Kochelseebahn wird zur Großbaustelle - wochenlanger Schienenersatzverkehr angekündigt

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: (v.l.) Michael Kunze, Thomas Kahnert und Ralf Kreutzer von der Deutschen Bahn sind zuversichtlich, dass beim Schienenersatzverkehr heuer alles glatter laufen wird als 2022. © Foto: Sebastian Tauchnitz

Denkmalschützer bitte wegschauen: Die Oberleitungen der Kochelseebahn sind nahezu historisch, fast 100 Jahre alt. Ab 21. März werden sie erneuert, was die Bahnstrecke zwischen Kochel und Tutzing für die nächsten Monate in eine Großbaustelle verwandelt.

Landkreis – Die Kochelseebahn war eine der ersten Bahnstrecken in Deutschland, die voll elektrifiziert wurde. Das hatte einen ganz praktischen Grund: Das Walchenseekraftwerk produzierte zu Beginn mehr Strom, als abgenommen werden konnte. Schnell war die Idee geboren, die Energie für die Bahn zu nutzen. Noch heute laufen vier Turbinen des Kraftwerks für die Bahn, sagt Michael Kunze.

Er ist Projektleiter bei der DB für die Erneuerung der Oberleitungen zwischen Tutzing und Kochel. Am Freitag stellte er das Großprojekt im Rahmen einer Pressekonferenz am Penzberger Bahnhof vor. Bahn und der Bund als Geldgeber wollen bis Dezember 33 Millionen Euro für die Erneuerung der Oberleitungen investieren.

600 Masten werden sechs bis acht Meter tief in den Boden gerammt

Los geht es am 21. März auf dem Abschnitt zwischen Tutzing und Penzberg. Bis 30. April sollen in diesem Bereich sogenannte Gründungsarbeiten stattfinden. Will meinen: Für die Fundamente der neuen Oberleitungsmasten werden massive Pfähle sechs bis acht Meter tief in den Boden gerammt.

Zwischen Ende April und Mitte Juni ist dann eine Pause geplant, in der die Züge auf der Kochelseebahn ganz normal fahren. Ab 12. Juni werden zwischen Penzberg und Tutzing die alten Masten demontiert, die neuen aufgestellt und die Kabel gespannt werden, so Projektleiter Kunze. Am 4. August sollen die Arbeiten an diesem Bauabschnitt beendet sein.

Anschließend zieht der Bautross weiter und beginnt mit dem zweiten Abschnitt zwischen Penzberg und Kochel. Hier sollen die Gründungsarbeiten bis 16. September abgeschlossen werden. „Dann kommt die Wiesnpause, bei der man regulär mit der Bahn zum Oktoberfest fahren kann“, verspricht eine Bahn-Pressesprecherin. Ab dem 5. Oktober startet dann die letzte Bauphase, werden die neuen Masten zwischen Kochel und Penzberg gesetzt, damit die Züge ab dem 11. Dezember auf der insgesamt 35 Kilometer langen Strecke wieder durchgängig mit neuen Oberleitungen fahren können.

RVO übernimmt Schienenersatzverkehr und verspricht pünktliche Busse

Auch wenn also immer mal wieder zwischendurch Züge fahren können, wird es in diesem Jahr auf der Kochelseebahn in erheblichem Maße Schienenersatzverkehr geben. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr soll heuer der RVO die Verantwortung übernehmen. Als im vergangenen Jahr wochenlang Busse statt Bahnen im Einsatz waren, weil die Gleise nach dem schweren Unglück bei Garmisch kontrolliert und repariert werden mussten, gab es viele Beschwerden.

RVO: Personalsituation bessert sich Im Herbst warnte der RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer noch vor dramatischem Busfahrermangel nicht nur in seinem Unternehmen. Mittlerweile habe sich die Lage etwas entspannt. „Wir haben den Winter ziemlich gut überstanden“, sagt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Nur vereinzelt seien Verbindungen ausgefallen, weil keine Fahrer zur Verfügung standen, auch größere Ausfälle im Schulbusverkehr in seinem Zuständigkeitsbereich seien nicht aufgetreten. Auch sonst wende sich die Lage beim RVO langsam zum besseren: „Jahrelang habe ich dafür gekämpft, dass wir neue Busse bekommen, jetzt wurden 15 nagelneue Busse in Betrieb genommen“, freut sich Kreutzer. Das habe auch Auswirkungen aufs Personal: „Zwei Fahrer, die das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen hatten, weil Mitbewerber neuere Busse hatte, sind mittlerweile wieder da.“ Im März würden drei neue Busfahrer anfangen, im April drei weitere und selbst für Mai sei zusätzliches Personal in Aussicht. „Dadurch können wir auch den Schienenersatzverkehr schultern“, so Kreutzer.

Weil der Busfahrermangel keine kurzfristigen Einsätze möglich machte, waren damals Fremdfirmen aus halb Europa im Einsatz (wir berichteten). Bei der regulär geplanten Baumaßnahme in diesem Jahr sei die Vorbereitungszeit ausreichend bemessen gewesen, sagt RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Deswegen übernehmen wir in Zusammenarbeit mit regionalen Busanbietern den Ersatzverkehr selbst.“

Am Freitag verkehrte die Kochelseebahn noch ganz regulär zwischen Kochel und Tutzing. © Foto: Sebastian Tauchnitz

Bis zu 14 Busse sollen im Einsatz sein, man rechne mit rund 130 000 Fahrkilometern allein in den sechs Wochen, in denen wiederholt kein Zug fährt. Vom 21. März bis 30. April gibt es auf der gesamten Strecke zwischen Kochel und Tutzing Schienenersatzverkehr. Ebenso vom 12. Juni bis 4. August. Wenn der erste Bauabschnitt zwischen Penzberg und Tutzing beendet ist, sollen dort wieder Züge verkehren. Während des zweiten Bauabschnittes zwischen Kochel und Penzberg werden nur noch in diesem Bereich Busse eingesetzt, ab Penzberg fahren dann wieder Züge.

2024 oder 2025 droht die nächste langfristige Streckensperrung

Angefahren werden sollen die gewohnten Haltestellen des Ersatzverkehrs, so Kreutzer. Außer in Bichl und Benediktbeuern liegen diese direkt am Bahnhof. Die Haltestelle in Iffeldorf wird während der Bauarbeiten an die Abzweigung der Bahnhofstraße verlegt, damit große Gelenkbusse wenden können. Sie sollen zum Einsatz kommen, wenn im Sommer wegen des 49-Euro-Tickets massenhaft Ausflügler in die Region strömen sollten.

Alles werde deutlich reibungsloser ablaufen als im vergangenen Jahr, verspricht Thomas Kahnert, Teilnetzmanager für die Werdenfelsbahn. An allen Haltestellen sollen die Fahrpläne für den Ersatzverkehr hängen, im Netz und der Bahn-App sollen die Verbindungen ordentlich ausgewiesen werden.

Dass die Arbeiten heuer die letzten an der Kochelseebahn sind, ist nicht sehr wahrscheinlich. Sie gehört zum „Investprogramm Schiene“, mit dem die Gleise und Weichen im Oberland auf Vordermann gebracht werden sollen. Derzeit laufen Detailplanungen, bis 2025 sollen die Arbeiten beendet sein. Mit anderen Worten: Gut möglich, dass im kommenden oder übernächsten Jahr wieder längerfristig Schienenersatzverkehr nötig sein wird.