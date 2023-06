Juze-Wunsch: Umzug auf die Berghalde

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Leiter Pit Gruber und Mitarbeiterin Heidi Kollmannsberger im Partyraum, der eine Musikanlage, Theke, eine Bühne mit Sitzecke, Tischtennisplatte und Kicker hat. Im Juze befinden sich auch eine Werkstatt, ein Bandraum, ein Fernsehzimmer, ein Playstation-Raum und ein Büro. © Foto: WOS

Vor 39 Jahren wurde in Penzberg das Jugendzentrum an der Nonnenwaldstraße eröffnet. Das Gebäude sollte eigentlich nur ein Provisorium für zwei, drei Jahre sein. Nun hat die Juze-Leitung ein Konzept für einen Neustart erstellt, besser eine „Zukunftsvision“: ein Umzug auf die Berghalde, wo das Juze zugleich eine Kinderbetreuung anbieten könnte.

Penzberg – Mittlerweile seit vier Jahrzehnten besteht das Provisorium an der Nonnenwaldstraße. „Wir waren bisher sehr glücklich hier“, sagt Heidi Kollmannsberger vom Juze-Leitungsteam. Das Haus sei jedoch renovierungsbedürftig, nicht behindertengerecht, unvorteilhaft aufgeteilt, energetisch nicht gerade optimal und letztlich auch zu klein. Außerdem wird ihr zufolge das Umfeld immer dichter, durch die Flüchtlingsunterkünfte, deren Kinder und Jugendliche das Jugendzentrum mitbetreut, und durch eine Werkhalle, die gerade an der Grundstücksgrenze gebaut wird. In der Nähe entstehen auch neue Wohnungen, was zu Problemen mit der Lautstärke führen könnte.

Vor diesem Hintergrund haben Peter „Pit“ Gruber, der seit 1991 Juze-Leiter ist, und seine Kollegen Heidi Kollmannsberger und Alexander Michel eine „Zukunftsvision“ entwickelt, die auf die Berghalde zielt. Ein Auslöser war die Stadt Penzberg selbst. Sie habe angefragt, „was wir uns an Sportstätten auf der Berghalde vorstellen“, erzählt Pit Gruber. Wie berichtet, plant die Stadt derzeit, das Freizeit- und Erholungsgelände aufzuwerten, zum Beispiel mit Bolzplatz, Kinderspielplatz, Picknick-Ecken und Pumptrack-Anlage. „Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, die Hütte zu verlassen und auf der Berghalde einen konzeptionellen Neustart zu machen“, so Gruber. Aus pädagogischer Sicht sei auf der Berghalde viel möglich.

Seit vier Jahrzehnten gibt es das Jugendzentrum an der Nonnenwaldstraße. © Foto: WOS

Das Leitungsteam schlägt in seinem Konzept vor, samt Skatepark, der ohnehin erneuert gehört, und Dirtpark auf die Berghalde zu ziehen. Zusammen mit der geplanten Pumptrack-Anlage, einem Abenteuerspielplatz und einem Multifunktionshartplatz könnten viele Bereiche abgedeckt werden, heißt es im Konzept: Freizeit und Sport, Jugendarbeit, eine Vermietung der Räume für Kultur sowie eine Ganztags- und Mittagsbetreuung.

Gerade der letzte Punkt wäre etwas komplett Neues – und ein Vorschlag, der der Stadt den Umzug ein Stück schmackhafter machen könnte. Im Konzept heißt es, dass im Jugendzentrum eine Mittagsbetreuung mit Verpflegung über einen Caterer und ein anschließendes Ganztagsangebot am Abenteuerspielplatz, im Jugendzentrum und auf den Sportplätzen vorstellbar wäre. Denkbar, heißt es weiter, wäre auch eine Hausaufgabenbetreuung in den Juze-Räumen. Von Vorteil wäre es deshalb, wenn es eine Anbindung ans Busnetz gäbe.

Zeitpunkt ist günstig - Berghalde wird gerade überplant

Das Juze-Team sieht den Zeitpunkt für das Konzept als günstig an, weil die Stadt die Berghalde derzeit ohnehin überplant. Auch über eine Finanzierung hat sich das Trio Gedanken gemacht. So könnte Geld durch den Verkauf des Juze-Grundstücks eingenommen werden. Außerdem weist das Konzept auf Förderprogramme hin, die für solche Zwecke angezapft werden könnten.

Kurz kam die „Zukunftsvision“ auch schon im Stadtrat zur Sprache, als Anette Völker-Rasor (PM) darauf aufmerksam machte. Das Jugendzentrum sei mit dem Ort an der Nonnenwaldstraße sehr zufrieden, sagte sie, wegen der deutlich stärkeren Nutzung, der energetischen Situation, dem Alter des Hauses und der Ausstattung sähe sich das Team aber „am allerliebsten auf der Berghalde“. Sie bitte, das Juze bei der weiteren Planung nicht zu vergessen. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sagte, es habe bereits ein Gespräch in kleiner Runde gegeben, an dem die Jugendreferenten des Stadtrats teilgenommen hätten. Eine Entscheidung fiel bisher aber nicht.

Eröffnung im März 1984

Das städtische Jugendzentrum an der Nonnenwaldstraße war im März 1984 nach langer Standortsuche eröffnet worden, vorangetrieben von einem Förderverein, der drei Jahre zuvor entstanden war. Offen ist es für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 22 Jahren. Seit 2010 befinden sich nebenan ein Skaterpark und ein Dirtpark. Das „Nonnenwaldrock“-Team veranstaltet regelmäßig Konzerte. Auch am Ferienprogramm beteiligt sich das Juze. Aktuell, so Heidi Kollmannsberger, würden im Schnitt täglich 43 Besucher kommen, an manchen Tagen bis zu 70. Darunter sind auch Jugendliche aus der benachbarten Flüchtlingsunterkunft – und Kinder von dort, die zumindest am Nachmittag durch das Juze toben.