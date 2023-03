Kommentar zur Kochelseebahn-Streckensperrung: Beschimpfen Sie bitte nicht die Falschen!

Meinung

Die Bahnstrecke zwischen Kochel und Tutzing wird heuer schon wieder wochenlang gesperrt, schon wieder Schienenersatzverkehr. Die Gründe dafür liegen in den Versäumnissen der Vergangenheit, so unser Redakteur in seinem Kommentar.

Das kann doch nicht wahr sein! Da fuhr im vergangenen Jahr kaum mal eine Kochelseebahn und nun ist heuer schon wieder wochenlang Schienenersatzverkehr. Und nächstes oder übernächstes Jahr gleich noch einmal.

Zugegeben: Wenn man regelmäßig mit der Bahn auf der Strecke zwischen Kochel und Tutzing pendelt, dürfte der Blutdruck bei diesen Nachrichten schnell in Wallung geraten. Aber die Bahnmitarbeiter oder die Fahrer im Schienenersatzverkehr sind definitiv die falschen Adressaten für die Kritik. Vielmehr wird uns am Beispiel der Kochelseebahn sehr schön das Versagen deutscher Verkehrspolitik vorexerziert.

Während – einer langen Kette CSU-Bundesverkehrsminister sei Dank – der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mittlerweile nahezu flächendeckend straßenuntertunnelt ist, sind die Oberleitungen auf der Strecke der Kochelseebahn knapp 100 (!) Jahre alt. Um die Schienen und Weichen scheint es nicht viel besser bestellt zu sein, wenn man sich erinnert, wie viel da im vergangenen Jahr hektisch daran herumrepariert wurde.

Jetzt, angesichts von Klima- und Energiekrise, kommt man selbst in Berlin und München langsam auf die Idee, dass ein funktionierender Nah- und Fernverkehr auf moderne, gut ausgebaute Bahnstrecken angewiesen ist. Wenn nun das schienenbasierte Technikmuseum der Bahn binnen weniger Jahre auf Vordermann gebracht werden muss, dann bedeutet das viel Stress, Ärger und Schienenersatzverkehr.

Das ist fraglos ärgerlich, aber diesmal wirklich alternativlos. Bleibt einem nur die stille Hoffnung, dass die Bahn ihre Versprechen hält, die Arbeiten reibungslos ablaufen, die Busse kommen und irgendwann wieder einmal ganz regulär Züge fahren.

