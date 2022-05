„Kunstzeche“ will wieder Ausstellungen organisieren: Alte Molkerei wäre „ideal“ - auch für eine Kunstschule

Von: Wolfgang Schörner

Die ehemalige Molkerei wäre nach Ansicht von „Kunstzeche“-Chef Thomas Grubert ein idealer Ort für Ausstellungen und für eine Kunstschule. Allerdings gibt es Überlegungen, das Areal für eine Erweiterung des benachbarten Gymnasiums (im Bild oben rechts) zu verwenden. © Ralf Ruder

Der seit 24 Jahren bestehende „Kunstzeche“-Verein sucht händeringend Räume für Ausstellungen, seit ihm das Penzberger Museum nur noch sporadisch zur Verfügung steht. Nun setzt die „Kunstzeche“ ihre Hoffnung in die alte Molkerei an der Christianstraße. Dort, so eine Idee, könne auch eine Art „Kunstschule“ entstehen.

Penzberg – Rund 70 eigene Ausstellungen organisierte der „Kunstzeche“-Verein innerhalb von zwei Jahrzehnten im Penzberger Museum. Als das Stadtmuseum 2016 zum „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ wurde, verlor die „Kunstzeche“ jedoch ihre Ausstellungsmöglichkeit. Sie wurde heimatlos, auch wenn die Verbindung zum Museum eng blieb. Eine letzte Ausstellung gab es 2018/2019 mit „Koffer im Kopf“ zum 20-Jährigen der „Kunstzeche“.

Kunstzeche-Vorsitzender: „Ohne Ausstellungsraum geht es nicht“

Seither ist der rund 100 Mitglieder starke Verein auf der Suche. „Ohne Ausstellungsraum geht es nicht“, sagt Vorsitzender Thomas Grubert. Er sei essenziell, pflichtet Stellvertreterin Gisela Geiger bei, die das Penzberger Museum einst als Leiterin maßgeblich mit aufgebaut hatte. Zwischenzeitlich konnte der Verein zwar ein mittlerweile abgerissenes Gebäude neben der Moschee sowie – kurz vor Umbaubeginn – das frühere Metropolkino nutzen. Eine längerfristige Lösung fand die „Kunstzeche“ bisher aber nicht. Zwei private Angebote zerschlugen sich. Eigentlich sei man anspruchslos, sagt Grubert. Man brauche weiße Flächen, die Beleuchtung bringe man zur Not mit.

Kunstzeche-Verein würde gern in die alte Molkerei ziehen

Seitens der Stadt sieht sich der „Kunstzeche“-Verein bei seiner Suche unterstützt. Sie habe das alte „Zörnerhaus“ an der Bahnhofstraße angeboten, erzählt der Vorsitzende. Der Haken war ihm zufolge aber, dass dies eine Lösung lediglich für eine kurze Zeit gewesen wäre. „Für uns macht es nur Sinn, wenn wir eine Aussicht von fünf bis zehn Jahren haben, weil wir viel Arbeit reinstecken.“

Nun setzt die „Kunstzeche“ ihre Hoffnung in die ehemalige Molkerei an der Christianstraße. Die Stadt sei damit auf den Verein zugekommen, so Grubert. Dort muss ihm zufolge zwar Technik und Stromversorgung erneuert werden. Ansonsten sei der Ort aber ideal. „Er hat ein riesiges Entwicklungspotenzial“, erklärt er.

Nicht nur Ausstellungen: Aus Werkstatt könnte sich Kunstschule entwickeln

Der „Kunstzeche“-Verein könnte sich in der alten Molkerei nicht nur Ausstellungsräume vorstellen. Er würde auch gern eine Werkstatt, auf Neudeutsch „Makerspace“, schaffen, in der sich Menschen kreativ betätigen und austauschen, wo sie an Workshops teilnehmen könnten und ihnen Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung stehen, zum Beispiel ein 3D-Drucker oder eine Druckerpresse. Integrieren ließe sich auch die museumspädagogische Arbeit, für die im nahen Museum wenig Platz ist. Gisela Geiger sagt, dass sich daraus eine „Kunstschule für Jugendliche und Erwachsene“ entwickeln könnte. Eine Idee, die es schon länger gibt. Geiger hatte bereits vor 20 Jahren eine Debatte darüber angestoßen. Damals ging es um eine „Jugendkunstschule“, die unter ihrem Dach verschiedene Angebote vereint.

Molkerei-Überlegungen: Platz für Erweiterung des Gymnasiums?

Fraglich ist allerdings, ob sich die Hoffnung erfüllt, dafür die alte Molkerei nutzen zu könnten. Wie berichtet, gibt es Überlegungen, das Gelände für eine Erweiterung des benachbarten Gymnasiums zu verwenden. Sowohl der Landkreis als Träger der Schule als auch die Stadt, der die alte Molkerei gehört, halten das für eine mögliche Option. „Wir müssen abwarten“, sagt „Kunstzeche“-Chef Grubert. „Momentan können wir da nichts machen.“

Wichtig wären ihm zufolge eigene Räume auch für das Fortbestehen der „Kunstzeche“ selbst. Es sei schwierig, ohne Ausstellungen im Gedächtnis zu bleiben, sagt er. Momentan gelinge das nur durch die „Jazzzeche“-Konzerte. „Wir haben uns aber nicht als Jazzverein gegründet“, so Grubert. Das Ziel sei, zeitgenössische, regionale Kunst zu zeigen. Er sei felsenfest überzeugt, dass der Verein neue Leute gewinnt, wenn er einen Raum hat, in dem Menschen künstlerisch aktiv sein können.

Angeboten hat die „Kunstzeche“ der Stadt, für kommenden Herbst oder Frühjahr im Museum, dessen Leitung derzeit vakant ist, eine Ausstellung zu organisieren. Quasi als Überbrückungshilfe. Schließlich hat die Ausstellungstätigkeit im Museum einst mit der „Kunstzeche“ begonnen. „Wir würden da gern weitermachen, es gibt viele Ideen“, sagt Geiger. „Das würde auch dem Museum nicht schlecht tun.“

Kunstzeche: Jazz-Tage auf Gut Hub

Der Jazz-Zeche-Ableger des Kunstzeche-Vereins Penzberg veranstaltet, wie berichtet, vom kommenden Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai, insgesamt drei Jazz-Tage auf Gut Hub mit drei Konzerten, einem Frühschoppen und einem Jazz-Konzert. Infos unter „www.kunstzeche.de“.