„Ein besonderer Ort“: Junges Paar öffnet Gasthaus Schönmühl wieder - ein glücklicher Zufall war dabei

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

„Eine schönere Wirtschaft kann man nicht bekommen“: Peter Charyga und Franziska Lechner haben als neue Pächter das Gasthaus Schönmühl wiedereröffnet (warme Küche von 12 bis 21 Uhr, Ruhetag Dienstag und Mittwoch). © Wolfgang Schörner

Nach über drei Jahren Sanierungszeit ist das denkmalgeschützte Gasthaus Schönmühl bei Penzberg wieder geöffnet. Die neuen Pächter sind Peter Charyga und Franziska Lechner, beides gelernte Köche, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und bayerische Küche anbieten. Ein bisschen Zufall war auch dabei, dass sie die neuen Wirte sind.

Penzberg – Das Gasthaus Schönmühl hat eine jahrhundertealte Geschichte. Wann genau sie begann, lässt sich nicht sagen. Der Ortsteil Schönmühl wurde laut Penzberg-Chronist Karl Luberger erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt. In einem Stiftsbuch des Klosters Benediktbeuern für die Jahre 1487 bis 1489 ist von zwei Höfen, einer Mühle und einem Sägewerk die Rede. Nach einem anderen Stiftsbuch ist für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts eine „Bierzapferei“ belegt und das Anwesen bis ins späte 15. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Historiker Reinhard Heydenreuter nennt wiederum das Jahr 1737, was sich mit der Jahreszahl in der Denkmalschutzliste deckt.

Peter Charyga und Franziska Lechner sind die neuen Wirte

So oder so, das Gasthaus Schönmühl hatte immer den Charme einer echten bayerischen Wirtschaft. Bis Ende 2019 wurde es von Reinhold und Brigitte Schiermeier geführt. Dreieinhalb Jahre war es seither zu. Die Besitzerin ließ das Gebäude aufwendig sanieren. Seinen Charme verlor das Gasthaus dabei nicht. Die Gaststube mit Platz für bis zu 40 Gäste hat noch ihre alten Holzdielen und die Deckenbalken im Original. Was der Gast nicht sieht, ist, dass darunter eine neue Bodenplatte gelegt wurde. Etwas moderner eingerichtet ist die einstige „Holzschuhbar“, die auch für private Feiern reserviert werden kann. Komplett neu ist die Küche.

Die neuen Wirte sind Peter Charyga (33) und Franziska Lechner (31). Das junge Paar, das in dem Haus auch wohnt, führt strahlend durch das Gasthaus. „Es ist ein besonderer Ort“, sagt Franziska Lechner. „Ein wunderschönes Haus mit Geschichte“, fügt Peter Charyga an. „Eine schönere Wirtschaft kann man nicht bekommen“, bestätigt seine Lebensgefährtin.

Ein glücklicher Zufall war im Spiel

Dabei war ein „glücklicher Zufall“ im Spiel, dass sie die Möglichkeit erhielten, wie Franziska Lechner erzählt. Sie selbst ist in Murnau aufgewachsen, ihre Mutter war aber als Jugendliche nach Schönmühl gezogen, wo heute noch ihre Tante und ihr Onkel leben, die das Paar auf das Gasthaus aufmerksam machten. So entstand sehr früh der Kontakt zur Besitzerin. „Es hat von Anfang an gepasst“, sagt die 31-Jährige. Bis das Paar die Wirtschaft eröffnen konnte, musste es zwar wegen der Sanierung warten. Da aber eine ganze Zeit lang noch Corona-Einschränkungen galten, war es zu verschmerzen. „Jetzt konnten wir entspannt starten“, so Franziska Lechner.

Spontaner Start: Mal schauen, was passiert

Das erfolgte übrigens spontan. Als alles fertig war, stellte das Paar im Juli einfach ein Schild hinaus, dass geöffnet ist, und dachte sich: Mal schauen, was passiert. Und seither, so die beiden, läuft es sehr gut. Es spreche sich schnell herum. „Das freut uns riesig.“ Auch alte Stammgäste sind wieder da. Es sei spannend, weil jeder seine eigene Erinnerung an das Gasthaus habe, erzählt Franziska Lechner. Sie hoffe, dass weitere schönere Erinnerungen dazukommen. Auch der Bierkrug-Tresor hängt wieder an der Wand, in den Gäste ihre Steinkrüge sperren können. Der Biergarten ist noch nicht geöffnet. Das Personal fehle dafür, sagt Peter Charyga.

Beide sind gelernte Köche

Der 33-Jährige wurde im polnischen Malbork geboren, hat Koch gelernt sowie Gastronomie und Hotelmanagement studiert. Nach Zwischenstationen in Großbritannien und Spanien kam er nach Garmisch-Partenkirchen, wo er im Reindls Partenkirchner Hof arbeitete. Später wechselte Peter Charyga zum Alpenhof nach Murnau, ein Fünf-Sterne-Hotel. Dort lernte er Franziska Lechner kennen, die gerade im dritten Lehrjahr als Köchin war. Fortan gingen sie gemeinsame Wege: nach Freiburg, wo sie in verschiedenen Restaurants arbeiteten, darunter auch Ein-Sterne-Lokale. Damals reifte der Gedanke, sich selbstständig zu machen, aber nicht in Freiburg, sondern in Oberbayern. Beide gingen zurück zum Alpenhof in Murnau, „um die Fühler auszustrecken“.

„Wir lieben den Beruf dafür zu sehr“

In Schönmühl setzt das Paar auf eine kleine Karte. Zu finden sind Schweinebraten und geschmorte Rinderbackerl ebenso wie Kaspressknödel und Saibling. Qualität stehe ganz oben, sagt das Paar, das mit regionalen Anbietern zusammenarbeitet wie der Metzgerei Schmid und der Fischzucht Loisachtal. „Für uns ist es wichtig, dass die Produkte aus der Nähe kommen“, so Peter Charyga, der Jäger ist und für das erste Rehragout selbst auf die Jagd ging. Franziska Lechner erzählt, dass sie alles selber machen, von der Soße über die Knödel und das Brot bis zum Eis. Kaufe man alles fertig, sagt die Köchin, hätte man den Beruf nicht lernen brauchen. „Wir lieben den Beruf dafür zu sehr.“