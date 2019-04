St. Johannisrain: Chalet-Pläne vom Tisch

Penzberger Bauausschuss trifft Entscheidung

von Wolfgang Schörner

Die Ferienchalet–Pläne in St. Johannisrain sind vom Tisch. Der Penzberger Bauausschuss lehnte am Dienstag einstimmig die dazu nötige Außenbereichssatzung ab. Er reagierte damit auf die Einwände der Anwohner in dem Penzberger Ortsteil.