Penzberger Liste für Kreistagswahl: BfP nominieren Kandidaten

Es ist ein Novum: eine reine Penzberger Liste für die Kreistagswahl. Die „Bürger für Penzberger“ BfP) haben nun eine eigene Listen mit Kreistagskandidaten nominiert. Ihr Ziel: Penzberger Interessen im Landkreis stärker zu vertreten.

VON FRANZISKA SELIGER

Penzberg – Die „Bürger für Penzberg“ (BfP) werden, wie berichtet, bei der Kreistagswahl nicht auf der Liste der „Bürger für den Landkreis“ (BfL) kandidieren. Die parteifreie Wählergrupe stellte ihre eigenen Liste auf.

In seiner Rede ging BfP-Vorsitzender Markus Braun auf die Gründe ein, weshalb die BfP bei der Kommunalwahl 2020 erstmals eine eigene, komplette Kreistagsliste aufstellen wird. „Die vergangenen sechs Jahre im Kreistag waren richtige Lehrjahre“, sagte Braun. Dabei habe man den Fraktionszwang erlebt „und wie abseits und verloren die Vertretung Penzbergs ist“. Egal, ob bei den Themen Berufsschule oder Sanierung des Gymnasiums, „nie kamen wir Penzberger mit unseren Wünschen durch. Ständig wurden wir gestutzt.“ Nun wolle die BfP „einen Schritt weiter mit unserer Lokalpolitik gehen“ und Penzberg sowie den östlichen Landkreis insgesamt endlich im Kreistag richtig vertreten. „Fairness, Transparenz und eine gleichsame Entwicklung der Landkreisstädte und -dörfer ist uns wichtig.“

BfP braucht für Kreistagsliste noch Unterstützerunterschriften

Braun rechnet bezüglich der Kreistagsliste mit einem großen Zuspruch. Als nächstes brauche die BfP über 340 Unterstützerunterschriften. Geleistet werden könnten sie in den Rathäusern der einzelnen Gemeinden. „Das wird eine Woche vor Weihnachten beginnen“, so Braun.

Bei der Aufstellung wurde über eine komplette Liste abgestimmt. Auf der findet sich unter anderem Wolfgang Sacher, der derzeit Stadtrat in Penzberg ist und aktuell bereits für die BfL im Kreistag sitzt. Mit Armin Jabs, Manfred Reitmeier und Rüdiger Kammel kandidieren weitere derzeitige Penzberger Stadträte. Alle BfP-Kandidaten für den Kreistag treten bei der Kommunalwahl auch als Stadtratskandidaten an. Auf einen Landratskandidaten verzichtete die BfP. Schließlich trete die Gruppierung zum ersten Mal zur Wahl des Kreistags an, so Listenführer Bertram Kölsch.

Die BfP-Kandidaten für die Kreistagswahl

1-3. Bertram Kölsch (59, Dipl.-Ing. FH/Vertriebsleiter) 4-6. Armin Jabs (53, Dipl. Betriebswirt) 7-9. Wolfgang Sacher (53, Verwaltungsfach- und Betriebswirt) 10-12. Markus Braun (45, Biotechniker) 13-15. Manfred Reitmeier (73, Steuerberater) 16-18. Jürgen Witt (72, Geschäftsführer) 19-21.Juliane Salcher (35, Verwaltungsfachange-stellte) 22-24. Stefan Kirner (53, Dipl.-Ing./Unternehmer) 25-27. Alfons Tutsch (58, Betonsanierer) 28-30.Rüdiger Kammel (66, Polizeibeamter a.D.) 31-33. Dietmar Streidl (51, Industriekaufmann) 34-36. Erich Sczepanski (65, Verw.Dipl.OAR i.K.) 37-39. Michael Kügler (59, Soldat) 40-42. Jürgen Wolff (50, Qualitätskontrolleur) 43-44. Werner Pausch (48, Bestatter) 45-46.Felix Auer (64, Rentner) 47-48. Edward Sommer (68, Musiklehrer) 49-50. Bernhard Zach (24, Schreiner/Student d. Landwirtschaft) 51-52. Fabian Höckenreiner (31, Unternehmer) 53-54. Stephan Kammel (63, Gerätewart bei der Feuerwehr) 55-56 Alexander Reitmeier (47, Unternehmer) 57-58. Daniela Meyer (46, Bürokauffrau) 59-60. Mario Sacher (51, Anwendungstechniker).

Kurz zuvor hatte die BfP ihre Kandidaten für Penzberg nominiert: Armin Jabs (BfP) will Bürgermeister werden

Lesen Sie auch: Sechs Bewerber wollen ins Bürgermeisterbüro in Penzberg einziehen

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.