Kaum mehr Frösche und Kröten - Bund Naturschutz in Penzberg zieht Konsequenzen

Ein letztes Mal in diesem Frühjahr: Karl-Heinz Brem und Hans Güntner mit dem Amphibienzaun, im Bild auch die hohe Bordsteinkante an der Nonnenwaldstraße.

Amphibienaktion am Stocksee

Von Wolfgang Schörner schließen

Seit 1993 tragen in Penzberg Naturschützer Jahr für Jahr Kröten und Frösche über die Nonnenwaldstraße zum Stocksee, damit die Tiere nicht von Autos überfahren werden. Nun teilt der Bund Naturschutz mit, dass nach diesem Frühjahr Schluss ist. Zu wenige Tiere würden noch die Wanderung zu ihrem Laichgewässer antreten. Das „letzte größere Amphibienvorkommen in Penzberg“ verschwinde.

Penzberg - Der Penzberger Bund Naturschutz nennt dazu auch Zahlen. Bei der Kontrolle der im Boden versenkten Eimer hätten die Aktiven von Mitte März bis Ende April lediglich 49 Erdkröten gefunden. Im Jahr 2018 seien es noch 309 Tiere gewesen, im Jahr 2005 sogar 1142, vorwiegend Erdkröten, aber auch Grasfrösche, Laubfrösche und Molche. Man gebe nun „schweren Herzens“ auf. Angesichts der geringen Zahl an Tieren erscheine ein weiterer arbeits- und zeitintensiver Auf- und Abbau des Zauns und die Kontrolle der Eimer morgens und nachts über mindestens vier Wochen nicht verhältnismäßig, teilt der Bund Naturschutz mit.

Bund Naturschutz: „Dramatischer Rückgang“

Die Gründe für „den dramatischen Rückgang“ liegen ihm zufolge an der Dezimierung des Waldes und an der Bebauung, wodurch die Tiere ihren Landlebensraum verlieren. Hinzu komme die stete Zunahme des Verkehrs, auch abends und in den Morgenstunden.

Der Bund Naturschutz nennt noch ein weiteres Problem. Im Juni und Juli werde der Weg der kleinen Kröten vom Stocksee über die Nonnenwaldstraße in den Wald durch „die zu hohe Bordkante“ erschwert. Die kleinen Tiere könnten sie nur schwer bezwingen. Anwohner hatten den Naturschützern berichtet, dass die Tiere bei Starkregen regelrecht weggeschwemmt würden und massenweise im Gully landeten.

+ Eine Helferin zeigt einen Eimer mit Erdkröten – mittlerweile ein seltener Fund. © Petra Selbertinger

Einen anderen Grund habe der Rückgang am Riederner Weiher, den der Bund Naturschutz ebenfalls beklagt: Dort sei er auf die immer intensivere Landwirtschaft zurückzuführen.

Begonnen haben die Amphibienaktionen 1993

Begonnen hatten die Amphibienaktionen am Stocksee 1993 durch eine Initiative des Lehrers Ulrich Rau, der jedes Frühjahr mit Schülern der Bürgermeister-Prandl-Schule den Kröten und Fröschen über die Straße half. 2013 übernahmen Helfer des Bund Naturschutz die Aufgabe. Den Einsatz organisierte zunächst Hans Knetsch, zuletzt Karl-Heinz Brem. Abends und morgens hätten sich auch engagierte Bürger auf dem Weg zu ihrer Arbeit beteiligt, lobt der Bund Naturschutz. Bauhofmitarbeiter brachten das Zaunmaterial und lagerten es bis zum nächsten Frühjahr ein.

Der Bund Naturschutz bedauert in seiner Mitteilung, dass Kinder in Penzberg „eine Massenwanderung von Kröten und Fröschen im Frühjahr und Sommer“ nicht mehr erleben werden. Freiwillige, die dennoch der Restpopulation von Erdkröten weiter über die Straße helfen wollen, können sich beim Penzberger Bund Naturschutz melden.