz normaler Schüler. Der 15-Jährige hat die vierte Runde der „Internationalen Junior-Science-Olympiade“ erreicht.

Penzberg – Sebastian Loth vom Penzberger Gymnasium hat es bis in die vierte Runde der „Internationalen Junior-Science-Olympiade“ (IJSO) geschafft. Damit ist der 15-jährige Penzberger einer der wenigen Teilnehmer, die im September zum Bundesfinale nach Bad Homburg (Hessen) fahren dürfen. „Ich habe nicht gedacht, dass ich so weit komme“, erzählt er.

Internationale Junior-Science-Olympiade: Es geht um Bio, Chemie und Physik

Der Wettbewerb, so seine Lehrerin Katharina Stelzl, sei „einer der anspruchsvollsten naturwissenschaftlichen Wettbewerbe, die es gibt“. Das Wissen, das hier in den drei Disziplinen Biologie, Chemie und Physik abgefragt werde, gehe weit über die Anforderungen des reinen Schulstoffs hinaus.

Zu Beginn des Wettbewerbs, der Mitte Dezember vergangenen Jahres begonnen habe, seien deutschlandweit rund 3900 Schüler angetreten, so Stelzl – sieben davon vom Penzberger Gymnasium. „Alle sieben haben es in die zweite Runde geschafft“, sagt Stelzl nicht ohne Stolz, die in einem speziellen Vorbereitungskurs die Penzberger Schüler fit macht für den Wettbewerb. Darin würden sie unter anderem Themen behandeln, die eigentlich erst für höhere Jahrgangsstufen gedacht seien.

Vier ihrer Schützlinge aus diesem Kurs – außer Sebastian waren das Alena Denisow, Sophia Belousova, Kateryna Svirshch und Marius Windfuhr – hätten es heuer in die dritte Runde der Olympiade geschafft.

Internationale Junior-Science-Olympiade: Penzberger unter den Top 38 deutschlandweit

In der vierten Runde wird Sebastian nun der einzige Penzberger Gymnasiast sein, der antritt – zusammen mit 38 weiteren Schülern aus ganz Deutschland, die sich für diese letzte Runde vor dem großen internationalen Finale qualifiziert haben. Für ihre Schule sei Sebastians Erfolg durchaus etwas besonderes, betont Stelzl. In all den Jahren, in denen das Penzberger Gymnasium nun schon an dem Wettbewerb teilnehme, hätten es erst fünf Schüler so weit geschafft.

„Ich mochte Naturwissenschaften schon immer“ versucht der 15-Jährige seinen Erfolg zu erklären. Als er von der Olympiade erfahren habe, habe er sich spontan entschieden mitzumachen. „Hört sich lustig an“, habe er sich gedacht.

Internationale Junior-Science-Olympiade: Finale hätte eigentlich in Kiew stattfinden sollen

Was ihn beim Bundesfinale erwarte, wisse er nicht so genau. In jedem Fall müsse er drei mehrstündige Klausuren schreiben und im Labor arbeiten. Aber zu welchen Themen? Das sei unklar. Gezielt vorbereiten könne er sich in den Ferien darum nicht – will er auch gar nicht, denn: „Ich mache jetzt eigentlich nur noch aus Spaß weiter.“

Sollte er diese vierte Runde meistern, wird der junge Penzberger einer von insgesamt sechs Schülern aus Deutschland sein, die als deutsches Nationalteam am Finale der „Internationalen Junior-Science-Olympiade“ teilnehmen. Dieses hätte eigentlich im Dezember in Kiew stattfinden sollen, so Stelzl, werde wegen des Ukraine-Krieges nun aber online veranstaltet.

Was er nach dem Abitur machen will, weiß Sebastian indes „überhaupt noch nicht“. Erst einmal will er in der elften Klasse ein Jahr in Kanada verbringen.

