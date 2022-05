Alle machen sich stark für den Klimafrühling

Von: Bernhard Jepsen

Mit einer großen Auftaktveranstaltung wurde am Mittwochabend in der Stadthalle Penzberg der dreiwöchige Klimafrühling gestartet. © Gronau

„Bühne frei für den Klimaschutz!“, hieß es am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung zum „Klimafrühling Oberland 2022“. In der Penzberger Stadthalle präsentierten sich Vertreter der 185 veranstaltenden Gruppen und Institutionen, dazu Politiker und der von der „Biermösl-Blasn“ bekannte Musiker Hans Well.

Penzberg – Der Klimafrühling ist eingeläutet – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Zu Beginn der Auftaktveranstaltung in der gut gefüllten Penzberger Stadthalle rief Moderator Stefan Drexlmeier von der federführenden Energiewende Oberland (EWO) die politischen Vertreter der teilnehmenden Landkreise und Kommunen auf die Bühne. Jeder von ihnen musste eine Glocke von zu Hause mitbringen. Während Penzbergs Rathauschef Stefan Korpan eine große Kuhglocke in den Händen hielt, stieg Klaus Koch mit einer kleinen Fahrradklingel auf die Bühne – „weil Radfahren gehört schließlich auch zum Klimawandel“, wie Bad Tölz-Wolfratshausens stellvertretender Landrat erklärte. Auch Weilheim-Schongaus Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer durfte mitbimmeln – obwohl der Landkreis trotz mehrerer Anfragen kein offizieller Teilnehmer des Klimafrühlings ist.

„Die nächsten drei Wochen sind voll von Klimaschutz und voll von Signalen“

Die Fahnen beim Klimafrühling in der Region „Weilheim-Schongau“ halten Penzberg, Weilheim und Peißenberg hoch. Insgesamt finden in den drei Kommunen 80 Veranstaltungen statt. Zum Vergleich: Im gesamten Landkreis Miesbach sind es „nur“ 34 und in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen jeweils 39. Die EWO sei von der Resonanz „überwältigt“ gewesen, konstatierte Drexlmeier. Es habe viele Nachmeldungen gegen.

Die Vielfalt des Programms unter anderem mit den Themen „Energie“, „Mobilität“, „Ernährung“, „Landwirtschaft“ und „Grüne Finanzen“ sei „unglaublich“: „Die nächsten drei Wochen sind voll von Klimaschutz und voll von Signalen“, so Drexlmeier.

„Die Kuh ist kein Klimakiller!“

Dann wurden nacheinander die vom Moderator als „Stars“ titulierten Veranstalter auf die Bühne gerufen. Jeder von ihnen durfte für sein Event werben – in einem kurzen, symbolischen „Fahrstuhlgespräch“ in einem frei zu wählenden Gebäude. Während einige Veranstalter zum Beispiel gerne im Bundeskanzleramt mit dem Lift fahren würden, wählte Saro Ratter aus Weilheim (Initiative „Humusaufbau-Oberland“ & bioSim e.K.) das Verlagshaus des Münchner Merkurs, um auf seine Veranstaltung „Die Kuh ist kein Klimakiller!“ hinzuweisen. Der Grund für Ratters Redebedarf im Pressehaus: „Die Kühe werden in den Medien immer als pfurzende Klimamonster dargestellt. Dabei ist jeder Kuhfladen auf der Wiese ein Bio-Hotspot.“

Kurzweilig und interessant verlief die abschließende Podiumsdiskussion. Karin Majewski (Paritätischer Wohlfahrtsverband Bezirk Oberbayern), Sarina Haushofer (Fridays for Future Bad Tölz) und Hans Well widmeten sich angesichts von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen der sozialen Frage des Klimaschutzes. Auch ging es darum, wie man in den Bemühungen zur Energiewende Hürden überwinden kann.

Großes Lob von Hans Well

Nach Meinung Wells, der gerade in Polling ein historisches Gebäude vor dem Abbruch bewahrt und nun die bauliche sowie energetische Sanierung angeleiert hat, wird sich „echte Veränderung nur durch einen systemischen Wandel“ einstellen. Die Energieautarkie sei in den 16 Jahren der Merkel-Regierung schlichtweg „verbockt“ worden.

Dabei sei die Bevölkerung schon viel weiter gewesen: „Aber dann hat die Politik den Deckel draufgemacht“, so Well. Oft helfe nur noch Satire: „Jede Tragödie hat auch ihre Komödie.“ Laut Well würde es in der Politik zum Beispiel „Betonköpfe“ geben, die jedes Gewerbegebiet durchwinken würden. „Wenn es aber um die Aufstellung von Windrädern geht, dann kennen sie auf einmal jede Vogelart.“

Dickes Lob für die Akteure

Sarina Haushofer wiederum betonte, dass die soziale Frage untrennbar mit dem Klimaschutz verankert sei, „weil der Klimawandel diejenigen am härtesten trifft, die es jetzt schon schwer haben“. Für den Klimaschutz sei es notwendig, dass die Politik sich an den Erkenntnissen der Physik orientiert. „Und ich würde mir wünschen, dass wir als Individuen aufhören, uns nur als Konsumenten zu sehen. Da findet so viel mehr statt.“

Zum Schluss der Diskussion gab’s von Well, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnt, noch ein dickes Lob an die Akteure des Klimafrühlings: „Das, was Sie da auf die Beine stellen, das gibt es bei uns nicht mal im Ansatz.“