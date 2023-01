Neuer Chefarzt kommt von LMU-Klinik - „Ich freue mich, dass wir ihn gewinnen konnten“

Von: Wolfgang Schörner

Neuer Chefarzt der Inneren in Penzberg ist seit Anfang Januar Professor Dr. David Anz (Mitte), der zuvor an der LMU-Klinik tätig war; links ärztliche Direktorin Dr. Susanne Rogers, rechts Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der „Starnberger Kliniken“. © Wolfgang Schörner

Das Penzberger Krankenhaus hat nach dem Abschied von Dr. Florian Brändle wieder einen Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin. Brändles Nachfolger ist Dr. David Anz. Der 45-jährige Experte für Gastroenterologie, Forscher und Professor war zuletzt in einer leitenden Position an der LMU-Klinik in München tätig.

Penzberg – „Ich freue mich, dass wir ihn gewinnen konnten“, sagte Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der „Starnberger Kliniken“, am Freitag bei der Vorstellung des neuen Chefarztes. David Anz sei ein „absolut renommierter Gastroenterologe“ (dabei geht es um Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und der damit verbunden Organe) und zugleich ein „breit ausgebildeter Internist“. Er weise eine „hohe Kompetenz“ auf und sei „auch menschlich eine tolle Ergänzung“, sagte Dr. Susanne Rogers, ärztliche Direktorin und Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ihr neuer Kollege treffe auf ein „gut vorbereitetes Feld in der Gastroenterologie“. Sie selbst, sagte Rogers, sei als Viszeralchirurgin (die Chirurgie des Bauchraums) „nichts ohne einen guten Gastroenterologen“. Was, so Anz, anders herum genauso ist.

Könnte Penzberg ein Lehrkrankenhaus werden?

Der 45-Jährige hat seine Ausbildung an der Innenstadt-Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München absolviert, wo er seither als Arzt tätig war. Seit 2016 war er Oberarzt sowie seit 2019 Standortleiter der Medizinischen Klinik und der Poliklinik II am Innenstadt-Campus. Im März 2020 wurde Anz zudem zum außerplanmäßigen Professor der Medizinischen Fakultät der LMU ernannt, wo er Vorlesungen über Gastroenterologie und Immunologie hält.

Könnte Penzberg also auch einmal ein Lehrkrankenhaus werden? Das, antwortete Geschäftsführer Weiler, sei sicher eine Option, zumindest im Verbund aller Häuser des Klinik-Konzerns. Die Starnberger Klinik ist bereits Lehrkrankenhaus der LMU.

Auch in der Forschung ist Anz tätig. Als Schwerpunkt nennt er die Immuntherapie in der Onkologie – was wiederum ein Berührungspunkt mit Roche wäre.

MZV in Penzberg soll mehr Leistungen anbieten Die Holding der „Starnberger Kliniken“ will ihre „Medizinischen Versorgungszentren“ (MVZ) am Krankenhaus Penzberg und in Herrsching im Laufe des Jahres zusammenführen, um deren Leistungen auch am jeweils anderen Standort anbieten zu können. Das teilte Geschäftsführer Thomas Weiler am Freitag mit. Abgesegnet werden muss dies noch von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das MVZ in Penzberg hat die Onkologie als Schwerpunkt, das MVZ in Herrsching hat alle internistischen Bereiche als Schwerpunkt.

Der Gesetzgeber hatte vor mehreren Jahren die Möglichkeit geschaffen, dass – neben niedergelassenen Ärzten – auch Krankenhäuser, die eigentlich nur stationäre Leistungen anbieten dürfen, derartige „medizinischen Versorgungszentren“ einrichten können. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, Patienten auch ambulant zu behandeln.

Für Penzberg bedeute die Zusammenführung der beiden MVZ auf Gesellschaftsebene, dass künftig mehr ambulante Leistungen angeboten werden können, hieß es. Als Beispiele genannt wurden Vorsorge-Darmspiegelungen und die Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen.

Er freue sich, dass er in Penzberg von Pflege- und Ärzteteam so herzlich willkommen geheißen wurde, sagte Anz am Freitag. Auf die Frage, wie der Kontakt zu seinem neuen Arbeitgeber entstanden war, nannte er Professor Dr. Florian Krötz, den Chefarzt der Medizinischen Klinik in Starnberg, die zur selben Holding wie das Penzberger Haus gehört. Beide kennen sich schon lange. Anz hatte als Assistent mit Krötz in der Notaufnahme der LMU-Klinik gearbeitet. Und noch einen weiteren Aspekt nannte der verheiratete, vierfache Familienvater. Er wohne in Seehausen am Staffelsee, fühle sich der Region also verbunden.

Vom hohen Niveau positiv überrascht

Laut Weiler soll Anz bei den „Starnberger Kliniken“ eine „zunehmend tragende Rolle in der Gastroenterologie“ einnehmen, für die er im Verbund der vier Häuser „sehr gute Perspektiven“ sieht. Anz selbst sagte, dass er vom hohen gastroenterologische Niveau in Penzberg positiv überrascht sei. Es sei vergleichbar mit dem der Experten in der Innenstadt-Klinik der LMU. Sein Vorgänger habe gute Vorarbeit geleistet. Das Portfolio könne man durch neue endoskopische Techniken sicher noch ergänzen. Weiler dankte in dem Zusammenhang Dr. Martin Herrmann, Oberarzt der Inneren. Er habe in den vergangenen Monaten seit dem Abschied Brändles eine hervorragende Arbeit geleistet.