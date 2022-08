Kultusminister zeichnet Corona-Taskforce am Gymnasium aus - „Wir konnten sie ja nicht alleine lassen“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Eine Urkunde und eine Prämie des Kultusministeriums erhielt das Penzberger Gymnasium für seine Corona-Taskforce; (v.l.) Schulleitungsmitglied Georg Bernböck, die frühere Elternbeiratsvorsitzende Astrid Heller und Schulleiter Matthias Langensteiner. Gymnasium ist auf eine erneute Testpflicht vorbereitet © Wolfgang Schörner

Das Penzberger Gymnasium hat für seine Taskforce während der Corona-Pandemie eine Auszeichnung des bayerischen Kultusministeriums erhalten. Lehrer und Eltern hatten Schüler betreut, die vor dem Unterricht positiv getestet worden waren. Schulleiter Matthias Langensteiner schließt nicht aus, dass sie die Taskforce im Herbst reaktivieren müssen.

Penzberg – Das Penzberger Gymnasium hatte die Corona-Taskforce ins Leben gerufen als im Jahr 2021 die verpflichtenden Tests für Schüler begannen. Sie bestand von Juni 2021 bis zu den Osterferien 2022. In dieser Zeit, schätzt Schulleiter Matthias Langensteiner, habe es zwischen 100 und 200 positive Tests gegeben, an manchen Tagen gar keiner, an anderen Tagen zwei oder drei.

Positiver Test: Für die Kinder war das ein großer Schock

Gleich zu Beginn stellte sich die Frage, wie die Schule mit positiv getesteten Schülern umgeht, die isoliert werden mussten. „Für Kinder ist das ein großer Schock“, sagt Langensteiner. „Wir können sie ja nicht allein lassen.“ So entstand die Taskforce aus Lehrern und Eltern, die positiv getestete Kinder betreuten, bis diese von ihren Müttern oder Vätern abgeholt wurden. Dabei ging es vor allem um die jüngeren Schüler. Auch ein eigener Raum wurde mit Bildern und Möbeln eingerichtet. Es sei etwas Besonderes, dass sich Eltern vor ihrer Arbeit sowie Lehrer, die eine Freistunde hatten, dazu bereitfanden, sagt Langensteiner. Gebildet wurde die Taskforce von zehn bis zwölf Erwachsenen. An Unterrichtstagen standen von 8 bis 9 Uhr mindestens ein Lehrer sowie ein Elternteil bereit.

Kultusminister zeichnet Taskforce als „erfolgreiches Vorzeigeprojekt“ aus

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW) hat das Penzberger Gymnasium für die Taskforce nun ausgezeichnet – als „erfolgreiches Vorzeigeprojekt mit innovativen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen“. Verbunden ist damit ein Geldpreis in Höhe von 1000 Euro. Das Penzberger Gymnasium, heißt es in Piazolos Schreiben, habe ein „herausragendes Maß an Eigenverantwortung, Ideenreichtum und Engagement bei der Gestaltung corona-bedingter Abläufe“ bewiesen. Vor der Auszeichnung hatte es einen Wettbewerb gegeben, bei dem sich die Schulen mit ihren Initiativen bewerben konnten.

Team aus Lehrern und Eltern kümmerte sich um Schüler

Getestet worden waren die Kinder in den Klassenzimmern. Fiel ein Test positiv aus, sei dies für den Schüler schon eine schwierige Situation gewesen, da es alle mitbekamen, sagt Langensteiner. Ein Schreck war es auch für die restliche Klasse. Der Klassenlehrer selbst konnte den Schüler aber nicht betreuen, weil er in der Klasse bleiben musste. Den positiven Fall meldete er im Sekretariat, das ein Taskforce-Mitglied schickte. Es kümmerte sich dann entweder im eigens eingerichteten Raum oder im Freien um das Kind.

Manche waren den Tränen nahe - erst einmal beruhigen

Manche seien schockiert und den Tränen nahe gewesen, sagt Lehrer Georg Bernböck, Mitglied der Schulleitung, der den Taskforce-Dienstplan für Lehrer und Eltern erstellte. Wichtig sei es gewesen, den Schüler zu beruhigen und ihm die Angst zu nehmen, bis Vater oder Mutter kamen. Die Taskforce-Initiative zielte dabei auf die Schüler der Unterstufe, also der fünften bis siebten Jahrgangsstufe. „Wichtig war, dass sie nicht allein sind“, so Langensteiner. Was auch für die Eltern wichtig war zu wissen. Man habe versucht, die Kinder abzulenken und zu trösten, ihnen zu sagen, dass es auch ein falscher positiver Test gewesen sein kann, so Bernböck. Die Oberstufler hätten sich dagegen „ein bisserl cooler“ gegeben. Sie konnte man, im Gegensatz zu den Kleinen, auch allein nach Hause schicken.

Gymnasium wäre auf neuerliche Testpflicht vorbereitet

Es sei gleich klar gewesen, dass der Elternbeirat die Initiative unterstützt, sagt Astrid Heller, die bis November vergangenen Jahres Vorsitzende war, am Konzept mitgearbeitet hatte und selbst zur Taskforce gehörte. Es habe gegolten, vor allem die jüngeren Kinder zu unterstützen, die noch nicht so stabil sind. In der ersten Zeit bis Oktober 2021 habe es noch keine Fälle gegeben. Sie kamen erst danach. „Aber wir waren vorbereitet.“

Vorbereitet wäre das Penzberger Gymnasium auch für den Fall, dass es wieder losgeht. „Wir werden sehen, ob wir die Taskforce im Herbst reaktivieren müssen“, sagt Direktor Langensteiner. Er persönlich rechne mit einer Rückkehr der verpflichtenden Tests. Das Taskforce-Konzept liege jedenfalls in der Schublade bereit.