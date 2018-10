Jungritter erhalten Kulturpreis der Stadt Penzberg

Der Jungritter-Verein erhält den Kulturpreis 2018 der Stadt Penzberg. Im Dezember wird die Trophäe überreicht.

Penzberg – Der Penzberger Jungritter-Verein wird mit dem Kulturpreis der Stadt Penzberg ausgezeichnet. Das gab das Rathaus am Donnerstag bekannt. Der Stadtrat hatte die Entscheidung am Mittwochabend hinter verschlossenen Türen gefällt. Die Trophäe wird den Jungrittern am 10. Dezember bei einem Festakt überreicht. Die Stadt verleiht den Kulturpreis seit dem Jahr 1999. Die ersten beiden Preisträger waren damals der Schriftsteller und „Urmel“-Erfinder Max Kruse sowie das Oberlandler Volkstheater. Zuletzt wurde vor zwei Jahren die Musical-Organisatorin Ellen Hennen ausgezeichnet.

„Es ist eine große Freude und Ehre für uns“, sagte Vorsitzender Michael Sonner am Donnerstag. Ihm hatte Bürgermeisterin Elke Zehetner gleich am Vormittag nach der Entscheidung die Nachricht überbracht. Die Jungritter in Penzberg gibt es seit 65 Jahren. Gegründet wurde der Brauchtums- und Geselligkeitsverein – er zählt aktuell 47 Mitglieder – noch zu Bergwerkszeiten. Als ein Höhepunkt in dessen Geschichte gilt der Bau der Barbarakapelle auf der Berghalde zur Erinnerung an die Bergwerkszeit. Sie wurde am 19. Oktober 2003 geweiht.

Mit seiner Entscheidung, den Kulturpreis zu verleihen, würdige der Stadtrat „das hohe Engagement der Jungritter im Bereich Brauchtum“, erklärte Kulturabteilungsleiter Thomas Sendl in einer Mitteilung. Der Bau der Kapelle sei nur durch den Einsatz des Vereins möglich gewesen. Ebenso spielten die Jungritter beim Maibaum-Aufstellen in Penzberg und in der französischen Partnerstadt Langon eine wichtige Rolle. Außerdem sei der Verein bei offiziellen Anlässen, zum Beispiel Festen und Umzügen, immer sehr aktiv vertreten, so Sendl. Der Verein organisierte auch Faschingsbälle und Fischerstechen – und spendet regelmäßig für soziale Zwecke.