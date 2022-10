Teil der Lampka-Fläche: Mehr Platz für Stadtbücherei und VHS - neuer Schub fürs „Wohnzimmer“-Projekt?

Von: Wolfgang Schörner

Im Eigentum der Stadt befindet sich jener Teil der Lampka-Ladenfläche, der in der Rathauspassage zwischen Treppenaufgang (links) und „wohnZimmer“-Showroom liegt. Er wird nun Stadtbücherei und VHS zugeschlagen. © Wolfgang Schörner

Die Stadtbücherei und die Volkshochschule bekommen in der Rathauspassage mehr Platz. Sie können in Zukunft einen Teil der Lampka-Ladenfläche nutzen. Dabei handelt es sich um etwas mehr als 300 Quadratmeter auf zwei Etagen. Ein kleiner Schub wäre es auch für das „Wohnzimmer“-Projekt.

Penzberg – Derzeit läuft der Räumungsverkauf beim Lampa-Modegeschäft in der Rathauspassage. Ende 2022 schließt das Geschäft. In den vorderen Teil zur Karlstraße will, wie berichtet, Dominik Apostolopoulos mit einem neuen Herrenmodeladen ziehen. Offen war bislang dagegen, was mit jener Lampka-Ladenfläche passiert, die sich im städtischen Eigentum befindet. Dabei handelt es sich um etwas mehr als 300 Quadratmeter auf zwei Etagen, die sich in der Rathauspassage zwischen dem Treppenaufgang und dem „Showroom“ befinden. Diese Woche entschied der Penzberger Stadtrat einstimmig, dass Stadtbücherei und Volkshochschule den frei werdenden Platz erhalten.

Coworking bis Einzelhandel - Interessenten wieder abgesprungen

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte, dass es für die Ladenfläche mehrere Interessenten gegeben habe, von diversen Unternehmen über Coworking-Betreiber bis zu einem Arzt. Sie hätten allerdings alle wieder abgesagt. Laut Stadt erschienen ihnen die Flächen doch als ungeeignet. Hauptgrund der Absagen seien die mangelnden Werbeflächen und das fehlende Schaufenster hin zur Straße gewesen. Was für die Stadt bedeutete, dass sie keinen potenziellen Mieter mehr hatte. Dem Stadtrat lagen nun zwei Optionen vor: einen Makler zu beauftragen, der sich um neue Interessenten aus dem Einzelhandel bemüht, oder die Fläche der Stadtbücherei und der Volkshochschule zuzuschlagen, die sich bereits in der Rathauspassage befinden. Ihnen würde Rainer Lampka auch die Ausstattung samt Regalen überlassen.

Zwei Optionen: Stadtrat klar für Stadtbücherei und Volkshochschule

Die Entscheidung war eindeutig: Alle Fraktionen stimmten für Stadtbücherei und Volkshochschule. Bürgermeister Korpan sagte auf Fragen im Plenum, dass die Bücherei deshalb kein neues Personal brauche und auch die Aufteilung der Räume (Stadtbücherei im Erdgeschoss, VHS im ersten Stock) unproblematisch sei.

Die Entscheidung sei folgerichtig, weil man vor Jahren damit begonnen habe, die Rathauspassage zu einem Bildungszentrum zu machen, sagte Maria Probst (CSU). Von Vorteil sah sie die Lösung auch, weil die VHS in der Innenstadt Räume für Kurse anmieten musste und sich nun die Miete spart. Regina Bartusch (SPD) erklärte, dass auf diese Weise das Projekt „wohnZimmer Rathauspassage“ Fahrt aufnehmen könnte, auch wenn die Stadt aus finanziellen Gründen derzeit kein Geld für Investitionen reserviert hat.

Neuer Schub für das „Wohzimmer“-Projekt in der Rathauspassage?

„So sehe ich das auch“, sagte Stadtbüchereileiterin Katrin Fügener nach der Entscheidung auf Anfrage. Es sei ein erster Schritt. Obwohl die Stadt momentan nicht investieren könne, arbeite man an dem Konzept mit dem, was vorhanden ist. Wie berichtet, geht es dabei um den Umbau der Rathauspassage zu einem offenen Bürgertreff.

Zu den Plänen für die neuen Räume, sagte Fügener: „Wir werden die Bibliothek sinnvoll vergrößern.“ Es gebe schon Ideen, müsse diese aber noch abklären. „Es wird auf jeden Fall etwas Schönes für unsere Leser und Leserinnen“, so Fügener. Stadtbücherei und Volkshochschule werden sich ihr zufolge auch nicht ins Gehege kommen. Sicher ist sich da ebenso VHS-Leiterin Katja Wippermann. Den neuen Platz will sie für Bewegungskurse nutzen, pro Abend mindestens drei. Man könne es zum Beispiel so aufteilen, dass die Kurse im ersten Stockwerk abends anfangen, wenn die Bücherei schließt. Aber auch darüber hinaus gibt es laut Wippermann Ideen für die neuen Räume, zum Beispiel gemeinsame Ausstellungen mit der Bücherei. „Da fällt uns bestimmt noch viel ein.“