Kulturpreis: Politik muss sich ab sofort raushalten - Situation von 2020 soll sich nicht wiederholen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Der Penzberger Kulturpreis: Künftig dürfen politische Gruppierungen, aktive Stadträte und der Bürgermeister keine Personen mehr für den Preis nominieren. © Wolfgang Schörner

Politische Gruppierungen, amtierende Stadträte und der Bürgermeister: Sie dürfen künftig keine Personen oder Vereine mehr für den Kulturpreis der Stadt Penzberg vorschlagen. Das hat der Stadtrat nun mehrheitlich beschlossen. Damit soll sich eine Situation wie 2020 nicht mehr wiederholen.

Penzberg – In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren die Kulturpreis-Vorschläge, die im Rathaus eingereicht wurden, immer ein Geheimnis. Wer eine Person nominierte, behielt das für sich. Hinter verschlossenen Türen tagte auch das Stadtratsgremium, das aus den Nominierten den Kulturpreisträger auswählte. Am Ende stand ein Name: der des Preisträgers. Wer sonst noch nominiert war, blieb geheim.

2020 lief es anders: Zunächst die CSU, schließlich die SPD und dann auch noch die Fraktion von „Penzberg Miteinander“ (PM) teilten öffentlich mit, wen sie für den Kulturpreis 2020 nominierten. Und da weitere vier Vorschläge im Rathaus eingingen, wurden schließlich alle sieben Nominierten aus Gründen der Gleichbehandlung öffentlich bekannt gegeben (wir berichteten). Weil man so eine Situation nicht noch einmal haben wollte, so erläuterte Rathaus-Sprecher und Kulturamtsleiter Thomas Sendl auf Nachfrage, habe die Verwaltung dem Stadtrat vorgeschlagen, die Bestimmungen für die Verleihung zu ändern, denn: „Wir wollten den Preis aus dem politischen Geschäft herausnehmen.“ Dabei sei es ihm aber wichtig zu betonen, dass die beiden jüngsten Träger des Kulturpreises, Reinhard Heydenreuter und Johannes Bauer „ohne jeden Zweifel berechtigte Preisträger“ gewesen seien.

Kulturpreis war ursprünglich ein „Bürgerpreis“

Ursprünglich, erläuterte Sendl, sei der Kulturpreis, der 1998 zum ersten Mal verliehen worden sei, ein „Bürgerpreis“ gewesen. Alle Bürger der Stadt sowie Vereine oder Kulturschaffende konnten Vorschläge einreichen. So wünsche man sich das wieder. Deshalb habe die Verwaltung vorgeschlagen, das Vorschlagsrecht so zu ändern, dass politische Gruppierungen, aktive Stadträte sowie der Bürgermeister künftig keine Nominierten mehr vorschlagen dürfen.

Nachdem dieser Vorschlag bereits von den Mitgliedern des Ausschusses für Verwaltungs-, Finanz- und Sozialangelegenheiten (VFS-Ausschuss) nicht-öffentlich vorberaten worden war, musste nun noch der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dem geänderten Vergaberecht zustimmen – was er mehrheitlich tat. Dagegen votierten die beiden PM-Vertreter Markus Bocksberger und Ute Frohwein-Sendl.

Preisgeld wird angehoben

Das geänderte Vorschlagsrecht bezeichnete Sendl als „wichtigsten Punkt“ in den geänderten Bestimmungen über die Verleihung des Kulturpreises. Zusätzlich beschloss der Stadtrat aber auch noch, das Preisgeld von bisher 1600 Euro auf 2000 Euro anzuheben.

Keine Mehrheit bei den Mitgliedern des VFS-Ausschusses habe dagegen der Vorschlag der Verwaltung gefunden, das Gremium, das die Vorauswahl für den Kulturpreis durchführt, zu ändern, so Sendl. Statt diese Vorauswahl künftig von Vertretern aus der Penzberger Kultur- und Brauchtumszene, etwa den Kuluturreferenten der Stadt, der Musikschulleitung oder verschiedenen Vereinen durchführen zu lassen – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – wird auch weiterhin der VFS-Ausschuss die Vorauswahl treffen, so Sendl. Nach dem Nein der Ausschuss-Mitglieder zu diesem Vorschlag war über diesen Punkt im Stadtrat gar nicht mehr gesprochen worden.

Die geänderten Bestimmungen werden bereits für den Kulturpreis gelten, der heuer am 21. Oktober verliehen werden soll. Voraussichtlich im April und Mai, so Sendl, soll man Nominierte dafür im Rathaus vorschlagen können. Genaueres werde noch bekannt gegeben.