Wenn Kreuzfahrtschiffe am Flughafen Penzberg landen

2500 Besucher bei Penzberger Gaudiwurm

Von Franziska Seliger schließen

Wie wäre es mit einem Flughafen für Penzberg? Und sollte man nicht das Bergwerk wiedereröffnen? Das waren nur zwei der Themen beim Gaudiwurm am Sonntag. Den Umzug mit rund 300 Teilnehmern sahen sich laut Polizei rund 2500 Zuschauer an – deutlich weniger als beim vergangenen im Jahr 2020.

Penzberg – Pünktlich um 14 Uhr, als sich die Wagen und Fußgruppen vom Campendonk-Museum aus langsam in Bewegung setzten, begann es zu regnen. Nicht arg, aber doch lästig. Doch von dem bisschen Nässe ließen sich die rund 300 Aktiven, die laut Benedikt Brennauer, dem Vizevorsitzendes des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching, am Gaudiwum teilnahmen, die gute Laune nicht verhageln.

+ Einen Flughafen für Penzberg forderte diese Fußgruppe von „Penzberg Miteinander“. © Seliger

Angeführt vom Wagen des Prinzenpaares ging es die Philippstraße entlang Richtung Bahnhof und von dort die Bahnhofstraße hinauf bis zum Stadtplatz. „Zeit ist es geworden, dass endlich wieder Fasching ist“, fand die Penzbergerin Kerstin, die sich zusammen mit ihren Kindern und Freunden den Umzug ansah. An ihm beteiligten sich heuer laut Brennauer zahlreiche Penzberger Vereine, Einrichtungen oder auch politische Gruppierungen. Mitglieder der CSU etwa versuchten sich als Klimakleber, während Parteigenossen auf dem Wagen die Wiederbelebung des Penzberger Bergwerks forderten. Die Jungritter hatten sich von der bevorstehenden Landesgartenschau 2028 inspirieren lassen: Auf ihren zwei Wagen warben sie unter anderem dafür, die Besucher per Kreuzfahrtschiff „Aida“ in die Stadt zu transportieren. Dazu müssten man halt nur den Säubach ein bisschen breiter ausbauen.

+ Feierten lautstark ihren Sieg bei „Gaudi ohne Grenzen“: Die Ex-Prinzessinnen auf dem Wagen der „Exis“. © Seliger

Gedanken für ein zukünftiges Penzberger Verkehrskonzept hatten sich Anhänger von „Penzberg Miteinander“ gemacht: Auf großen Plakaten und gewandet als Piloten und Stewardessen forderten sie einen Flughafen für die Stadt, um so die Stauprobleme in den Griff zu bekommen.

+ „Klimakleber“: Mitglieder der Penzberger CSU protestierten gegen eine Wiedereröffnung des Bergwerks. © Seliger

Insgesamt neun Wagen und sechs Fußgruppen nahmen laut Brennauer am Gaudiwurm teil. Die dargestellten Motive hatten oft einen Bezug zu Penzberg, waren aber auch mitunter einfach nur bunt und lustig. So ließen Manche die Flower-Power-Zeit der 1970er Jahre als Hippies maskiert wieder aufleben, Kindergärtnerinnen mutierten zu Bäckerinnen und Fußballer mauserten sich zu wilden Eisenbahnern.

Zwischenfälle gab es laut einer Polizeisprecherin zumindest während des Gaudiwurms keine.