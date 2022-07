Wechsel an Klinik: Susanne Rogers ist neue ärztliche Direktorin - ein Spagat, um konkurrenzfähig zu bleiben

Von: Wolfgang Schörner

Wechsel: Susanne Rogers (l.) ist neue ärztliche Direktorin und damit Nachfolgerin von Florian Brändle (r.). © Wolfgang Schörner

Dr. Susanne Rogers ist neue ärztliche Direktorin der Penzberger Klinik. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Dr. Florian Brändle, der in den Schwarzwald zieht. Die 54-Jährige, die vor vier Jahren ans Penzberger Krankenhaus kam, bleibt zugleich Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Penzberg – Der Wechsel von Susanne Rogers auf den Posten der ärztlichen Direktorin der Penzberger Klinik war, wie berichtet, bereits im Vorfeld bekannt geworden. Diese Woche wurde dies nun offiziell verkündet. Die neue Aufgabe hat sie bereits am 1. Juli übernommen. Die Chirurgin ist Nachfolgerin von Florian Brändle, der in den Schwarzwald zieht und in einer gastroenterologischen Facharztpraxis – sein Spezialgebiet – einsteigt (wir berichteten). Für dessen Chefarztposten der Inneren Medizin in Penzberg gibt es noch keine Nachfolge.

Die Bauch-Chirurgin und Darmkrebs-Spezialistin ist seit 2018 in Penzberg

Die Bauch-Chirurgin und Darmkrebs-Spezialistin Rogers arbeitet bereits seit Mitte 2018 am Penzberger Krankenhaus. Seit Oktober 2020 ist sie Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Nun kommt auf die gebürtige Münchnerin eine zusätzliche Aufgabe hinzu. Als ärztliche Direktorin des 100-Betten-Hauses ist sie nun auch Vertreterin der Ärzteschaft und zusammen mit der Geschäftsführung und der Pflegedirektion für die weitere Entwicklung und für strategische Entscheidungen verantwortlich, zum Beispiel dafür, dass es neben der Grund- und Regelversorgung auch Spezialgebiete gibt. Brändle hatte solch ein Spezialgebiet in der Vergangenheit mit der Gastroenterologie, einem Teil der Inneren Medizin, der sich zum Beispiel mit Magen und Darm beschäftigt, sowie der Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie) etabliert. Eine wichtige Rolle hat dabei Viszeralchirurgin Rogers gespielt.

„Es war eine unglaublich gute Zusammenarbeit“

Erfreut ist Brändle, dass Susanne Rogers seine Nachfolgerin als ärztliche Direktorin ist. Sie habe bewiesen, dass sie sich engagiert für das Haus einsetze. Er wünsche ihr viel Erfolg. Rogers wiederum bedauert den Weggang Brändles. Er sei der Hauptgrund gewesen, dass sie vor vier Jahren ans Penzberger Krankenhaus gekommen war. „Es war eine unglaublich gute Zusammenarbeit.“

Ein Spagat, um konkurrenzfähig zu bleiben

Rogers erklärte zu ihrer neuen Aufgabe, dass sie auf gute Strukturen zurückgreifen könne. Was Florian Brändle mit den „Starnberger Kliniken“ seit 2011 aufgebaut habe, sei eine enorme Leistung. Wie ihrem Vorgänger sei ihr die Grund- und Regelversorgung sehr wichtig. Zugleich werde sie die Spezialisierung weiterverfolgen. Dieser Spagat sei nötig, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu gehört ihr zufolge auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den anderen Kliniken des Konzerns, wie es bei den Tumorkonferenzen und Beckenbodenkonferenzen bereits geschieht. Als ein Ziel nannte sie, Krebspatienten in den Häusern des Konzerns zu behandeln, sodass sie in ihrer Heimatregion bleiben können. Ein Meilenstein sei dabei die Etablierung einer onkologischen Tagesklinik im Konzern unter Leitung von Dr. Michael Sandherr.

„Penzberger Sprechstunde“ wird fortgesetzt

Dies alles, so die neue ärztliche Direktorin, sei ohne gutes Personal nicht möglich. Wie andere Kliniken leide man unter Fachkräftemangel, den Folgen der Corona-Pandemie und den Anforderungen der Gesundheitspolitik, die es kleinen Häusern nicht einfach mache. Wichtig sei es deshalb, Fachkräfte zu halten. „Wir können das auch, im Grund ist Penzberg schon noch ein Kleinod, hier kennt man einander, die Wege sind kurz, der Umgang familiär.“ Sie habe das Glück, in einem tollen Team arbeiten zu dürfen, sagte sie. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften sei menschlich und fachlich hervorragend. Weiter pflegen will Rogers den Austausch mit den niedergelassenen Ärzten und den Rettungsdiensten. Und die Vortragsreihe „Penzberger Sprechstunde“, die Brändle vor über zehn Jahren ins Leben gerufen hat? „Die werden wir auf alle Fälle weiterführen.“