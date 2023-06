Kunst mit der Kettensäge

Von: Franziska Seliger

Majestätisch: Frank Gindorf aus dem Saarland verwandelt einen Holzblock in einen sitzenden Adler. © Foto: Franziska Seliger

Holzkunstwerke gefertigt mit schwerem Gerät. Wie man aus einem Stück Baumstamm mit einer Kettensäge eine Skulptur schnitzt, das konnten die Besucher der mittlerweile 6. Penzberger Kettensägen-Kunsttage erleben, die am Wochenende auf Gut Hub stattfanden.

Penzberg – Wer sich unterhalten wollte, war bei den dreitägigen Kettensägen- Kunsttagen, die von Freitag bis Sonntag auf Gut Hub stattfanden, definitiv falsch. Weithin dröhnten und kreischten hier die Kettensägen der insgesamt 14 Künstler, die zu der Veranstaltung gekommen waren – aus ganz Deutschland und sogar aus dem deutschsprachigen Ausland. So auch Theresa Pfeiffenberger, die mit ihrem Vater Gerhard, ebenfalls Kettensägen-Künstler, aus dem Salzburger Land nach Penzberg gefahren war, um hier vor Besuchern zu zeigen, wie man aus einem mächtigen Stück Baumstamm mittels Kettensäge ein Kunstwerk erschaffen kann.

„Ich bin heuer das erste Mal als Schnitzerin dabei“, erzählte die junge Frau. Bisher habe sie ihren Papa immer nur zu den Penzberger Kunsttagen begleitet. „Hier habe ich zu schnitzen angefangen und bin irgendwie hängen geblieben“, erinnerte sie sich. Auf der Ladefläche ihres Autos hatten sie und ihr Vater acht verschiedene Kettensägen geladen. Alle mit unterschiedlicher Kette und verschiedenen Schwertern. Je nach der geforderten Feinheit, verwende sie unterschiedliche Maschinen erklärte die Österreicherin.

Debütant reist mit vielen Ideen im Kopf an

Ein paar Meter weiter war Kettensägen-Künstler Frank Gindorf schon fleißig am Arbeiten. Die feinen Sägespäne spritzen nur so, während er aus dem Holzklotz vor sich nach und nach einen majestätischen Adler heraussägte. Er sei heuer zum ersten Mal bei der Veranstaltung dabei, erzählte der Saarländer. „Ich bin eingeladen worden.“ Welche Arbeiten er an den drei Veranstaltungstagen außer dem Adler noch anfertigen wollte, wusste er am Freitagnachmittag noch nicht so genau. Auf jeden Fall jeden Tag etwas anderes. „Ideen habe ich schon im Kopf.“

Dass man als Kettensägen-Künstler keine großen Vorentwürfe anfertigt, bevor man sich an das Holz wagt, erklärte Georg Wallner, der mit seinem 18-jährigen Neffen Patrick – ebenfalls Kettensägen-Künstler – aus Österreich angereist war. „Wild drauflos schnitzen ist aber auch schwierig“, sagte Wallner, der heuer zum 4. Mal seine Schnitzkunst auf Gut Hub präsentierte. Vielmehr müsse man im Vorfeld eine Idee haben, was man aus dem Holzklotz fertigen wolle. „Dann muss man sich mit einer groben Säge in ersten Schnitten die Proportionen dafür herrichten.“ „Ausblocken“ nenne man das in der Fachsprache. Mit einer feineren Säge würden anschließen die Detail herausgearbeitet.

Gelegenheit für die Künstler, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen

Dass man „mit einer so groben Maschine etwas so Feines machen kann“, das faszinierte Besucherin Anja Frietsch, die mit ihrem Mann gerade Urlaub in der Region macht. Ihr Mann schnitze selbst hobbymäßig mit der Kettensäge. Deshalb hätten sie die Veranstaltung natürlich besuchen müssen. „Mich fasziniert daran das Kreative. Und ich kann dabei gut entspannen“, erklärte Daniel Frietsch, der hoffte, bei den Kettensägen-Kunsttagen mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen zu können. Über verschiedene Arbeitsweisen und Stilrichtungen, aber auch darüber, für welches Objekt, welche Holzart geeignet ist.

Silvia Beer war aus Neugierde nach Gut Hub gekommen. Über Kettensägen-Kunst habe sie schon öfters Beiträge im Fernsehen gesehen. Jetzt wolle sie sich diese Kunstform einmal live ansehen, erklärte die Penzbergerin.

Veranstalter zufrieden mit der Resonanz

Aber nicht nur beim langsamen Entstehen von Kettensägen-Kunst konnten die Besucher dabei sein. Bei drei Schnellschnitz-Läufen konnten sie außerdem miterleben, wie innerhalb von nur rund 30 bis 60 Minuten aus einem Stück Baumstamm beispielsweise eine Hausbank wird. Übrigens: Einige der Künstler fertigten an den drei Tagen auch ganz spezielle Kunst für Penzberg. Unter anderem einen Torbogen für eine Firma sowie das künftige Maskottchen „Pio“ für das neue Familienbad sowie eine Bank für die Stiftung in Nantesbuch.

Veranstalter Oliver Kugel war mit dem Verlauf der Kettensägen-Kunsttage prinzipiell zufrieden. Nur am Samstag, sagt er, hätten es mehr Besucher sein können. Er gehe aber davon aus, dass er die Veranstaltung in zwei Jahren wieder organisieren wird.