Jugendsozialarbeit: Penzberger Mittelschule war vor 19 Jahren Vorreiter - Pionierin geht in Ruhestand

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Wechsel bei der Jugendsozialarbeit an der Penzberger Mittelschule: (v.l.) Ute Frohwein-Sendl geht nach knapp 19 Jahren in Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Katharina Indinemao; im Bild mit Schulleiter Michael Zwick. © Wolfgang Schörner

Fast 19 Jahre lang war Ute Frohwein-Sendl Jugendsozialarbeiterin an der Penzberger Mittelschule. Im Jahr 2004 war dort die erste derartige feste Stelle an einer Mittelschule im Landkreis geschaffen worden. Nun hat sich die 62-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Die Nachfolgerin ist schon da: Katharina Indinemao (28).

Penzberg – Es sei nicht einfach gewesen, die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule einzuführen, erinnert sich Ute Frohwein-Sendl, die auch Stadtratsmitglied (früher SPD, heute PM) und Vorsitzender der örtlichen Arbeiterwohlfahrt ist. Es habe die Befürchtung gegeben, dass dies ein Makel sein könnte, die Schule als Problemschule gilt. Es gab aber auch viele Befürworter: die Schule selbst, die Stadt, das Landratsamt und der AWO-Bezirk Oberbayern. Penzberg war 2004 die erste Mittelschule im Landkreis mit einer festen Stelle für Sozialarbeit. Heute ist dies an Schulen normal. Jugendsozialarbeit an Schulen ist dabei weiter gefasst als reine Schulsozialarbeit.

Probleme, die Schüler nicht mit Lehrern besprechen wollen

Die Jugendsozialarbeit sei „immens wichtig“, sagt Michael Zwick, Rektor der Penzberger Mittelschule mit aktuell 358 Schülern. Denn es gebe Probleme, die Schüler und Eltern „nicht mit Lehrern und schon gar nicht mit der Schulleitung“ besprechen wollen. Sie fänden ein offenes Ohr bei jemand, der nicht Lehrer, aber Teil der Schule ist und Schweigepflicht hat – bei einem „Jasler“, wie Zwick sagt, die Kurzform für „Jugendsozialarbeit an Schulen“, die zu Frohwein-Sendls Schulspitznamen wurde.

Vor 19 Jahren war Penzberg Vorreiter bei Jugendsozialarbeit

Die Sozialpädagogin erzählt, dass es damals eine Studie des bayerischen Familienministeriums gegeben habe, wonach durch Sozialarbeit an Schulen die Gewalt um 52 Prozent zurückgehe. Was ihr zufolge für den AWO-Bezirk den Ausschlag gab, sich für die Stelle an der Penzberger Mittelschule einzusetzen. Auch die Mittelschule selbst war daran stark interessiert. Vorarbeit hatte Bettina Alsters geleistet, die dort in einem Pilotprojekt Krisenintervention betrieb. Mehr war wegen der begrenzten Stundenzahl nicht möglich. Die Schule bemühte sich deshalb, die Sozialarbeit zu intensivieren, mit Erfolg. Das Sozialministerium genehmigte die Stelle, als erste im Landkreis und als eine von nur zehn in Oberbayern – falls die Stadt Penzberg ein Drittel der Personalkosten übernimmt. Das geschah auch. Der damalige Bürgermeister Hans Mummert machte sich dafür stark, obwohl dies, wie es hieß, keine kommunale Aufgabe ist. Träger wurde der AWO-Bezirk.

Ute Frohwein-Sendl nahm ihre Arbeit im Januar 2004 auf

Frohwein-Sendl, die seit 1999 in Penzberg lebt, nahm ihre Arbeit im Januar 2004 auf, quasi als Pionierin. Zuvor war sie in der offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe München und für den Garmischer Caritas-Verband tätig. Die Jugendsozialarbeit habe sie gereizt, sagt sie. Und die neue Arbeitsstelle lag vor der Haustür. Schwerpunkt sei die Förderung benachteiligter Schüler und die Krisenintervention. Körperliche Gewalt habe anfangs eine große Rolle gespielt. „Das hat sich verändert.“ Heute sei es mehr verbale Gewalt und Cybermobbing.

Der schönste Satz: „Ich war schon lange nicht mehr bei Ihnen“

Frohwein-Sendl erzählt, dass Schüler meist selbst bei Problemen zu ihr kamen. Sie habe dann die Beteiligten zusammengeholt, um über die Konflikte zu sprechen, die oft von außen in die Schule getragen werden. „Die Schüler fanden das sehr gut.“ Auch Verträge seien geschlossen worden, zum Beispiel, dass bestimmte Ausdrücke nicht mehr fallen dürfen. Ebenso gab es runde Tische mit Eltern, etwa, wenn es in der Familie Probleme gab. Das „schönste Erlebnis“ sei gewesen, wenn ein Schüler gesagt habe „Ich war schon lange nicht mehr bei Ihnen“. Dann habe sie geantwortet: „Ja, das ist schön.“ Glück habe sie zudem mit ihrem „Tandempartner“ gehabt, den erst vor kurzem verstorbenen Schulpsychologen Artur Friedrich, mit dem sie vorzüglich zusammengearbeitet habe.

Nachfolgerin ist Katharina Indinemao

Als Nachfolgerin, ebenfalls für 35 Wochenstunden, arbeitet sich derzeit Katharina Indinemao ein. Die Sozialpädagogin, geboren in Mannheim, hat in Benediktbeuern soziale Arbeit studiert. Die Arbeit mit Jugendlichen habe sie schon im Studium interessiert, erzählt sie. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete Indinemao in der Praxisklasse einer Mittelschule in Geretsried. Sie hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Vielleicht stehen dann auch vor ihrer Tür einmal Schüler, die sagen, dass sie schon lange nicht mehr bei ihr waren, sagt sie schmunzelnd. Einen Schulspitznamen hat sie übrigens schon: „Frau Indi“.